"Una virtual ruptura con el kirchnerismo", así describen el lanzamiento del espacio de Axel Kicillof

La movida realizada por Axel Kicillof con el lanzamiento de su espacio político conocido como “Movimiento Derecho al Futuro” revolucionó el entorno del kirchnerismo y despertó cierta molestia en Cristina Fernández de Kirchner. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el politólogo, Gustavo Damián González.

Gustavo Damián González analizó la reciente movida política del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el lanzamiento del "Movimiento Derecho al Futuro" y su impacto en la interna del peronismo. Según González, esta iniciativa representa "una virtual ruptura con el kirchnerismo", ya que contó con el apoyo de 42 intendentes poderosos, pero no de figuras clave de La Cámpora como Máximo Kirchner o Mayra Mendoza.

Qué busca Axel Kicillof con el lanzamiento de este nuevo espacio político

El lanzamiento de este nuevo espacio político busca posicionar a Kicillof con miras a 2027, aunque oficialmente se enmarca dentro del oficialismo. "No hay ruptura electoral, pero sí una clara diferenciación política", explicó el entrevistado, quien subrayó que el gobernador busca marcar su propio camino sin romper con Cristina Fernández de Kirchner.

La postura de los intendentes y su apoyo a Axel Kicillof

En este contexto, González destacó que los intendentes que apoyaron a Kicillof han sido históricamente pragmáticos: "Han sido dualdistas, menemistas y kirchneristas; no tienen problemas en adaptarse a la coyuntura". Esto refuerza la idea de que están apostando por un liderazgo renovado dentro del peronismo, alejándose de la influencia de La Cámpora.

Uno de los puntos clave fue el rol de Cristina Fernández. "La pregunta no es si Kicillof está con Cristina, sino si Cristina está con él", señaló el politólogo. En su opinión, la ex presidente y su círculo cercano están molestos con esta jugada, ya que representa un desplazamiento de su liderazgo en la provincia. Sin embargo, González no cree que haya una fractura definitiva: "El peronismo sabe que, si va dividido en Buenos Aires, puede perder la elección. Por eso, habrá negociación".

González también mencionó el impacto del enfrentamiento entre Kicillof y el Presidente Javier Milei. "El objetivo común sigue siendo frenar a Milei", afirmó, aunque matizó que, en la práctica, esta disputa interna dentro del peronismo parece más una lucha por el control del espacio que un frente unificado contra el oficialismo.