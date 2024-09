Juan Carlos De Pablo: "El Gobierno no tiene que desesperarse ni hacer tragedia en materia de inflación"

El especialista en Economía, Juan Carlos de Pablo, sostuvo que, pese a las consecuencias sociales, el veto presidencial a la reforma jubilatoria debe prosperar. “No estoy seguro que se siga disminuyendo el poder adquisitivo de los jubilados porque, como está bajando la tasa de inflación, ahí depende de la fórmula jubilatoria”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). En esa línea, ironizó: "Todo el mundo tiene una idea brillante de mover los otros gastos públicos".

Juan Carlos de Pablo es economista y doctor Honoris Causa de UCEMA.

Alejandro Gomel (AG): Este fin de semana, Joaquín Morales Solá, en su editorial de La Nación, contó que usted denunció, a pesar del cambio de gobierno, que hay funcionarios que cobran coimas para acelerar los trámites en el Estado y que se arrastran desde la gestión de Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. ¿Está sucediendo esto?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si lo dije es porque está sucediendo. Pero te digo cuál es el origen de la noticia. Ustedes saben que yo soy un astro de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, cuando camino por la calle, algunos me felicitan, algunos me putean, y muchos me dan información.

Entonces, eso que acabo de decir es un señor que se me acerca, o varios, y me dicen, "mire jefe", todo fenómeno o no todo fenómeno, pero para mi operatoria de una empresa, organización, estudio, etc., tengo que interactuar con determinada “porcioncita” del Estado. Y, bueno, hay funcionarios con los vicios de siempre. No veo cuál es la sorpresa.

Arranca la fase “Emisión Cero”del programa de Milei

Entonces, digamos, ¿cuál es el tema? Si Milei tuviera en su celular una función que dice F4, la apretás y vuela todo eso por el aire, lo haría, obviamente. Lo único que está diciendo es que en Argentina hay mucha gente, que faltan funcionarios, etc. No es más que una teoría, es para registrar un hecho de los tantos que existen en la Argentina.

AG: Eso implica lo que significa para Milei no tener la cantidad de equipos propios, ya que no viene de la política ni de un partido tradicional, y ahí es donde las segundas y terceras líneas quedan gente del gobierno anterior. ¿Sería esto?

Acabás de repetir lo que dije, así que está bien y es así. No sé tampoco si desde el punto de vista legal puede rajar un funcionario en esas condiciones. Porque uno dice te agarré infraganti, no sé, digo, pero es parte, digamos, de la realidad, la realidad siempre es heterogénea y compleja.

A su vez, hay variables de las cuales el Gobierno no puede seguir culpando a la herencia recibida, pero hay otras, como el tema de la deuda, que probablemente lo puede decir a través de su gestión porque se tiene que hacer cargo de bonos emitidos por muchos gobiernos anteriores.

AG: ¿Hasta cuándo vale la excusa de la herencia recibida? ¿Seis meses, un año, dos años?

Depende de la variable. En alguna variable ya no puede decir más nada, en otra probablemente lo pueda seguir haciendo, pero no porque se esté haciendo el gracioso. Yo no estoy planteando el tema del plano político, sino el plano de la sustancia.

Javier Milei sobre la causa contra Alberto Fernández: "Es una aberración y merece el peor de los castigos"

AG: ¿En cuál no se puede ya acusar al gobierno anterior? ¿En qué variable?

No sé, fíjate, hay cosas más rápidas que ya fueron solucionadas, cosas por el estilo.

Elizabeth Peger (EP): Le quería preguntar por su columna de La Nación donde habla de las diferencias entre las escuelas económicas y las prácticas, o cuando esas escuelas se intentan poner en práctica con decisiones de los gobiernos. ¿Qué ve de esto en el gobierno de Javier Milei?

En la práctica, no diría nada, pero poco. A ver, vos agarrás a Hayek, Friedman, y metés todo eso en una computadora y no te sale el decreto 70 en la Ley Bases. Eso salió de muchas cosas. Los grandes principios sirven para empezar a hablar y no más. Algunos colegas míos que quieren ubicarse exclusivamente en el plano doctrinario y en realidad muchos, desde el punto de vista práctico, no tienen para decir.

EP: ¿Entonces usted no ve que todo el paquete de medidas de Milei tenga que ver con una escuela, que tiene que utilizar cierto pragmatismo?

Obviamente, pero obviamente. Un economista profesional sabe lo que dijo Marx o Schumpeter. Tiene todos los esquemas en la cabeza y actúa a propósito de lo que tiene. Es decir, toda la acción profesional arranca ni siquiera por un problema, arranca por un ser humano que denuncia una frustración.

Y la primera cosa que tiene que chequear es si realmente lo que le está pasando es lo que él cree que le está pasando, medio de psicólogo es la cosa. Y ahí empieza. La desocupación no te convoca, es un señor que busca trabajo y no encuentra.

El veto presidencial a la reforma para los jubilados

EP: ¿Cómo analiza la decisión del veto del Presidente al aumento jubilatorio expuesto por el Congreso?

Es una aplicación práctica del principio general que dice que el equilibrio fiscal no se negocia, punto, vengan con otra cosa, gracias, chau.

EP: ¿Es decir, no hay margen para poder negociar otra cosa?

Ahora sigue, las cosas nunca terminan, las cosas siguen. Está intentando que el Congreso no insista y de repente se pone a trabajar en una alternativa. Todo es dinámico, además viene la discusión del presupuesto. Nadie va a pensar que ya está, todo eso sigue.

Pero es evidente que este Presidente, que es totalmente consciente que no tiene gobernadores, tiene pocos senadores, tiene pocos diputados, tiene pocos instrumentos, agarra y dice "yo compro esto y vuelo por el aire". Y no quiere volar por el aire, no está buscando material para escribir un libro. Está ejerciendo la primera magistratura.

EP: ¿Qué balance hace de estos nueve meses de gestión?

No hago ningún balance, estoy bastante entretenido con ver lo que pasa día a día.

EP: ¿Y qué ve día a día? ¿Qué lo entretiene de ese día a día?

La lucha por la vida, la gente que nos está escuchando en este momento se levanta a ver cómo le encuentra la vuelta. Mis héroes son los tipos que cuando se levantan a la mañana todavía no saben cómo van a darle de comer a la familia a la noche. Esos tipos no tienen tiempo para andar hueveando.

Luis Caputo adelantó a cuánto cierra la inflación de agosto de 2024 y proyectó una baja en septiembre

EP: El Gobierno destaca como un logro lo que pasa con la inflación, sin embargo…

¿Y te parece poco? Del 25% bajó al 4%. El Gobierno no tiene que desesperarse ni hacer tragedia en materia de inflación. Por todas las estimaciones privadas que he visto, agosto va a dar igual que julio. No sé si vamos a hacer una teoría de si da 3.8% en vez de 4% o si da 4.3%, desde el punto de vista profesional, eso no tiene importancia. Y si da 4.5%, no me corto las venas, ¿entendés?

La problemática de las escasez de las reservas

EP: ¿Le preocupa el tema de las reservas del Banco Central?

Yo te pregunto a vos: ¿Para qué querés tener reservas?

EP: Principalmente para tener solvencia, para poder enfrentar los pagos que debe enfrentar la Argentina…

Eso no es el Banco Central, eso es el Tesoro. El que tiene que juntar divisas para ser creíble que va a pagar los intereses de la deuda es el Tesoro. El Banco Central usa reservas para defender el tipo de cambios. Y acá, seamos claros, a mí me gusta decir, tome todas las decisiones en base de que no va a haber un salto devaluatorio. ¿Entonces usted está diciendo que no va a haber? No, digo, tome todas las decisiones. Y si hay, te jodés.

Pero si vos tomás las decisiones a base de que va a haber salto devaluatorio y no hay, también te jodés. Ahora, después de eso te voy a aclarar. Argentina 2024 no está ni con la tablita de Martínez de Hoz ni con la convertibilidad de Cavallo. No hay ninguna promesa formal de vender dólares en el mercado presente o en el mercado futuro. Esto es importante. Es decir, el Banco Central, de repente, empieza devaluar un 4% por mes y no tiene que pedir permiso a nadie.

Devaluación a cuentagotas: hasta cuándo es sostenible la política cambiaria de Caputo

Claudio Mardones (CM): Usted planteaba un tema y es que a esta hora de la mañana hay muchos que están pensando cómo rumbear el día en medio de una situación bastante compleja. Y ahí, seguramente, hay muchos jubilados. ¿No cree que, en este contexto, la discusión y la pulseada que se viene con el Congreso por el veto al aumento jubilatorio puede perjudicar más de lo esperado al Gobierno, especialmente con respecto a los jubilados en este contexto? De todas formas, no pierdo de vista que se anunció el bono de los 70 mil pesos, pero el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras jubiladas se cae a pedazos y ahí empieza una variable económica.

Te felicito, tripliquemos las jubilaciones, que Javier triplique la jubilación en pesos, por supuesto. Una maravilla lo que dijiste.

CM: ¿Sabe por qué se lo consulto? Especialmente por esto, porque en ese sentido, en los próximos meses, la pregunta es si se sigue depreciando la capacidad adquisitiva de los jubilados, ¿qué sentido tiene profundizar esta pulseada y llevarla hasta el presupuesto en un escenario de este tipo?

Primero, no estoy seguro que se siga disminuyendo, porque como está bajando la tasa de inflación, ahí depende de la fórmula jubilatoria. En el caso de los asalariados, es obvio. Si vos tenés una fórmula de ajuste salarial en base a la inflación pasada, y la inflación está bajando, estás recuperando cierto nivel de salario real.

Poder adquisitivo de las jubilaciones entre 2017 y 2024.

La segunda cosa es que esto no es un tema de corazón. Porque no es que la oposición tiene un buen corazón y el oficialismo tiene un mal corazón. Es una tontería, ¿te das cuenta? Siempre hay problema contra problema. Yo te puse deliberadamente que si triplicamos las jubilaciones, generás un aumento de la tasa de inflación de 25% y vas a tener otro problema, incluso para los jubilados.

¿A dónde voy? Que la vida siempre es jodida y la vida es problema contra problema. Lo que este Gobierno dice es "muchachos, yo hago del no hay plata, la política económica, porque no tengo muchos más instrumentos". Ahora, es un instrumento muy fuerte. En el medio, yo no plantearía una cuestión de zarismo, sino una cuestión de alternativas.

Ahora, yo entiendo que cualquier afectado dice, ¿por qué no corrige tal cosa? Todo el mundo tiene una idea brillante de mover los otros gastos públicos. Es lógico, es la pulseada financiera/política que ocurre en todos los países del mundo.

La economía de la crueldad | Perfil

CM: Por eso yo le preguntaba el tema de las consecuencias políticas…

Pero lógicamente, querido. Escuchame, ¿a vos te parece que el Gobierno ignora eso? Porque lo que está diciendo es que hay consecuencias peores. Lo peor que puede hacer este gobierno es poner en riesgo el sacrificio que hizo toda la población para llegar a donde llegó en materia de tasa de inflación y de nivel de actividad.

Precisamente, dicho sea de paso, la actividad económica viene recuperándose desde abril-mayo pasado. Todos los datos numéricos que hay de junio en adelante apuntan a que aumentó la recuperación, con una base heterogénea, ya que no todos los sectores son iguales ni todas las regiones son iguales, siempre ocurre.

AG: ¿Se puede llegar, como estaba planteando el Gobierno, a converger a una inflación del 1% cerca a fin de año? ¿Está en ese camino o va a tardar más tiempo?

No tengo la menor idea. Mi consejo fraterno al Gobierno es no se desespere en materia de inflación. No hagas una tragedia de tengo que llegar al 3%. Y hacer una tragedia quiere decir no hagas macanas. Vos tenés que recuperar determinados precios relativos con tarifas, con esto, con lo otro, ¿no es cierto? Vos tenés que esperar cierta respuesta de la baja de la alícuota del impuesto al país. Ahora, creer que mañana el maní va a bajar el precio, porque hoy bajaste la alícuota del IVA, es soñar.

Impuesto país: qué actividades se benefician con la rebaja del 10% y qué implica en la recaudación

AG: ¿Y que bajen los precios por la baja del impuesto PAIS es real o es soñar?

Es que todo eso lleva tiempo. ¿A vos te parece que vos tenés 32.000 importadores que el domingo a la noche están haciendo todas las operaciones y contratando todos los aviones que ya llegan? Eso es una fantasía. Pensás que ahora te vas a dar cuenta de inmediato cuando vas al supermercado y ¡bum! No, porque es una fantasía. Lleva tiempo. Tiene que ser creíble que va a durar, etc. Esto es muy fluido.

AG: Es lo que está diciendo el ministro de Economía en los últimos días...

No me importa lo que dijo el ministro de Economía. Escuchame una cosa: al Presidente le preguntan si va a devaluar. No, ¿qué querés que diga? Y al Presidente le preguntan si las cosas van a mejorar. ¿Qué cree que diga? No tiene valor eso. Lo que vos tenés que mirar son las razones por las cuales tenés que esperar que las decisiones sean unas y no sean de otras.

A vuelo de pájaro. Si el Congreso insistiera y consiguiera los dos tercios, de repente el Poder Ejecutivo le tiene que decir, bueno, está bien, ayúdame a financiar, prorrogame por un año el Impuesto PAIS y dejame a mí jugar con la alícuota en función de los resultados.

AO VFT