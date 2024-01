Un cardenal rechaza las bendiciones de parejas del mismo sexo: "Nos oponemos radicalmente a una herejía"

El cardenal Robert Sarah rechazó la aprobación de la bendición de parejas del mismo sexo que el Papa apoyó. El prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos explicó que no se opone a Francisco, pero si al acto porque "es contraria a la fe y tradición católica".

El pasado 18 de diciembre se realizó la presentación de “Fiducia supplicans” sobre el sentido pastoral de las bendiciones, en la declaración se destaca que “la Iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios con corazón humilde”.

A raíz de estas declaraciones en conferencias episcopales, obispos rechazaron la aprobación del Papa Francisco sobre las parejas del mismo sexo y afirmaron que esas personas responden a una “blasfemia” a Dios.

Desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe debieron salir a aclarar la situación que generó confusión en los obispos más conservadores y señalaron que “la Iglesia no tiene el poder de impartir la bendición a uniones entre personas del mismo sexo”.

En el año 2021 el mismo documento había sido diferente, desde El Vaticano rechazaron las bendiciones de parejas del mismo sexo. En ese momento el Papa Francisco ya había mostrado su posición a favor, indicando en su evangelio matutino que “se trata de sembrar semillas de amor no con palabras que se lleva el viento, sino con ejemplos concretos, sencillos y valientes, no con condenas teóricas, sino con gestos de amor”.

Nuevo rechazo a la bendición de la Iglesia

El cardenal, Robert Sarah manifestó su rechazo a la aprobación de las bendiciones de parejas del mismo sexo y manifestó: "Debo agradecer a las conferencias episcopales que ya han realizado esta obra de verdad, en particular a las de Camerún, Chad, Nigeria, etc., cuyas decisiones y firme oposición a la declaración 'Fiducia supplicans' comparto y hago mías. Debemos alentar a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a todos los obispos a hacer lo mismo. Al hacerlo, no nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, porque es contraria a la fe y la tradición católica", asegura Sarah en un mensaje de Navidad publicado en la web italiana Settimo Cielo.

"Algunos obispos van en la misma dirección, sembrando la duda y el escándalo en el alma de los fieles al pretender bendecir las uniones entre personas del mismo sexo como si fueran legítimas, conformes a la naturaleza creada por Dios, como si pudieran conducir a la santidad y a la felicidad humana. Sólo generan errores, escándalos, dudas y decepciones", señala.

“Con su falta de claridad, no ha hecho sino ampliar la confusión"

Sarah se refirió a la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe respondiendo a los obispos conservadores que manifestaron su oposición a la bendición de parejas del mismo sexo.

"Una reciente declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, publicada con la aprobación del Papa Francisco, no corrige estos errores ni hace la obra de la verdad. Es más, con su falta de claridad, no ha hecho sino amplificar la confusión que reina en los corazones y algunos incluso se han aprovechado de ella para apoyar su intento de manipulación", señala el cardenal de Guinea en su mensaje de navidad.

En esta línea, cita tanto el Catecismo de la Iglesia como la Sagrada Escritura para reseñar que las relaciones homosexuales son "graves depravaciones". "La Tradición siempre ha declarado que 'los actos de homosexualidad son intrínsecamente desordenados'. Son contrarios a la ley natural. Impiden el don de la vida del acto sexual. No son fruto de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. En ningún caso pueden ser aprobadas", afirma.

De esta forma, indica que toda pastoral que no recuerde esta "verdad objetiva" faltaría a la primera "obra de misericordia, que es el don de la verdad". "Esta objetividad de la verdad no es contraria a la atención prestada a la intención subjetiva de las personas", señala.

"Tal doctrina revive, bajo nuevas formas, algunos viejos errores a los que la Iglesia siempre se ha opuesto, en cuanto reducen la persona humana a una libertad 'espiritual', puramente formal. Esta reducción malinterpreta el significado moral del cuerpo y del comportamiento que a él se refiere", manifiesta.

Antecedentes en Perú

El obispo Rafael Escudero de Moyobamba rechazó que sus curas impartan la bendición a parejas del mismo sexo.

En su explicación por la prohibición de seguir los lineamientos del documento Fiducia Supplicans, manifiesta que son un “grave abuso del santísimo nombre de Dios”.

