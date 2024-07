Pablo Yedlin: "La gente va a empezar a buscar a los responsables de todo esto"

Luego del Pacto de Mayo en Tucumán, el ex secretario general de la Gobernación de la provincia, Pablo Yedlin, señaló que la mirada del gobierno provincial es “equivocada” porque el gobierno nacional “no va a dar los fondos discrecionales porque no cree en eso”. Además, a un año de las elecciones legislativas y en medio del debate por la eliminación de las PASO, el diputado declaró que es “necesario” dar la discusión de una reforma política y que “la Argentina tiene que empezar a acostumbrarse a que ya nadie va a tener mayoría importante en el Congreso”. “El gran desafío que tiene la democracia es demostrar que aún sin mayoría, se puede tener una gestión eficiente”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Yedlin es diputado nacional de Unión por la Patria, cargo que ocupó en 2017 y volvió a asumir en 2023 con mandato hasta 2027. Fue senador por Tucumán en 2021, secretario general de la Gobernación entre 2015 y 2017 y ministro de Salud de su provincia entre 2007 y 2015.

¿Qué pasó con Tucumán? ¿Qué pasó con Jaldo que se alineó inmediatamente con La Libertad Avanza, incluso en la versión extendida de la Ley Bases?

La verdad es que es difícil dar una respuesta total. Yo creo que tiene que ver con el sistema político que tiene la Argentina y esta sumisión que tienen los gobernadores al gobierno central. Les resulta muy difícil gobernar las provincias sin una mirada diferente del gobierno nacional sobre la llegada de recursos para la posibilidad de obras.

Para mí, esa mirada, bajo el gobierno de Javier Milei, es equivocada. El gobierno nacional no va a dar los fondos discrecionales porque no cree en eso. Quizás en una fila de espera por obras públicas te puede adelantar un paso pero, por otro lado, te achica la universidad. La Universidad Nacional de Tucumán es muy grande y tiene muchos docentes que están sufriendo mucho la recesión, como están sufriendo los 17 centros del CONICET de la provincia, el consumo y la industria.

Si te alineas con el gobierno central para tener una mejor relación, como es el objetivo del gobernador, en definitiva, no terminas ganando nada. Un ejemplo es el paquete fiscal: las provincias ganan 0,4 puntos del PBI con el Impuesto a las Ganancias y pierden casi 0,6 puntos del PBI en Bienes Personales, que también se coparticipa. Hay que hacer bien los números, pero aún en los números, la mirada del gobierno provincial me parece equivocada.

También hay otros temas de fondo. Yo no concuerdo con un gobierno nacional que es negacionista de la última dictadura, y no puedo perdonar eso porque me des 0,4% más de la coparticipación. No coincido con un gobierno nacional que se ha peleado con toda la región y prácticamente con todos los países del mundo por asuntos ideológicos y económicos. Por otro lado, tenemos a un presidente que anda haciendo una gira por el mundo con la idea de ganar el premio Nobel. Todas estas cosas tienen un valor que hacen al día a día, no solo se trata del equilibrio fiscal. Más allá de que la situación económica está muy complicada, este es un gobierno al que no podría apoyar aunque le fuera bien en materia económica.

"Les resulta muy difícil gobernar las provincias sin una mirada diferente del Gobierno Nacional sobre la llegada de recursos para la posibilidad de obras", declaró Yedlin sobre el acercamiento del gobernador de Tucumán a la gestión de Javier Milei.

Creo que ya debe haber varios gobernadores arrepentidos por el Pacto de Mayo. Algunos no fueron vestidos de negro en acto de rebeldía, Zamora estuvo pero al otro día estuvo con los que no fueron, muchos firmaron y después dijeron “no estoy de acuerdo en todo”.

¿El pueblo tucumano está de acuerdo con su gobernador que se alineó en enero con el presidente Milei? Allí Milei tuvo una buena elección en el balotaje.

Por ahora, la relación es buena. El gobernador sigue teniendo una buena imagen en las encuestas de opinión y se le sigue dando el crédito que tiene un gobernador que recién tiene 7 meses de gobierno. Me parece que hay cierta esperanza en la gente que no tiene por que estar en el detalle que nosotros discutimos y quiere que las cosas vayan bien. Lo que pasa es que hay quienes somos un poco pesimistas porque entendemos que cuando todo se hace mal, es muy difícil que las cosas anden bien.

SÍ creo que la gente está empezando a enojarse al ir a comprar alimento o los medicamentos y ven que cada vez están más caros, cuando no pueden pagar la prepaga o el coseguro de la obra social, o cuando ven que los hospitales públicos están colapsados porque hay casi un 20% más de atención porque la gente del sector privado comenzó a ir al público. Frente a esas situaciones, de a poco, la gente va a empezar a buscar al responsable de esto. Los gobiernos locales y el nacional van a tener una responsabilidad.

Alejandro Gomel: Luego del Pacto de Mayo, el Gobierno plantea un Consejo de Mayo y los diputados van a tener que elegir un representante. ¿Qué posición va a tener en el bloque? ¿Qué van a hacer con esta convocatoria?

Es muy difícil elegir un representante entre 257. Imagino que irá Martin Menem, el presidente de la cámara. La verdad es que es representativo sólo de un sector. Me parece que es ridículo, es todo raro. ¿Un diputado va a representar la voluntad de todos? ¿Van a decir que tiene representatividad porque hay un diputado? No tiene ningún sentido.

Cuando lees el decálogo del Pacto, hay cosas que son inocuas o sin sentido como el tema de la propiedad privada, que existe desde hace siglos en cualquiera de los códigos occidentales. El Gobierno dice que tienen que bajar a 25 puntos del PBI el gasto público y después el propio presidente le dice a los gobernadores: “Ahora les toca a ustedes bajar 10 puntos porque yo ya bajé”. Estamos hablando de un nivel de gasto público que no es para un país como el nuestro, que tiene educación gratuita, salud estatal y educación pública. Ningún país del mundo tiene ese nivel de gasto público, aún con un PBI más grande o más chico, salvo algún país africano. Es un intento de destrucción del Estado en un país en donde la gente entiende que está bien que el Estado tenga. Entendemos que está bien que la universidad sea pública y gratuita, que el sector público de salud atienda a aquellos que quieran ser atendidos. No hay Consejo que resuelva este Pacto.

AG: El otro tema que está planteando el Gobierno es una reforma política, comenzando por la eliminación de las PASO. ¿El bloque ya tiene pensada su posición?

Yo en este sentido tengo una posición personal porque he creado proyectos para la suspensión de las PASO. Era la época de la pandemia y hasta ese momento no habían sido útiles casi en ninguna jurisdicción. Casi en todos lados, los partidos presentaban listas únicas y se transformaba en una previa, una gran encuesta nacional. Eso ha ido cambiando, en las últimas PASO en Tucumán, con el enfrentamiento de Jaldo y Manzur, se generaron listas y fue útil tanto en el peronismo como en Juntos por el Cambio.

Estas cosas no están en piedra y hay que resolverlas. Me parece que la boleta única es más importante que la discusión PASO sí o no desde el punto de vista republicano y democrático. El tema electoral no se puede regular por DNU y el Congreso actual es uno complejo para sacar leyes. Está muy dividido y con mucha debilidad del oficialismo, pese a los aliados ocasionales. Las leyes electorales son difíciles de sacar pero me parece importante tener la discusión para mejorar el sistema.

Elizabeth Peger: Usted hacía referencia a la situación del hospital de Tucumán y el aumento de la atención de gente que ha dejado de pagar un servicio privado. ¿Cómo ve el funcionamiento de este marco de desregulación que estableció el Gobierno? ¿Qué pasa con la situación de las empresas de medicina privada y la atención sanitaria de la población?

Me parece que algunas decisiones estuvieron bien y otras no. Integrar el sistema de salud argentino requiere una integración del sistema de seguridad social y seguros privados. Algunos avances que estuvieron en el DNU iban en ese sentido pero no se concretaron. Las prepagas, por ahora, no se han sumado a la idea de ser parte del mismo sistema y no han hecho aportes al fondo.

Hace falta una mesa de discusión antes de hacer las normas. Si hacen las normas en la oficina de Sturzenegger o de Lugones, y pretenden que el sistema de salud argentino siga estas normas como por arte de magia a partir de un DNU, ocurren los desbarajustes que han ocurrido. Veo con mucha criticidad la gestión del Gobierno en muchas áreas, en específico en salud, porque hay una idea del ministro Russo de que las provincias se hagan cargo de la salud porque lo dice la Constitución. En primer lugar, eso es una falacia porque es un pacto constitucional que el gobierno nacional se haga cargo del derecho a la salud de todos los argentinos. El Gobierno no puede desentenderse de este tema. El acceso a la salud se puede organizar de distintas maneras, pero en ese desentendimiento del Gobierno, ha dejado un montón de programas sin financiamiento, que las provincias teóricamente van a ir cubriendo, pero no hay ninguna garantía de que esto sea así.

Para un programa de prevención de embarazo no intencionado adolescente, la provincia de Buenos Aires recibe en un año 10.000 chips para anticoncepción prolongada, y este año va a recibir 200. Me parece que tenemos un desgobierno, una falta de gestión que no tienen nada de ideológico, es un tema de calidad de gestión y se resuelve trabajando con gente que sepa.

Rocío Kalenok: Se sabe que Javier Milei presta mucha atención a lo que podría llegar a suceder en las elecciones legislativas del próximo año. ¿Qué piensa en relación a Unión por la Patria y el instrumento que significaría que Javier Milei tenga una buena elección?

Aunque tuviera una buena elección, cosa que dudo, tampoco va a cambiar mucho la proporcionalidad. Definitivamente van a aumentar, y si aumentan, van a disminuir los diputados del PRO o del radicalismo, que ya lo votan. No me parece que vaya a haber una fuerte reconfiguración. Desde Unión por la Patria, vamos a hacer fuerza para que pueda crecer un poco más.

La Argentina tiene que empezar a acostumbrarse a que ya nadie va a tener mayoría importante en el Congreso. Hace falta discutir los temas y ver las intenciones. Me parece que eso se intentó hacer con la Ley Ómnibus, con poco éxito porque era una ley imposible. Este es el gran desafío que tiene la democracia argentina y la de todo el mundo: poder demostrar que aún sin mayoría, se puede llegar a tener una gestión eficiente para que los argentinos estén mejor.

Con la minoría más minoritaria de todas, La Libertad Avanza logró aprobar una ley con reformas superiores a las que había logrado Menem, con dos tercios en el Senado y quórum en Diputados.

Me parece que fue un error acompañar esta ley. Lo consiguió, mérito de un sistema muy presidencialista y un presidente que tiene una convicción muy fuerte, con el que disiento. Ha jugado fuerte y consiguió la ley.

Lo tomo como un síntoma de que la voluntad en política tiene peso, porque alguien sin diputados ni senadores logró aprobar la ley metiendo miedo a partir de su propia voluntad.

Tenemos que aprender, quienes fuimos gobierno, que faltó esa fuerza de voluntad o estaba dividida.

