El escritor e historiador, Ignacio Cloppet, señaló que el papa Francisco se “para por encima de todas esas categorías políticas”. “El Papa está preocupado de que la gente pierda el horizonte, que se queden sin la presencia de Dios”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ignacio Cloppet es abogado especialista en derecho penal, pero además se desempeña como escritor, historiador y profesor universitario. Es autor de numerosos títulos como "Perón en roma” y "Los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte".

Quería contar que me emociono lo mismo con Francisco que con Alfonsín, supongo que son de esas personas que logran cruzar la grieta. Me gustaría que nos ayude a entender si es anacrónico o si es juzgar simplificadamente ubicar a Francisco como una persona de derecha o de izquierda, cuando por un lado hace una semana apareció en casi todos los medios de comunicación la autorización del Papa sobre las bendiciones y las caristias a personas con parejas del mismo sexo, mientras que ayer, el Papa salió a criticar la maternidad subrogada. ¿Somos superficiales al tratar de ubicar en la grieta de izquierda o derecha al Papa, que en realidad está por encima de eso?

Como primera medida, yo quería aclararle que, en Hispanoamérica, las categorías de derecha e izquierda que emplean los europeos no cuadran. Hay veces que se usan como antagonismo pero, no obstante, esos antagonismos de izquierda y derecha no cuadran, y así es como la política y las ciencias sociales han diagnosticado mal nuestros procesos. Digo eso como para empezar, porque es muy común calificar a alguien de izquierda o de derecha, y en realidad Francisco no es ni de izquierda ni de derecha, es un Papa con una doctrina muy clara, firme y decidida.

Me equivocaría al asignarle alguna de esas ideologías, es un Santo Padre que ha privilegiado, como muchos de sus predecesores, la cuestión social y ha sido un Papa que viene dándonos pautas de la importancia de la doctrina social de la iglesia en un mundo muy conflictivo, en un mundo en guerra con tantas injusticias. Y este hombre, con sus intervenciones sociales, nos muestra un horizonte y un camino para poder andar lo mejor posible en un mundo dinamitado.

En la Argentina, podríamos colocarlo entre kirchneristas, por un lado, y “liberomacrista”, por el otro. Podríamos decir que podemos utilizar conservador y reformista como categoría universal. ¿Es conservador o reformista el Papa Francisco?

Yo diría que es las dos cosas al mismo tiempo. Más que reformista, Francisco es un hombre que actualiza la doctrina conservadora. El Papa no viene a reformar nada, porque en realidad primero lo asiste el Espíritu Santo para aquellas cuestiones dogmáticas. Por lo tanto, hay cosas en las que no se puede equivocar, hay otras que son más bien opinables o de cuestiones pastorales, en donde por ahí hace alguna recomendación, o como lo que pasó la semana pasada con este documento que firmó el cardenal Fernández sobre la posibilidad de bendiciones a parejas del mismo sexo. Yo lo ubicaría en un hombre conservador que actualiza las cuestiones pastorales, pero creo que la iglesia no tiene que adaptarse al mundo, sino que debe saber hablarle a un mundo que está cada vez más complicado. Creo que Francisco hizo un gran esfuerzo en poder acercarse a todos, porque él habla de ese concepto de que en la iglesia tienen que estar todos. El Papa está preocupado de que la gente pierda el horizonte, que se quede sin la presencia de Dios, y creo que ahí es donde este hombre hace lo que puede y se para muy por encima de todas estas categorías, tiene una mirada con otra perspectiva, por eso yo trato de comprender esta postura de Bergoglio de pararse por encima de ciertas tendencias que lo llevan a una discusión con un sector o con otro.

Me pregunto si existe un mensaje para nuestra grieta con un Papa que se coloca por encima de estas cuestiones. ¿Hay en ese trascender a la polaridad algún mensaje que ya no tiene que ver con lo teológico sino con la política interna de la Argentina?

Por supuesto, el Papa tiende a romper esa grieta o esas divisiones que sufrimos los argentinos en una forma bastante cruda. Destaco el artículo que usted escribió, sobre que no es contra el Papa sino contra el Vaticano. Es un texto que me pareció una gran síntesis sobre la doctrina social cristiana y papal en cuanto a las posturas de justicia social contra ciertas ideologías que enfrentan a la iglesia y que hacen que haya unos pocos que vivan bien y una gran mayoría que viva mal.

En ese sentido, entiendo que el Papa está preocupado y tiende a este diálogo poniéndose encima de los kirchneristas o los libertarios. Él está bregando para que los argentinos se encuentren con una realidad que sea una verdadera justicia social. En ese sentido creo que el Papa tiende el puente para ese diálogo. Si bien los papas no hacen política, se han caracterizado por tener una tendencia más de justicia social o de la doctrina social cristiana, y Francisco se encuentra entre esos Papas. Francisco no es un gran teólogo, sino que es un hombre de una vida pastoral muy profunda, que ha caminado las calles y ha estado cerca de la gente en los momentos más necesitados, preocupado por cuidar a los más pobres.

