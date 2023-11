Inauguraron la Fundación Matthew Perry para ayudar a los que luchan contra las adicciones

La noticia más triste dejó en luto eterno al ambiente artístico de Hollywood en general y a los fervientes fanáticos de la comedia “Friends” en particular. Matthew Perry, el actor, conocido por interpretar el querido personaje de Chandler Bing, falleció el pasado 28 de octubre a la joven edad de 54 años.

Lo cierto es que tras la muerte del actor, se creó una fundación en homenaje al actor y para honrar el que era uno de sus objetivos en la vida.

De hecho, en un comunicado de prensa oficial la flamante fundación precisó: “En el espíritu del compromiso duradero de Matthew Perry de ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad de la adicción, nos embarcamos en un viaje para honrar su legado al establecer la Fundación Matthew Perry, guiados por sus propias palabras y experiencias e impulsados por su pasión por hacer una diferencia en tantas vidas como sea posible”.

La declaración inaugural de la entidad citó especialmente el deseo de Perry de ser recordado, ante todo, como una persona que ayudó a otras que también se lanzaron a la lucha contra las adicciones. El actor se enfocó todo su trabajo y dedicación para que su legado no sea “Friends”, sino la ayuda a otros que pelean su misma batalla.

“Me gustaría ser recordado como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador”, dijo Perry en el podcast "Q With Tom Power" en 2022.

Además puntualizó: “Y lo más importante es que quiero ayudar a la gente. Eso es lo que quiero. Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien viene y me dice: 'No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?' Puedo decir 'sí' y hacer un seguimiento y hacerlo”, dijo. “Cuando muera, no quiero que ‘Friends’ sea lo primero que se mencione. Quiero que eso, mi constante apoyo a los adictos, sea lo primero que se mencione. Y voy a vivir el resto de mi vida demostrándolo”.

Líder en el rubro de fondos asesorados

La fundación está patrocinada y es solventada económicamente por la National Philanthropic Trust, una organización benéfica pública, que lidera dentro del rubro de los fondos asesorados por donantes. La entidad, que acepta donaciones para ayudar a las personas que enfrentan la batalla contra la adicción, ya recaudó más de USD 49 mil millones desde su creación.

La organización que mantiene a la Fundación Matthew Perry, es una organización estadounidense independiente que promueve la práctica filantrópica a través de todas sus sedes. Por el momento no se dieron a conocer mayores detalles sobre la fundación recientemente inaugurada.

La eterna batalla de Perry

El actor de la querida comedia “Friends”, o simplemente Chandler para los amigos, había hablado sin tapujos sobre su lucha contra las adicciones, principalmente sobre el consumo de drogas y alcohol. Se abrió hablando de sus esfuerzos por superar y recuperarse de sus conductas adictivas, lo hizo en su autobiografía de 2022, “Amigos, amantes y la terrible gran cosa”.

Precisamente, según admitió públicamente, fue tras haber sufrido un accidente de moto acuática en 1997, que se volvió adicto al Vicodin y tuvo que ser internado en una institución de rehabilitación en 2001.

Años más tarde, recicló y convirtió su antigua residencia de Malibú en un centro de vida sobrio llamado “Perry House”, que se mantuvo en funcionamiento hasta 2015.

