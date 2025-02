Juan Manuel Abal Medina: "Cristina solo conduce una parte del peronismo"

El politólogo y ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina sostuvo que la exvicepresidenta Cristina Kichner conduce sólo un sector del peronismo, respaldó la figura del gobernador Axel Kicillof y apuntó contra Jorge Macri por la eliminación de las PASO en la Ciudad. “Lo que está haciendo el engendro de Milei y su imitador porteño es una vergüenza en todo sentido porque cambiaron las reglas en pleno año electoral”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Juan Manuel Abal Medina es politólogo, investigador del CONICET y vicepresidente tercero del PJ porteño. Fue senador nacional en 2014, jefe de Gabinete en 2011 y precandidato a diputado por el Partido Justicialista de PBA.

Alejandro Gomel: Lo recibimos con “Compañero”, uno de los spot de campaña del peronismo…

Muchísimas gracias por semejante recepción, es más que para agradecer, especialmente este año, cuando cumplimos 80 años. Este año vamos a festejar nuestros 80 años de vida. El 17 de octubre se cumplen los años del peronismo. Y un peronismo más vivo que nunca.

AG: Ha pasado con partidos legendarios, como el PRI en México, que se diluyen. ¿El peronismo todavía está?

Se ha preaunciado y anunciado tantas veces nuestra muerte, se han escrito libros, artículos sobre "el final del peronismo". Hay una discusión muy extensa sobre esto, y acá estamos. Seguiremos molestando a la política argentina por mucho tiempo más porque tenemos muy claro lo que representamos, a diferencia de lo que le pasa a algunos otros partidos que no tienen tradiciones importantes. En nuestro caso es muy claro lo que representamos. Con mejores o peores momentos, el peronismo tiene claro lo que representa. Representamos a los trabajadores, la producción, el trabajo, el empleo y eso lo tenemos claro desde 1945 en adelante.

AG: El peronismo siempre ha tenido claro quién manda. ¿Y ahora?

Sí, hay momentos y momentos. Después de la muerte del General hasta el año 1987 no estuvo claro. No siempre estuvo claro. Es una idea que en general se tiene, pero no es tan cierta. Tuvimos largos períodos en los cuales no hubo claridad.

Elizabeth Peger: Han sido problemáticos esos períodos. Establecer un liderazgo claro siempre para el peronismo ha sido difícil.

Sí, esos períodos han sido problemáticos. Los mejores momentos que hemos tenido fueron con un liderazgo claro, como fue el caso de Perón o el de Néstor Kirchner, y también algunos de los peores, como durante el menemismo.

AG: Algunos dirigentes, como Victoria Tolosa Paz, dijeron que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner es del pasado. ¿Compartís esto?

Me parece exagerado de parte de Vicky. Yo creo que lo que ella está diciendo es que la conducción de Cristina, en términos de conducción del conjunto, ya hoy no existe. Cristina solo conduce una parte del peronismo. Pero como liderazgo, sigue siendo una figura muy importante, y no hay duda de que es la líder más importante que tiene nuestro movimiento en la actualidad, más allá de que coincido con lo que dice Victoria. Hace tiempo que Cristina ha quedado con una parte muy importante del movimiento, pero no con el conjunto.

EP: ¿De alguna manera, el lanzamiento el fin de semana de este movimiento "Derecho al Futuro", enrolado con la figura de Axel Kicillof, viene a poner en blanco sobre negro esta situación?

Sí, pero creo que lo más importante de este documento es una cosa de sentido común que sí me molesta del peronismo. Tenemos un gobernador que está gobernando la provincia más grande, que es la provincia de Buenos Aires, que aporta el 40% de los recursos del país, recibe apenas el 20% y es la más difícil de gobernar. Eso puede mostrar Vidal o Scioli con el apoyo de un gobierno nacional. Imagínense gobernar esta provincia con un gobierno nacional claramente en contra.

Me parece que todos los compañeros de la Provincia, con los que tengo mucho respeto y con varios de los que tengo coincidencias, deberían dejar de lado un poco las discusiones y plantarse al lado del gobernador en un momento tan difícil de la Argentina. El proyecto económico de Milei pega más fuerte en el Conurbano, una zona de industrias y fábricas. No tengo el número exacto, pero más de la mitad de las fábricas que cierran están en el Conurbano. Me parece que lo principal es defender al gobernador, más allá de lo que pensemos de Cristina, de Máximo o de Axel, que está intentando que la provincia siga repartiendo comida y abriendo escuelas. Tenemos que estar defendiendo eso.

EP: En los últimos días, hiciste declaraciones críticas respecto de lo que pasa dentro del peronismo en la Ciudad. ¿Cómo ves la situación del PJ? ¿Qué posibilidades hay de que el peronismo vaya unido detrás de una candidatura, ahora que no hay PASO?

Sí, es una lástima, lo que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Es incomprensible. Íbamos a tener elecciones en agosto y octubre en la Ciudad y en todo el país, y el jefe de Gobierno, por un cálculo electoral de conveniencia, las adelantó enormemente, lo cual complica la gestión y complica a la gente. Es como que se está jugando un partido y te digan que en vez de terminar a los 45 minutos, termina a los 20.

Lo que está haciendo el engendro de Milei y su imitador porteño es una vergüenza en todo sentido porque cambiaron las reglas en pleno año electoral. En Argentina había pasado cualquier cosa menos eso, eso se respetaba. No contento con eso, Jorge Macri suspendió las PASO. Yo puedo entenderlo porque defiendo las PASO, pero reconozco que tienen problemas que se pueden resolver con cambiar el voto optativo y hacer las votaciones una más cerca que la otra.

Lo que no hay duda es que las PASO, en general, ayudan a las oposiciones y perjudican a los oficialismos. Por eso los oficialismos tienden a eliminarlas, como intentó Macri, como intentó Alberto con Wado. En general, ayudan porque el oficialismo está unido y la oposición no. Yo entiendo la movida de Jorge Macri por conveniencia electoral. Lo que no entiendo es por qué compañeros de mi espacio político acompañaron esa decisión. ¿Por qué perdimos una herramienta que nos podría haber permitido juntar una amplia coalición en contra de Javier Milei y Jorge Macri? ¿Por qué perder una herramienta que iba a permitir que muchos sectores opinemos lo mismo en muchas cosas trabajemos juntos en la Ciudad? No se entiende cuál es el cálculo político que se hace al hacer algo malo y cuál sería la conveniencia de eso.

EP: ¿Eso implica que van a ir todos divididos?

No lo sabemo, porque va a depender de qué si se busca ampliar o si se busca generar un esquema de interna abierta. Nosotros veníamos trabajando en la ciudad para participar de las PASO, para discutir con el resto de los compañeros de otras posiciones, en términos de un peronismo que tiene que ser más amplio y que tiene que reconocer los errores que cometimos.

El peronismo tiene que ser muy autocrítico con lo que hicimos en nuestro último gobierno. Si no, es difícil que la gente vuelva a creer en nosotros si seguimos hablando como si los problemas en la Argentina aparecieron cuando asumió Javier Milei. Fue un muy mal gobierno, y a muchos compañeros les cuesta decirlo. No es para autoflagelarnos, es que para muchos sectores que vieron que gobernamos mal, vean que lo tenemos claro y que cuando volvamos a gobernar, no vamos a volver a hacer lo mismo. Las PASO hubiera sido un buen instrumento para dar esa discusión.

EP: Los tiempos son escasos. ¿Qué es lo que se está planteando?

Creo que hay plazo si coordinamos un frente amplio y hacemos una interna abierta. Lo que no creo que hoy por hoy el peronismo se pueda arreglar con cuatro o cinco personas que se encierran en una habitación y se reparten los cargos. La sociedad porteña está cansada de eso y de que el peronismo no haya generado una alternativa de gobierno en 18 años de gobierno del PRO.

