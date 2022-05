Jaguares al acecho: la franquicia argentina se metió en las semis de la SLAR

Tras vencer con contundencia 84 a 15 a Cobras XV, Jaguares se metió en los cuatro mejores del torneo. El conjunto argentino clasificó las semifinales de la Super Liga Americana de Rugby para entrar en la recta final de su defensa de la corona.

Una jornada y goleada histórica por parte de Jaguares ante la franquicia brasilera del torneo Cobras XV significó no solo su clasificación a semis sino una remontada luego de dos duras derrotas ante Selknam y Peñarol. En el encuentro ante los brasileros, con un Ignacio Mendy brillante con cinco tries, tuvo al elenco argentino llegando a 14 tries y mismas conversiones para llevarse un triunfo perfecto para soñar con la defensa del título obtenido la anterior temporada.

La actual edición de la Super Liga Americana de Rugby encontró mejor nivel y preparación en todos los equipos y eso quedó demostrado. Jaguares, que llegaba como gran favorito, tuvo una temporada un tanto irregular en comparación al año pasado donde dominó el torneo de punta a punta.

Con el envión anímico luego del histórico triunfo, la franquicia argentina se enfrentará enfrentará a Selknam (la franquicia chilena quedó segunda en la tabla general) en la primera semifinal del torneo. Luego, Peñarol, el mejor equipo de la etapa regular, jugará contra Cafeteros Pro, que dio la sorpresa al superar a Olimpia Lions por un ajustado 11-10.

JL PAR