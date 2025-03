Héctor Torres: "Alberto Fernández hizo mal en no tomar 14 mil millones del FMI, Milei hace bien en tomar más crédito ahora"

Ante el anuncio del gobierno de Javier Milei de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Héctor Torres, exrepresentante del organismo financiero, sostuvo que Alberto Fernández cometió un error al no tomar los 14 mil millones de dólares porque el Fondo “estaba totalmente dispuesto a renegociar”. Al mismo tiempo, declaró que el Gobierno debe utilizar el préstamo para “financiar reformas estructurales”. “Una reforma en materia laboral puede requerir un apoyo fiscal”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Héctor Torres es economista y exrepresentante argentino ante el Fondo Monetario Internacional durante tres períodos.

¿Cómo termina siendo de bueno o de malo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?

Todavía no conocemos el texto del programa, con lo cual es difícil decir cómo va a terminar de bueno o de malo. Lo que tenemos es un anuncio del Gobierno de que va a mandarlo al Congreso en los próximos días, junto con un DNU. Eso es lo único que conocemos.

Se supone que lo que le van a dar al gobierno argentino, alrededor de 20.000 millones de dólares, incluyen los 14.000 millones de dólares que le habían quedado a la Argentina del crédito de Mauricio Macri, esos que el gobierno de Alberto Fernández rechazó tomar al comienzo de su período. ¿Estaba mal no tomarlos hace 4 años y está bien tomarlos ahora, o está mal las dos veces?

Primero, no estoy seguro de cuál va a ser el monto del programa. Segundo, esos 14 mil millones ya no existen. No se tomaron y se perdieron, no es que están reservados a nombre de Argentina. Respecto a la pregunta de si Fernández hizo mal en no tomarlos, yo creo que sí hizo mal en no tomarlos. Él argumentó que de la deuda no se sale con más deuda, lo cual es una falacia. De la deuda, si no se puede pagar, siempre se termina saliendo con más deuda, aún cuando se "defaultea", que es una forma de lograr una reestructuración, una refinanciación forzada de la deuda.

Creo que (Fernández) hizo mal porque el Fondo estaba totalmente dispuesto a renegociar el programa, a cambiar todas las condicionalidades y quería ayudar a evitar una situación muy comprometida para el gobierno, que era hacerse frente a pagos que no tenía con qué solventar, y el Fondo tenía alguna responsabilidad en eso.

Ahora, me parece que hacemos bien en tomar 14, 12 o 20 mil millones. El tema es para qué se usan. Si se usan para comprar pesos caros en el mercado de cambios y facilitar el desarme de posiciones de carry trade y la remesa de utilidades con un tipo de cambio que parece muy claramente sobrevaluado, yo creo que sería un error. Me parece que estaríamos cometiendo el mismo error que cometimos en 2018.

Ese dinero sí se puede usar para otra cosa. Se puede usar para financiar las reformas estructurales que el Gobierno quiere hacer, que llevan tiempo y que tienen un costo fiscal. Una reforma en materia laboral, por ejemplo, puede requerir un apoyo fiscal, porque la flexibilización de los contratos laborales, en un inicio, podría dar lugar a una mayor cantidad de despidos, más que a una mayor toma de personal. Lo mismo con una reforma fiscal, como eliminar Ingresos Brutos. Todo puede tener un costo inicial y eso se puede financiar con el crédito.

Elizabeth Peger: El Gobierno plantea ahora el acuerdo por decreto y no por una ley del Congreso. Si bien para el Fondo no es vinculante cómo se aprueba, sí tiene impacto político…

Sí, es cierto. Yo creo que al Fondo le interesan dos cosas. La primera es que el programa tenga el mayor apoyo político posible. Para lo cual, evidentemente, al Gobierno le va a hacer falta explicar el programa, no solo mandando un DNU, sino explicarlo para tener apoyo político y conseguir consenso sobre políticas que van a tener un impacto a largo plazo.

Lo segundo, y lo que más le importa al Fondo, es evitar que la legalidad del programa sea cuestionada en función de que el Gobierno lo está haciendo aprobar de alguna forma sin cumplir con la ley argentina. El Fondo no es un custodio de la legislación argentina, eso no es lo que le importa. Lo que le importa al Fondo es evitar que haya un cuestionamiento de la legalidad a futuro.

