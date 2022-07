Hilda Lizarazu: "Se equiparó bastante la cuestión de género en el mundo del rock"

La cantante y compositora, Hilda Lizarazu, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y resaltó que "se equiparó bastante la cuestión de género en el mundo del rock". A su vez, contó cómo es "reinventarse y seguir adelante" después de la pandemia y la respuesta de la gente. Además analizó Antigua, su reciente disco, que sólo está en las plataformas virtuales.

¿Se crea distinto después del encierro por la pandemia?

Sí, se crea diferente, como se puede dentro del confinamiento. Se trata de reinventarse y seguir adelante, a pesar de las adversidades y del encierro por este mundo inédito en pandemia.

¿Qué te produjo de diferente?

No sé si podría hacer un análisis crítico en comparación con mis trabajos anteriores, pero lo que siento con Antigua, que es el disco que salió hace dos meses y sólo está en las plataformas virtuales, es que tiene más mirada al cielo. Era como una salida y lo que sentí fue la quietud desde la terraza donde no se escuchaba nada, y lo transmití en algunas líneas poéticas de las canciones. Siento gratitud por vivir de hacer canciones, con la montaña rusa implica. Ser cantante no es fácil, lo mismo que vivir del arte en cualquier otra expresión. Lo tengo claro y me siento una afortunada porque me encanta lo que hago y voy a poder presentar el disco el 1 de septiembre en Niceto Club.

C. Tangana agotó su segundo show del 23 de noviembre en el Movistar Arena

Guillermo Piro (GP): Se comentaba que estabas preparando un libro con fotografías tuyas. ¿Está en tus planes hacerlo?

Es un deseo que tengo, pero estoy con la salida de Antigua y soy mi propia manager y sello discográfico. En principio, un libro de las características que me gustaría hacer no me parece que sea prioridad. Como todavía sigo en los escenarios, prefiero poner mi energía vital en lo que implican las presentaciones. Ayer llegué de la Fiesta de Balcarce, estuve en Santa Fe y ahora me voy a Mar del Plata. Lo notable es que hay mucha efusividad en la gente que va a escuchar música en vivo. Lo hablamos con distintos colegas y es notable cómo cambió eso para bien. Lo vivimos con mucha alegría.

En los años ochenta eras una de las pocas mujeres que lograba ser reconocida como artista en el mundo del rock. ¿Cambió con el paso del tiempo?

Se equiparó bastante la cuestión de género en el mundo del rock. Ahora hay muchas jóvenes liderando proyectos artísticos, componiendo canciones y tocando instrumentos. Por eso también le puse Antigua a mi último disco, porque si bien estoy dentro de la cultura del pop y del rock, soy clásica.

JL PAR