Hernán Iglesias Illa: "El PRO está bastante unido en pos de recuperar la identidad"

En diálogo con en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Hernán Iglesias Illa aseguró que el PRO está ordenado "detrás de la figura de Mauricio Macri" como una manera de "recuperar la esencia" de cara a las elecciones legislativas de este año, y descartó la posibilidad de un acuerdo entre el macrismo y La Libertad Avanza. "Hace meses que no hay ningún acercamiento de ningún tipo", dijo.

Hernán Iglesias Illa es periodista y editor general en Seúl. Fue Subsecretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Cambiemos, donde estuvo a cargo de la comunicación de la Políticas Públicas del gobierno de Mauricio Macri.

Alejandro Gomel: ¿Qué visión tenés de lo que se está viendo hasta ahora? La decisión del presidente, la reacción que tuvo y más tarde el tweet del expresidente Mauricio Macri a las puertas de lo que va a ser la Asamblea Legislativa.

-La reacción de Macri refleja lo que viene diciendo hace un año sobre la designación de Lijo, no tanto sobre el proceso aunque ayer también habló sobre el proceso, pero sobre Lijo, que es una persona tan cuestionada y sobre la que hay tan poco consenso que le parecía una mala idea. Lo viene diciendo hace un año y ayer se reforzó.

Estoy de acuerdo, me parece que Lijo es una persona muy desprestigiada y que tiene una manera de hacer Justicia muy política, del viejo Comodoro Py, que para mí sería intoxicar la Corte Suprema de una manera que no está buena.

Elizabeth Peger: ¿Por qué el PRO no logró articular un pronunciamiento sobre esto?

-No lo sé. Honestamente no lo sé. No participo directamente del PRO así que no podría decirte.

EP: ¿Podés inferir algo? Si es que no había una posición en común, qué es lo que ocurrió.

-Creo que ha habido gente como Guillermo Montenegro que estaba en la reunión que defiende a Lijo, son todas especulaciones.

AG: De hecho estuvo ayer en Casa Rosada Guillermo Montenegro, en el despacho de Caputo. Ahora, esto, ¿pensás o ves que rompe definitivamente esa relación entre Macri y Milei, entre el PRO y La Libertad Avanza? ¿O es simplemente uno de los puntos que no tienen en común?

-Hace meses que no hay ningún movimiento en pos de un acuerdo. No sé por qué los periodistas están preguntando si esto es lo que rompe el acuerdo. Hace meses que no hay ningún acercamiento de ningún tipo. O sea que no veo por qué esto podría cambiar algo.

AG: El Presidente Milei dijo que él quería un acuerdo, en algún momento hubo expresiones de Macri en el mismo sentido. Públicamente plantean eso.

-Sí, pero Macri le dijo "mirá tengo estos cinco tipos para ponernos de acuerdo por lo menos en las ideas, después vemos qué pasa en lo electoral"...

EP: Nunca le contestaron.

-Por eso, ahora me parece improbable que haya un acuerdo. Ya hay elecciones en Santa Fe, dentro de poco, donde La Libertad Avanza y el PRO van separados, va a haber elecciones en mayo en CABA donde creo que van a ir separados. Para octubre falta mucho pero las señales me parece que van marcando ese camino.

EP: ¿Imaginás que en provincia de Buenos Aires va a ocurrir lo mismo?

-Para eso ya falta mucho y se verá qué pasa.

EP: Por ahí no falta tanto.

-Si no hay PASO las listas van a cerrar como en agosto, o sea que hay más tiempo.

EP: Salvo que se desdoblen.

-Salvo que se desdoblen, obviamente. Pero igual esos serían diputados provinciales, no es una gran elección de diputados nacionales y senadores, que son en octubre.

Claudio Mardones: Hernán, la última vez que tuvimos el gusto de dialogar vos habías escrito una nota en Seúl donde recomendabas que no hubiera un acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO y que compitieran abiertamente.

Ya no hay PASO en el calendario así que algo de ese proceso abre interrogantes. Pero hay otra parte en el calendario, que a vos indudablemente no te ha pasado inadvertida, que es que la Ciudad de Buenos Aires, territorio originario del PRO, va a tener Elecciones Legislativas adelantadas en mayo. Se adelanta el ritmo, la campaña, el marketing, la gestión de Jorge Macri, y en ese contexto estamos a un paso de cerrar la semana. Hablamos mucho de Lijo, el criptoescándalo, pero Horacio Rodríguez Larreta escribió en su cuenta de X "vuelvo" y parece que va a jugar.

Lo primero que dijo fue "la gestión de la ciudad de Buenos Aires no está bien", en un mensaje directo a Jorge Macri. ¿Qué se viene en la contienda del PRO? En el lugar donde Mauricio Macri comenzó a gobernar como jefe de Gobierno porteño, hoy sigue el apellido Macri en la Ciudad a través de su primo Jorge, pero quien fue dos veces jefe de Gobierno, dos veces jefe de Gabinete de Mauricio Macri, parece que ahora se prepara para disputar ese espacio. ¿Qué va a pasar con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires ante la sombra de La Libertad Avanza?

-Está todo un poco en el aire todavía. Estos son movimientos que se dan justo antes de los cierres de listas, que serán pronto.

Lo mismo la Coalición Cívica que anunció su propia lista con Paula Oliveto. Creo que son todos anuncios que podrían cambiar la situación si se negociaran cosas distintas.

No está cerrado cómo va a ser, pero seguramente va a ser la elección más fragmentada en CABA que otros años. Va a haber más listas. Incluso va a haber dos listas libertarias porque parece que Ramiro Marra se va a presentar, él tiene que renovar este año su banca a legislador porteño y lo va a hacer por su cuenta.

Así que va a hacer una elección más fragmentada que otras veces, donde la oferta va a estar más dividida. Pensemos que Jorge Macri sacó 50 puntos en primera vuelta en 2023, creo que nadie va a sacar 50 puntos, es imposible sacar 50 puntos esta vez, lo que tampoco es tan grave porque son cargos legislativos, entendamos eso. No es que el primero se lleva todo, quizás el primero se lleva un legislador más que el otro.

EP: El logro va a ser sacar 20 puntos me parece.

-Yo creo que se gana con 30 seguro. Lo que le da una ventaja a Santoro que tiene siempre un techo bajo pero un piso alto.

CM: La tercera posición.

-No es la tercer posición, es una posición muy clara, pero que siempre tiene el voto peronista de la capital, del peronista progresista, que no le sirve para ganar elecciones pero tiene un piso alto.

EP: ¿Pero puede ganar esta elección?

-Si saca 25, sus 25 de siempre...Si el radicalismo también se presenta con Larreta y todos por ahí le coman un poco ellos también. Pero difícil de saber.

Un poco lo de Horacio, me pareció un poco raro. Él sabe que en la gestión de la Ciudad la mayoría del equipo es el que dejó él, es el mismo partido. Entonces cuando dice los problemas que hay, son los problemas de financiamiento que sufrió él y recién ahora se empiezan a mejorar. No sé si es una posición acorde. Sobre todo él que hace año que no muestra cariño con el PRO. Muy legítimamente, esto es política, cada uno hace lo que mejor le parece. Él privilegió su candidatura presidencial por sobre el partido en 2022 y 2023, con una estrategia que tenía. Está bien, no lo juzgo, pero eso debilitó el PRO en general, en muchas provincias, en muchos distritos. Y que ahora salga a decir "lamento lo que le están haciendo al PRO", me parece un poco contradictorio.

EP: Patricia Bullrich también.

-Patricia Bullrich también.

EP: ¿No hay un problema de conducción en el PRO? Porque todo el mundo hace lo que quiere, dice lo que quiere, no se ponen de acuerdo para pronunciarse.

-Ahora me parece que después de lo que fue la interna, que fue muy fuerte, exageradamente fuerte. Penemos que Juntos por el Cambio tenía listas de concejales compitiendo entre si en 133 de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Innecesario. Podés tener dos candidatos a presidente, pero por qué dividir tanto la coalición en dos grupos tan profundo tan abajo.

EP: Esa misma situación sin PASO la podés tener por afuera y directamente presentarse en la elección.

-Es más costoso, hay más incentivos a generar una lista propia. También se había vuelto una coalición muy grande Juntos por el Cambio, entonces por ahí había dos listas en una provincia para diputados no porque reflejaran cosas distintas, sino porque todos querían ser diputados y no había lugar para todos y armaban dos listas distintas.

Estuve en el cierre de la lista de Córdoba en 2021, por ejemplo, y los candidatos se movían de una lista a la otra, se cerró a último momento porque se cerró, pero diez minutos antes unos estaban en una lista y otros en otra. Son problemas de crecimiento.

EP: También te preguntaba esto de problemas de conducción del PRO, porque siento que cada uno hace lo que quiere.

El que es presidente del bloque de senadores del PRO se pasa con Milei, Montenegro también casi, hay intendentes que ya formalizaron su pase...

AG: ¿Hay PRO o ya es Libertad Avanza? ¿Los votos están ahí o están todos en La Libertad Avanza? ¿Existe el PRO o queda como una mínima expresión?

-Me gusta que la política y el periodismo le estén bajando tanto el precio al PRO, porque después todo lo que pase va a ser a favor. Ya sean los votos por perdidos, los libertarios creen que los votos están perdidos, esas fugas para mi son testimoniales, no son tan importantes. Luis Juez nunca fue parte del PRO, está en el bloque de senadores pero nunca fue parte del PRO.

Veremos, ahora el PRO está bastante unido detrás de la figura de Mauricio Macri, no como líder a futuro sino como una manera de recuperar la esencia, recuperar la identidad y hay bastante acuerdo en el proceso que se está armando. El PRO está bastante unido en pos de recuperar la identidad

Obviamente, los partidos políticos tienen vida propia. No veo que otros partidos políticos estén mejor, ni siquiera La Libertad Avanza, que ha perdido diputados, senadores...

EP: No, no digo que otros partidos estén mejor.

-No pero la comparación es importante.

EP: La elección del PRO en la Ciudad puede ser muy importante, no estoy diciendo eso. Pero me llama la atención algunos gestos de dirigentes que se cortan solos.

Santilli todo el tiempo mandándole guiños al gobierno a ver si le dan un cargo, Ritondo también que es una de las principales figuras del PRO en la provincia de Buenos Aires, Grindetti que se fue del gobierno de Jorge Macri para anunciar su paso a La Libertad Avanza.

-Se anunció mil veces pero no ocurrió lo de Grindetti.

CM: Sí, confirmó su renuncia. La publicó en X y finalmente se fue.

-Eso sí, pero que pasó a La Libertad Avanza...

CM: Estás esperando la designación.

-No. Están poniendo a Grindetti en la lista de los que se pasaron a La Libertad Avanza, yo no sé si eso es así.

CM: Entiendo tu responsabilidad partidaria...

-Yo no tengo ninguna relación con el PRO. No tengo ninguna relación.

CM. Quería preguntarte especialmente respecto a Patricia Bullrich, porque ayer, no se ha ido del PRO, la ministra de Seguridad después de una asamblea conducida por Martín Yeza que terminó a los gritos, pero ayer en este proceso la ministra de Seguridad dio otro paso importante porque fue una de las figuras más importantes del encuentro protagonizado por los diputados radicales dentro del bloque de la Unión Cívica Radical que han defendido las medidas del gobierno de Javier Milei, trataron de defender sus vetos, fueron reprendidos por el propio partido.

¿Qué ves de lo que queda de Juntos por el Cambio con una Patricia Bullrich que ha hecho valer mucho el peso de las redes que ha construido durante su campaña presidencial? No solamente juega el PRO en las provincias, sino también estos aliados radicales que hicieron campaña por Patricia Bullich hace casi dos años y ahora se vuelven a mostrar con ella como interlocutora de un acercamiento mayor con la Casa Rosada.

¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio en las provincias? porque ahí hay cinco gobernadores radicales, cinco gobernadores del PRO, pero un radicalismo que, como vos bien decís, muestra que no solamente el PRO está afrontando una crisis por su relación con el gobierno, pero vemos a Patricia Bullrich conduciendo ese proceso.

¿Qué opinión te merece Bullrich en este momento?

-Creo que mencionaste muchas cosas. Patricia creo que no pertenece al PRO, por ahí nominalmente sigue siendo afiliada.

CM: Tampoco la expulsaron.

-Y nadie la echó, por eso te digo, pero creo que su propuesta de principio de año que fracasó en aquella asamblea que vos mencionabas que era, prácticamente, fusionar el PRO dentro de La Libertad Avanza, 80% de los congresales dijeron que no, que querían seguir siendo un partido independiente, a ella le pareció que eso estaba mal, pero no tenía razón.

Simplemente perdió una elección, que es legítimo. Ahora está tratando de llevarse a una parte de sus dirigentes más cercanos a La Libertad Avanza. Me parece legítimo pero igual no está teniendo tanto éxito, el bloque del PRO sigue siendo del PRO, no se fue nadie.

Pero veremos, en las provincias yo creo que cambiará mucho quién gobierna, quién no gobierna, la popularidad del gobernador, la popularidad de dirigentes de La Libertad Avanza. ¿A quién va a poner La Libertad Avanza? ¿Gordos Dan por todo el país? ¿O va a tratar de conseguir gente prestigiosa que pueda tener votos? que venga de otros partidos o de la sociedad civil. No los veo con mucha capacidad para ir seduciendo, honestamente. Sí para seducir a la misma gente que sedujo en 2023, de las que han echado a patadas a la mitad.

EP: Milei logró el 30% en primera vuelta.

-Sí, pero en las provincias no le fue nada bien. Entonces, lo que digo es ¿qué candidato?. Vos sos votante en Tucumán, el gobernador es oficialista del gobierno nacional, va a decir "si querés apoyar a Milei votame a mí". Entonces, ¿qué hace La Libertad Avanza ahí? ¿se fusionan?

Mariano Campero, que es uno de los principales líderes radicales, él no puede ir con Jaldo, no puede ir con el peronismo, es opositor del peronismo hace veinte años y viene diciendo que Manzur es un chorro.

No es tan fácil, me parece que cada provincia va a tener su propia dinámica.

