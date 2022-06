Hernán Casciari: "Los profesores se sienten muy aislados y desprotegidos por las minorías puritanas"

El creador de la Editorial Orsai, Hernán Casciari, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y contó los detalles del reclamo de un grupo de padres por la lectura de un cuento suyo en un colegio sanjuanino. Además contó que el docente Juan Nicolás Esquibel atraviesa un muy mal momento y responsabilizó a las minorías puritanas y a las instituciones por complicar el trabajo de los profesores.

Guillermo Piro (GP): Los maestros del secundario, ¿están habilitados para introducir textos que están fuera del programa de estudio?

La escuela secundaria no tiene libertad de cátedra como las universidades en Argentina, pero los profesores pueden involucrarse para proponer cosas que están fuera del programa. El problema es de una minoría puritana.

Por lo que estoy viendo, con la cantidad de docentes que se interesaron por el tema, son profesores que se sienten muy aislados y desprotegidos por estas minorías puritanas que entorpecen casi sistemáticamente la evolución del proceso. Nunca le había prestado tanta atención al tema. El cuento mío es lo de menos, va por un lugar que no tiene nada que ver con lo sexual, salvo por tres palabras.

Una mamá vio a su hijo interesado por algo que había pasado en la escuela y lo encontró leyendo el cuento completo a la tarde. Las únicas malas palabras que tiene son: culo, teta y poronga, dentro de lo que es una broma telefónica de dos adolescentes para escandalizar a un adulto fingiendo una comunicación privada. Una mamá le saca captura de pantalla y lo eleva a la profesora y a la rectora.

El miedo de las instituciones a las minorías puritanas hace que eleven al juez de menores un posible caso de perversión sexual. Es una barbaridad, donde empezaron a hostigar al docente, en una provincia muy católica y conservadora que no tiene la ESI. Lo que se generó tiene que ver con qué hacemos con estas minorías puritanas que obstaculizan de manera sistemática a los educadores.

GP: Gonzalo Santos dijo que, en otra época, las personas que no sabían de algo no se metían y lo que ocurre ahora es lo contrario. ¿Estás de acuerdo?

Es así en casi todos los ámbitos, pero en la gran mayoría no es tan grave. En las redes, en una sala de espera o una reunión con amigos no es tan problemático. Pero cuando ocurre en la educación de los pueblos se torna grave porque son obstáculos peligrosos. Por eso me hice cargo del asunto.

GP: Entiendo que hablaste con la rectora de la escuela, ¿qué te dijo?

Primero hablé con el profesor y le pregunté si quería hacer una causa nacional de esto o quería que baje la espuma. Me respondió que hiciera lo que quisiera pero la estaba pasando muy mal.

Lo que se plantea es el pudor que siempre existe, pero cambia el objeto que lo produce. Lo que marcan es que se perdió el pudor del saber. ¿Por qué es tan importante que se visibilice?

Lo que estamos haciendo para sacar mañana en la revista Orsai es armar la mayor base de datos de profesores de narrativas de escuelas secundarias del país. Lo primero que noté es una absoluta desconexión entre ellos para pasarse recomendaciones y estrategias para trabajar en el aula. Me gustaría que los autores y las autoras de la Argentina también integren esa base de datos para trabajar entre nosotros, porque somos los que más ganas tenemos.

JL PAR