Jonathan Morel: “No puedo decir que habría que hacer con el sistema democrático porque me harían otra causa”

Jonathan Morel, líder y cofundador de la extinta agrupación de ultraderecha Revolución Federal, aseguró que su movimiento “surgió de mi intención de dejar de quejarme en redes sociales y empezar a volcarlo donde sentía que iba a ser escuchado”. Asegura que aconseja a los jóvenes que piensan como él a “irse del país” ante un sistema político que considera irremediablemente roto. "Yo no lo hice en su momento y hoy no lo puedo hacer porque Cristina Kischner me hizo poner una tobillera y tengo la causa, la misma que Cristina tengo", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Jonathan Morel es el líder y cofundador de Revolución Federal, una agrupación política de ultraderecha en Argentina. A raíz del ataque a Cristina Kirchner, la justicia argentina investigó a Revolución Federal por su presunta vinculación con los autores materiales del hecho.

¿Qué es Revolución Federal? ¿Cómo nace, cómo se desarrolla, qué te empujó a crearla?

Federal hoy no existe, lamentablemente. En su momento surgió de mi intención de dejar de quejarme en redes sociales o en mi casa, y empezar a volcarlo donde sentía que iba a ser escuchado, que era en la vía pública, en las puertas del Congreso, en las puertas de Casa Rosada y demás. En ese momento, había un contexto que justificaba la presencia de Revolución Federal en la calle. El dólar había pasado de 60 pesos a casi 350 pesos. Estábamos todos cansados porque ya no había solución para ninguno. Surge de ese contexto, del abandono por parte de los políticos. En Argentina pasan tantas cosas y, en ese momento, pasaban tantas cosas una tras otra que te vas olvidando y se van superponiendo.

Entre 2017 y 2018 también cambiaron el ministro de Economía, también el dólar se multiplicó por ocho y, sin embargo, no estaban en esas condiciones de posibilidad. A lo mejor vos eras muy joven en ese momento.

Yo en su momento era muy chico, quizás no tenía esa necesidad de expresarme. Muchos jóvenes decidieron cambiar el rumbo de Argentina: ir a votar, ir a militar; chicos que nunca habían estado interesados en la política encontraron en Javier un referente, una esperanza, un líder que los motivó a estudiar, que los motivó a investigar y demás.

¿Y por qué no existe más Revolución Federal?

Revolución Federal no existe más a raíz de la persecución mediática y judicial que sufrí yo, que soy el fundador; que sufrimos los cuatro integrantes que nos detuvieron, a raíz de todo el escarnio público orquestado por el kirchnerismo y de la persecución mediática y judicial. Se disolvió el grupo. Cuando salí de estar detenido me encontré con que mi negocio había cerrado porque se me habían allanado; perdí todo. Y, bueno, claramente tenía cosas mucho más importantes de las que ocuparme y más urgentes.

O sea, que en realidad Revolución Federal no había tenido pregnancia para convertirse en una organización; era más la expresión de un grupo pequeño de personas.

Yo recuerdo, por ejemplo, cuando renunció Guzmán. La primera vez que fui a manifestar fue esa vez, fui a la Quinta de Olivos. Ahí conocí cinco señoras. Con esas cinco señoras nos juntamos otro día por tal cosa en el Congreso. Ahí conocimos diez más y así se fue formando Revolución Federal; o sea, era gente que se iba a manifestar.

Para aclarar a la audiencia: es el atentado de asesinato de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Sí, el primero de septiembre intentan asesinar a Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo, en una muy mala jugada para mí, inteligente igual para ellos, en lugar de buscar la verdad, en lugar de buscar por qué intentaron atentar contra Cristina, empezaron a buscar qué culpable les convenía. En ese momento les convenía como culpable Revolución Federa. Y usaron todo el aparato mediático que tenían para imponer que Revolución Federal convenció al atentado a Cristina Fernández de Kirchner, cosa que se sabe que es falsa, que ellos saben la falsedad y se dedicaron a repetirlo incansablemente, y hoy la gente está convencida de que al atentado de Cristina Kirchner alguien lo financió o que alguien lo planificó.

La realidad es que justamente hoy se va a conocer el veredicto eh contra los dos acusados finalmente. A Carrizo, lo metieron tres años preso, sabiendo que no tenían nada, no tenían ninguna prueba para acusarlo en el juicio. Tres años lo mantuvieron detenido. Lo mismo hubieran hecho conmigo, pero yo no los conocía; como no los conocía, no me pasó. Pero el lugar de Carrizo lo podía haber ocupado yo o cualquier otro; es sumamente injusto lo que hicieron y es sumamente descriptivo de lo que es el kirchnerismo de usar una causa como un atentado hacia su líder política en beneficio propio. Mediáticamente le servía por lo de mi trabajo, que yo trabajaba para una constructora, Caputo Hermanos, que le había hecho un trabajo. Y ahí ya mezclaban todo mediáticamente: Caputo esto, lo otro. No lo logró porque eran todas falacias, pero lo intentó.

Hay una frase que es muy célebre de Nietzsche que decía que el ser humano soporta cualquier cosa menos que no haya una explicación. Entonces, a lo mejor resultaba difícil de creer lo que era la verdad, que a veces puede suceder. Me gustaría que vos contaras la verdad de tu interpretación de qué fue lo que pasó. Es difícil de creer, por supuesto, que dos lúmpenes como Sabag Montiel y Brenda, dos personas que no estaban preparadas para nada. Lo dije cuando fui a aclarar en el juicio del atentado, que fui como testigo. Yo dije: "No podían organizar un asado esas personas." Entonces, realmente que dos personas X lleguen a una líder política importante como lo es Cristina Kirchner, que lleguen y que estén a 2 cm, a tirarle la cabeza; o sea, es un riesgo, pero es un riesgo de una persona que tenía 50 custodios. Hay un problema también de creerse superiores e intocables, que no lo son.

¿Qué crees que pasó en la cabeza de esas personas?

No lo puedo entender, ahora lo que sí te puedo decir es que personas que detestan a Cristina Fernández Kirchner hay miles. Personas que la quisieran ver muerta, seguramente muchas. Entonces, cuando pasó lo que pasó, tuve que tomar cartas porque a mí me amenazaban de muerte; me iban a escrachar en mis trabajos; un día me quisieron empujar en el subte a las vías; o sea, entonces yo, que no soy nadie, tomo precauciones y recaudos sobre mi persona para cuidarme. Cristina Fernández Kirchner, una persona que estaba siendo parte del peor gobierno de la historia argentina después de haber encerrado durante un año y medio, casi dos años, a la población y que el presidente que ella puso esté de fiesta en Olivos, tiene que cuidarse. No lo digo como una expresión de deseo, lo digo como algo lógico: si vos le haces algo malo a la gente, esa gente te va a responder.

Mi pregunta no pasa por la víctima sino por el victimario para no invertir el orden. Entonces, ¿no sentís alguna responsabilidad en la cabeza de esas dos lumpen que vos lo planteás, de que a lo mejor parte de tu prédica construyó en su subjetividad la idea de que era legítimo resolver el problema con la violencia "quiero que esta persona muera y no solamente quiero que muera sino además quiero ser yo el actor de su muerte"?

Supongamos que haya sido así: se investigó el teléfono de los acusados y en ningún momento encontraron un video mío. Supongamos que yo no hablé, pero que eran fanáticos míos y que escuchaban lo que yo predicaba; no lo tenían anotado, no tenían videos míos. O sea, a lo que voy es que no me consumían a mí como influencer, o como líder.

Y otra pregunta: eso demostraría que Revolución Federal era uno de los síntomas de eso, porque otras personas que no tenían contacto con vos también tenían las mismas visiones. ¿Te sentís en algo arrepentido de haber tenido, aunque no tuvieras contacto con ellos, impulsos de resolver problemas a través de acciones más violentas? Obviamente, vos nunca intentaste asesinar a nadie, pero quiero decir: ¿viste que de la violencia oral a la violencia física está demostrado que a veces la frontera es la débil, ¿no?

Yo desde el primer momento planteé manifestar lo que a uno sentía, lo que a uno le pasaba de los políticos. Desde el primer momento fue esa la idea. Fue eso lo que se transmitía en el grupo de: "Che, pasa esto. Bueno, vamos a decírselo al Congreso" y demás. Surgía en el momento de que iba una jubilada, porque las señoras que iban conmigo eran grandes, iban jubiladas, y se encontraban a X político y no frenaban ni siquiera a preguntarle: "Señora, ¿qué necesita? ¿Qué le pasó?" Para escucharla, por lo menos. O sea, era el desinterés total. Entonces, esa señora que iba con un cartelito a decirle: "Che, no puedo." y vos la tenés que escuchar porque por algo sos político. El político seguía y la señora iba y les pegaba con el cartel. Yo no puedo hacer nada porque yo jamás le pegué a nadie. O sea, no tuve yo actitudes violentas. Yo fui y me manifesté. Ahora, si utilicé quizás expresiones un poco drásticas para ser escuchado, sí, por supuesto. Hoy, pasados tres años, puedo rever algunas cosas del pasillo y decir: bueno, capaz se me fue la mano, pero lamentablemente es lo que hizo falta para ser escuchado.

Y hoy, en retrospectiva, pasaron dos años de ser electo Milei ¿tenés las mismas expectativas en él que tenías hace dos años?

Yo en Javier Milei sí tengo expectativas; no tengo expectativas en el sistema político argentino, en los políticos. Yo no quiero tener diputados como Zaracho; no quiero tener diputados que juren por Palestina. Hay que seguir militando; hay que seguir votando para empezar a sumar gente que piense como uno y demás. Ahora, la realidad es que es un sistema que está roto. Yo no voy a hacer nada; la gente en algún momento se va a cansar. O sea, hoy Javier Milei frenó esto, los políticos argentinos que están hace más de dos años tienen que agradecerle a Javier Milei que paró la bronca. Porque hay gente que hoy se la está bancando; hay gente que todavía mantiene esperanza y demás por Javier Milei. Ahora, yo lo que te puedo asegurar: mi pensamiento y lo que hablo con muchos pibes, si llega a ganar Kicillof, se van del país. No hay forma de volver para atrás. Y el sistema no entiende que tienen que cambiar. El sistema democrático está secuestrado por partidos asquerosos como el kirchnerismo, el peronismo, los radicales.

¿Cuál a tu juicio es la solución?

No puedo decir que habría que hacer con el sistema democrático porque me harían otra causa, pero es mi pensamiento y me lo guardo para mí. Yo lo que le digo hoy a los chicos es "andate del país". O sea, andate; realmente esto no va a cambiar. Yo no lo hice en su momento y hoy no lo puedo hacer porque Cristina Kischner me hizo poner una tobillera y tengo la causa, la misma que Cristina tengo.

Yo voy a quedarme; todavía tengo la esperanza por Javier Milei. Si veo que a Javier Milei se le va a seguir complicando y demás, yo no puedo llegar a los 40 años acá en Argentina esperando a que cambie; lo lamento y hice todo lo posible, me manifesté, fui detenido, peleé contra todo el sistema y demás. Me arriesgué y pagué las consecuencias por no irme del país. Podría haberme ido, sí. Yo a los chicos les digo, cuando me pregunten y demás, yo les digo: "Vos pensás que lo único que se te va a hacer el tiempo." Entonces, lo que vos quieras hacer de tu vida y tu tiempo, si querés vivir renegando en Argentina y alegrarte un día porque hay un anuncio positivo y amargarte a la semana porque el Congreso lo dio de baja, quédate, no hay problema. Yo acá no veo futuro.