Antes de que comenzaar el Mundial de Qatar 2022, muchos argentinos se permitían soñar con que la selección argentina ganara la tercera. Pero el director de cine georgiano, Alexandre Koberidze se permitió tentar al destino y crear una ficción en la que Lionel Messi levantara la copa.

¿Qué vemos cuando miramos al cielo? se estrenó en marzo de 2021, un año y medio antes de que iniciara la competencia y de que Argentina pudiera finalmente festejar el título. Resulta que Koberidze, como muchos creía que era injusto que Lionel Messi no hubiera ganado un mundial y decidió incluir la posibilidad en su guión.

El disparador para este realizador fue preguntarse qué veía Messi cada vez que, tras meter un gol, observaba el cielo. “Me gustaba la idea de inventar una realidad paralela en la que Messi ganaba el Mundial. No tengo el poder para hacer que se repita el torneo (en referencia al de 2018) pero como me parece justo sucede en mi película. Al final hacer películas consiste en crear realidades. Me gusta el fútbol, crecí viéndolo, especialmente a Leo Messi. Tiene algo muy inexplicable en sí mismo, es algo muy tonto, once hombres o mujeres peleando por una pelota. Es una pasión que no se puede contar, lo sientes o no. Recuerdo que al tener diez años y encender la televisión para ver la Champions League me creaba una emoción muy grande y quería reflejarlo”, contó el director a El Español.

La película cuenta una historia de amor en la que aparecen niños fanáticos de Messi, gente que sigue fanatizada el mundial imaginario en el que finalmente el equipo de Messi se consagraría.

El director de cine oriundo de Georgia tuvo la oportunidad de visitar la Argentina en noviembre, ya que fue miembro del jurado de la competencia internacional de la última edición del Festival de Cine de Mar del Plata y aprovechó la oportunidad para pasear por Rosario. Su amor por la ciudad santafecina tiene dos orígenes, Messi, pero también el “Gato” Barbieri, músico favorito de su padre.

La trayectoria de Koberidze

¿Qué vemos cuando miramos al cielo? es el segundo largometraje del director y cuenta el romance interrumpido entre una pareja de jóvenes que cuando amanecen tras su primer encuentro romántico cambian su apariencia y tienen que volver a reconocerse.

Su primera película fue Let the summer never come again ,que se estrenó en 2017. “Mi película previa transcurre en Tiflis, en distintos lugares de la capital de Georgia, pero quería que ¿Qué vemos cuando miramos al cielo? no sólo tuviera como trasfondo a Kutaisi, sino que no se alejara demasiado del puente que puede verse en muchas escenas, sus alrededores, las calles y cafés cercanos”, contó el director a Página 12 a principios del 2022.