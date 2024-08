Juan Negri: "El peronismo va a superar lo de Alberto, tiene capacidad de recomponerse"

Juan Negri señaló que, a pesar de los cuestionamientos al peronismo que abre el escándalo de Alberto Fernández, el poder del partido no se ve alterado de manera significativa, ya que lo fundamental "sigue estando en la economía”. Además destacó a las figuras de Axel Kicillof y Ricardo Quintela, que podrían jugar un rol importante en el futuro del movimiento. “Va a ser difícil para una generación de liderazgos ser los que encabecen esa renovación”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Negri es doctor y máster en Ciencia Política por la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos, donde asistió como becario Fulbright. Además, es director de la carrera de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que “el escándalo va a tener menos impacto político de lo que hoy parece. Alberto ya era un cadáver político, Cristina ya estaba de salida y si la economía no mejora Milei va a perder su capital político igual”.

Me pareció muy interesante lo que escribió, y me gustaría que profundizara su análisis, de que finalmente lo real, que sería la economía, se termina imponiendo en el humor de la gente.

Lo que yo planteo es, si no hubiese habido escándalo, ¿Alberto Fernández qué rol juega políticamente? Más o menos el mismo que ahora. Es decir, no cambia mucho el balance de poder al interior del peronismo.

Recién hablaban en el programa del estado de efervescencia, pero también de acefalía dentro del PJ. Y en realidad, esto lo profundiza, pero no altera, me parece a mí, el equilibrio de poder. Como yo mismo decía en esa publicación, Alberto era una persona que estaba afuera, Cristina ya está muy de salida.

Obviamente estamos todos muy atentos al escándalo, hay mucho morbo, mucha mugre, mucha curiosidad e intriga. Pero, el año que viene, cuando sean las elecciones en medio término, si Milei no logra reactivar la economía, si la pobreza sigue tan en alza, si no logró bajar la inflación, ¿tanto va a afectar este escándalo en el sentido de cambiar la votación? Me parece que el núcleo duro sigue estando en la economía. Pongo un ejemplo. En 2016 fueron los bolsos de López, y el kirchnerismo pasó a ser un activo tóxico. Es decir, un caso de corrupción muy evidente. En 2019 hubo unas maniobras políticas, Cristina fue muy hábil y el peronismo ganó, con los bolsos de López. Lo que yo quiero decir es, al final del día, lo que importa es cómo está la gente. El escándalo, insisto, lo seguimos con mucha atención por el morbo, pero no es lo central.

En una entrevista a Carlos Corach, él decía que si Perón resucitara y viera lo longevo de su partido, se sorprendería, dado que todos los partidos políticos que más o menos tenían esa orientación a mediados del siglo pasado, en el resto de América Latina, todos fenecieron. Si a Milei no le fuera bien, ¿quién viene a llenar el vacío de representación? ¿Crees que el peronismo puede recomponerse o que tiene que surgir inevitablemente algo nuevo?

Yo creo que el peronismo tiene capacidad de recomponerse. Creo que hay una camada de liderazgos todavía en potencia al interior del peronismo que tienen posibilidades, y que estuvieron marginados durante la larga hegemonía kirchnerista al interior del peronismo.

Pienso, por ejemplo, en los gobernadores, algunos del interior. Córdoba es el mejor ejemplo de focos de poder significativos en algún momento del peronismo que durante el kirchnerismo quedaron muy relegados. Schiaretti en su momento no lo pudo hacer, se le pasó un poco el cuarto de hora, de la Sota sufrió una tragedia personal. Veo a algunos gobernadores de provincias un poco más chicas, como Ricardo Quintela, que quiere jugar un rol muy activo. Y después, obviamente, Axel Kicillof, que un poco por donde está, yo creo que casi inevitablemente, aún si él no quisiera, le va a tocar jugar un rol en algún momento en el armado del peronismo.

Creo que Kicillof tiene un problema, y es que, a pesar de que él se quiere separar, en la ciudadanía se lo percibe muy cerca del cristinismo. Y el cristinismo para el votante medio creo que es tóxico.

Después sí me parece que el escándalo va a tener un efecto, y creo que legitima un discurso anti casta, que creo que obviamente, a Milei le viene como anillo al dedo. Entonces, podría venir una alternativa por fuera del peronismo, pero yo creo que por estructura, territorio y funcionarios electos, el peronismo, casi te diría por inercia, va a jugar un rol como opositor a Milei.

Además hay otra cosa. El centro no mileista, el radicalismo, el PRO, para mí quedó muy pegado a Milei. Si se empieza a deteriorar la popularidad de Milei no sé si ahí va a surgir algo, porque insisto, me parece que han quedado muy cerca del Gobierno. Entonces necesariamente el peronismo va a jugar ese rol, por lo menos así lo veo yo.

Axel Kicillof junto a Ricardo Quintela.

¿Volvimos a los 90?

Alejandro Gomel: Justamente con esto último a lo que te referías, hay una disyuntiva sobre si estamos en presencia de un cambio de época o en una transición hacia otra cosa. ¿Qué estás viendo vos?

Yo creo que estamos en un momento donde la Argentina está viviendo cambios significativos. Me parece que la llegada de alguien como Milei muestra que hay una estructura partidaria en Argentina que se agotó y que va a ser difícil volver a un sistema ordenado entre el peronismo y el antiperonismo. Lo cual no quiere decir que no sigamos teniendo resabios. Las cosas no mueren en una noche, vamos a seguir teniendo dirigentes y estructuras que vienen de la época anterior.

Pero recién Jorge hablaba de los partidos de base popular en América Latina, Acción Democrática en Venezuela, el APRA en Perú o el PRI mexicano, al peronismo le podría pasar lo mismo. Veo una situación de mucha fluctuación dentro del peronismo, liderazgos muy separados y creo que eso puede desembocar en una situación de atomización de varios partidos que tienen como un origen peronista pero que no terminan de estructurarse en torno a una candidatura única.

Veo muy probable, por ejemplo, que el peronismo en 2025 vaya dividido. Hay sectores provinciales, como Tucumán, que fueron creando sus propios sellos. Sectores, por ejemplo, del peronismo que están divididos en torno al RIGI. Es decir, si yo soy catamarqueño o tucumano, tal vez el RIGI me viene bárbaro y Kicillof está en contra.

Veo todavía un estado de fluctuación, de fluidez interna dentro del peronismo, acéfalo completamente. Y si va a poder volver a recomponerse, eso ya es más difícil de saber.

Claudio Mardones: En este escenario hay un gran ausente en esta conversación pública y en este debate del peronismo. Me refiero a Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio, que afrontó su tercera condena en suspenso, tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por fuera de la consecuencia jurídica de ser acusado de alterar las estadísticas del INDEC, parecía un emergente en el medio de esta discusión. Uno de los peronistas que cuestionaba con mucha fuerza a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, que parecía que podía representar a un sector de un peronismo que está, algunos consideran, en una crisis que todavía no terminó. ¿Quién va a llenar ese lugar que deja Moreno vacío en este momento? ¿Qué ves?

Yo lo primero que le pregunto es, ¿realmente Moreno ocupaba un lugar tan central?

CM: ¿Vos decís que fue sobrevalorado?

Yo creo que sí. Es una figura, conocida, lo digo con respeto, pintoresca y divertido de ver. Ahora, cuando tuvo algún tipo de aventura electoral le fue muy mal. Entonces, me parece que es un fenómeno de consumo irónico, como se dice ahora en las redes.

Insisto, yo no lo veía con capacidad de estructurar una alternativa del peronismo antes, y ahora después de la condena, me parece que menos. Entonces, no me parece, la verdad, que Moreno haya ocupado un lugar que haya que reemplazar, porque cuando compitió le fue mal.

Desorganizados y con charlas reservadas, en UxP siguen los movimientos de Maduro

CM: Sergio Massa iba a hacer un acto en Sierra de la Ventana y lo suspendió. Algunos consideran que, por lo bajo dice que no hay lugar para una salida intermedia, ¿qué ves qué puede pasar con el Frente Renovador y con Massa, especialmente en la Provincia de Buenos Aires?

En un contexto donde se respira todavía, y se va a respirar por un tiempo más, un clima fuertemente antipolítica, y si este escándalo tiene algún efecto en la sociedad, de creer que la política no estuvo a la altura, me da la impresión de que a Massa le va a costar posicionarse en el peronismo que viene. Es decir, fue candidato, perdió, su gestión económica dejó bastante que desear, está asociado, aunque él no quiera, a lo que fue el Gobierno de Alberto Fernández, y eso le va a generar un flanco débil en la ventana candidatura.

Veo actores, también lo pondría Kicillof ahí, que van a jugar en las elecciones del 25, algún rol van a tener, y van a querer armar el 27, pero creo que va a ser difícil para una generación de liderazgos ser los que encabecen esa renovación.

Muy interesante, Juan, además también vos sos bastante joven, ¿cuántos años tenés?

Ya no soy tan joven, tengo 44.

