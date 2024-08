José Manuel Ubeira: "Tenemos a los tiradores pero no a los asesinos"

El abogado José Manuel Ubeira criticó que en el caso de magnicidio a la exvicepresidenta no hay voluntad para investigar. Hizo referencia a distintas cuestiones que no avanzaron en la causa, como la destrucción del teléfono de Sabag Montiel, que él mismo confesó que fue entregado en perfectas condiciones y la relación con Revolución Federal. Sin embargo, se mostró optimista y sostuvo que seguirán “batallando”, pero señaló que seguramente haya que “esperar la mudanza de otros tiempos políticos”. “Hay una idea concreta de que esto tiene que terminar acá y no avanzar mucho más”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

José Manuel Ubeira es uno de los abogados que representa a Cristina Fernández de Kirchner como querellante en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022.

Alejandro Gomel: ¿Qué le dejó la jornada de ayer en Comodoro Py?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Efectivamente fue una jornada con mucha expectativa, fundamentalmente creada por la persona que iba a declarar, pero dejó dos cosas centrales, primero que ella no vio que la intentaron matar y después hubo una explicación bastante detallada de lo que fue la previa del atentado y lo que pasó después del atentado.

Más allá de cualquier circunstancia de lo que pueda haber pasado, Cristina Fernández, aunque no pudo haber visto concretamente que la iban a matar, las secuelas hasta impactaron en su propia nieta. Es todo un cambio de vida, y todo este tipo de brutalidades cometidas desde antes del atentado, las saca la investigación por parte de la Justicia Federal.

Cristina Kirchner declaró por el intento de magnicidio en su contra

AG: ¿Cómo fue el momento donde Cristina estuvo a metros de quien le apuntó en la cabeza?

No hablé con Cristina después de la declaración, pero me parece que si fuera otra persona tal vez el impacto sería mayor, ella dijo que no se había psicoanalizado nunca en su vida y que tampoco lo había emprendido con respecto a esto.

Es una mujer suficientemente dura y fuerte como para soportar determinado tipo de circunstancias, no creo que le haya generado nada en particular estar frente al tirador. Lo que está claro es que acá tenemos a los tiradores pero no tenemos a los asesinos. Lo que se está juzgando es un tramo de la causa, y seguramente aquellos que diseñaron el plan de matar a Cristina Fernández lo estaban viendo por televisión.

Cristina Kirchner: "autores intelectuales" de su intento de asesinato "duermen protegidos por Comodoro Py"

AG: ¿Hay una decisión política para no avanzar más?

Es de toda evidencia, nosotros le traemos los elementos de prueba al tribunal. Tengo 40 años de oficio y es la cuarta o quinta vez que vamos a la Cámara para que la jueza de primera instancia haga medidas de prueba, algo nunca visto. Hay una idea concreta de que esto tiene que terminar acá y no avanzar mucho más.

La división artificial de la causa entre Revolución Federal y lo que acá se investiga fue de Martínez de Giorgi, que dijo que era la misma causa, la Cámara le revocó esa decisión y esa es la demostración más palmaria de la voluntad de no querer investigar.

Germán Martínez: "Comodoro Py no quiso investigar la causa de Cristina"

Elizabeth Peger: Una de las claves está vinculada al teléfono de Sabag Montiel, ustedes lograron una nueva medida procesal para que se pueda abrir, porque llamativamente se rompió. ¿Qué esperan con eso?

Es interesante, porque cuando él confesó que fue a matarla, también dijo que el teléfono que había entregado lo había entregado en perfectas condiciones. Las confesiones se creen o no, entonces sí le creemos que la fue a matar no sé por qué no deberíamos creerle que entregó el teléfono en perfectas condiciones. Nosotros denunciamos esa cuestión que ahora está siendo investigada por la doctora Servini de Cubría.

Por lo que yo sé, el teléfono tiene la posibilidad de una apertura más, se ofrecieron tres países para hacer ese intento, uno es Israel, el otro es Corea, donde se fabrica el teléfono, y el último sería el Homeland de Estados Unidos de Norteamérica.

Vamos a ver qué pasa con el teléfono, pero es sorprendente que un elemento tan decisivo en el marco de un intento de homicidio se haya destruido. Después está la falta de compromiso en cuanto al tema de Milman y las dos mujeres que estaban con ellos. Lo único que nos queda es pensar que nos quedan los organismos internacionales, porque no creo que en el país haya intención concreta para saber más del tema.

Tras declarar en Comodoro Py, Cristina Kirchner se reunió con dirigentes en el Instituto Patria y saludó a la militancia

AG: Desde lo judicial, ¿qué tienen probado de la relación que puede haber entre el apellido Caputo y el intento de magnicidio?

Ahí tenemos a la hermana de Caputo, que es la que le compró esos muebles famosos a Morel, de la carpintería esa que no existía y dicen que aprendió a hacer carpintería por internet para comprar unos muebles en Boulogne que después iban a llegar a la provincia de Neuquén, la factura expedida es la número uno, o sea que entró en actividad con este cliente.

Se están tomando todas las medidas necesarias, en ese aspecto no tenemos ninguna duda de que el Juez de Giorgi y el fiscal Pollicita están tratando de esclarecer el asunto, igual nosotros estamos detrás.

Está claro que hubo un financiamiento a Revolución Federal, son todos parte de un mismo esquema, falta averiguar qué pasa con Carrol, hay un montón de nombres que están dando vueltas. Hay una empleada que dice que los teléfonos de Milman y de las dos mujeres se rompieron en una oficina de Patricia Bullrich, y hasta el día de hoy Patricia Bullrich no repudió el atentado.

El que lo rompió es un ingeniero que ahora ha sido promovido a cargo de no sé qué cosa dentro del Ministerio de Seguridad. Uno va uniendo las piezas y las cosas están claras. Se sabe cómo funciona la Justicia, si vemos una paloma por la Plaza de Mayo decimos sin pensar que es una paloma, pero si se la lleva judicialmente tenemos que comprobar que es un ave que vuela.

Las 10 frases de Cristina Kirchner en el juicio por intento de asesinato

Claudio Mardones: ¿Cuáles son sus perspectivas? Todo parece indicar que todas las pruebas y las líneas de investigación que no fueron tenidas en cuenta van a seguir así, si eso sucede y la ruta del dinero queda en otra cosa, ¿qué van a hacer?

Lo que nosotros hacemos son dos cosas, la primera es que nosotros batallamos, si algo me caracteriza como abogado es que una vez que empecé, no solté. Hay que esperar la mudanza de otros tiempos políticos, seguramente, que ocurrirán más pronto que tarde y seguramente también habrá que esperar que el poder Judicial Federal tenga algún tipo de modificación, que no va a ser provocada por mí, sino por las circunstancias que ellos mismos están gestando.

Ahora, dicho esto, queremos el final de las instancias internacionales. En la causa AMIA, cuando yo fui abogado de Ribelli, pasamos por una serie de situaciones en las cuales estaba claro que una persona que estuvo 8 años y tres meses presa iba a ser el responsable del atentado de la AMIA, hasta que cambió el Gobierno, vino Kirchner e inmediatamente se levantó el secreto de Estado con respecto a la SIDE, el asunto se esclareció y el juez Galeano y los dos fiscales acaban de ser condenados. Entonces, yo ya he visto esto. Lo que nosotros hacemos ahora es batallar hasta que se abra el horizonte, entre tanto, soy optimista, no sé qué otra cosa útil puedo hacer. Estamos con eso.

denuncian que la SIDE ya gastó el 80% de los $ 100 mil millones extra de fondos reservados

CM: Mediano plazo entonces, otra Corte, otro gobierno, otro escenario y otras decisiones de otro Ejecutivo…

Ni más ni menos, y si no es así la vamos a tener cruda, como dirían en España. Tenemos el hecho concreto, lo vio toda la gente. Para mí fue una sorpresa cuando declaró Sabag Montiel, porque estaba la imagen del lumpen y del loquito suelto y le puedo asegurar que hilaba mejor el castellano que usted y yo, las ideas fueron perfectamente explícitas, en ningún momento se planteó otra cosa que no fuera que él la quiso matar, los términos, los modos, lo dijo todo con calidad.

Allí tenemos al tirador, que se hace responsable absolutamente de todo, es el que se lleva la marca, el que trata de limpiar a todos. Nosotros creemos que justamente por la forma de hablar, Sabag Montiel no es un loquito suelto.

Atentado a Cristina Kirchner: detuvieron el juicio por gestos de Brenda Uliarte

CM: ¿Cómo trabajaron la declaración que hizo Cristina en tribunales? Han recibido planteos, incluso de Clarín, por la imagen que había dibujado el difunto Hermenegildo Sábat y también las tres tapas de Noticias, ¿qué los llevó a usar esas ilustraciones?

Eso no lo sé, habría que preguntárselo a ella porque nosotros no trabajamos nada. Se podrá imaginar que Cristina y yo somos contemporáneos, no le voy a decir a Cristina Fernández qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que declarar.

Por otro lado, me parece que las tapas son públicas, por lo tanto la utilización en el juicio, si la víctima considera que esas tapas o esos dibujos han afectado en su persona y pueden haber sido elementos que desencadenaron lo que finalmente terminó pasando, habría que mandar a los de Clarín y a los que sea a leer Derecho, porque si hay alguien que tiene capacidad para mostrar cuáles son los elementos que la victimizan es la víctima.

VFT