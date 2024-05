Pablo Yedlin: "El Gobierno está equivocado de rumbo"

El diputado Pablo Yedlin se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sostuvo que, si bien todos queremos que los capitales externos inviertan en la Argentina, el nuevo régimen permitiría que las empresas internacionales puedan “sacar todo del país sin dejar nada". Por otro lado, definió al proyecto radical de actualización jubilatoria como una “fórmula posible” que desde UxP están "dispuestos a debatir". “Gran parte del éxito fiscal de este Gobierno tiene que ver con la licuación de las jubilaciones”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Yedlin es diputado nacional de Unión por la Patria electo en 2023 con mandato hasta 2027 y anteriormente de 2017 a 2021. Fue senador nacional por la provincia de Tucumán, desde 2021 hasta 2023, secretario general de la gobernación de su provincia en el año 2015 y ministro de Salud de Tucumán en el año 2007.

Los representantes de Tucumán en el Congreso debaten entre las dos posturas que cuidan, con el gobernador Osvaldo Jaldo por un lado, y su predecesor Juan Manzur por el otro. Con su experiencia legislativa, ¿cómo ve la posición de los representantes tucumanos en diputados y senadores en función de las idas y venidas con la Ley Bases?

Hay que entender que todo el sistema parlamentario en esta gestión ha sido muy irregular. No hay que olvidarse que este es el presidente con el DNU más largo de la Argentina. Hay muchos parlamentarios justificando la no derogación de este DNU diciendo que todos los presidentes han usado esta herramienta constitucional, lo cual es cierto, pero ninguno ha usado un DNU de esta manera.

Después está la enorme Ley Bases, uno debe ver su origen para entender las verdaderas intenciones de este gobierno y la complejidad del desorden que este gobierno tiene. En su forma original, era una norma enorme con 600 artículos que modificaban desde el Código Penal al Código Civil, hasta decía cómo se tenían que vestir los jueces.

Es cierto que el Parlamento la ha pulido e intentó dejar una norma más o menos votable. La propia incapacidad de diálogo de este Gobierno, que forma parte de la esencia y califica al Congreso como un nido de ratas, terminó con el logro de la media sanción en Diputados, por supuesto no con mi voto ni el de mi bloque, pero apoyado por algunos bloques, incluso algunos tucumanos que responden a Jaldo.

En definitiva, los gobernadores intentan en este desorden, que es el Gobierno Nacional, ir llevando adelante una gestión lo más prolija posible desde lo financiero. Es muy complicado, cuando se fue el gobierno anterior, sacamos el impuesto a las ganancias pero había un compromiso firme de compensarlo con otro impuesto coparticipable, algo que nunca pasó.

Anclado a esta dificultad financiera que sufrieron todas las provincias, este Gobierno empieza a presionar en ese sentido. Fíjense el tema de los comedores escolares, llevamos seis meses de gobierno y no han pasado ni un peso, cuando normalmente el 30% de esos recursos eran nacionales.

Tucumán compró vacunas contra el dengue para vacunar a su población porque este Gobierno decidió que el dengue no era un problema de ellos. Las provincias tuvieron que pagar el Fondo Incentivo Docente porque el Gobierno decidió no hacerlo.

Además de desordenado, tenemos un Gobierno Nacional que no gestiona y que está decidido a ser un Estado mínimo que no se haga cargo de nada. Si suponemos que éste es un modelo que puede funcionar, hay que rediscutir la distribución de los recursos, porque la coparticipación nacional le da la mitad de los recursos a las provincias y la otra mitad se la queda la nación para hacer las cosas que se deben hacer, pero si no va a hacer obra pública, si no se van a ocupar de la salud, de la educación, de los remedios y del desarrollo social, quizás la coparticipación debería ser 70-30 u 80-20.

La situación en la provincia no tiene tanto que ver con Jaldo y Manzur, sino con la mirada de algunos diputados, como yo, que entendemos que el Gobierno no tiene un rumbo acertado y que darle herramientas a un gobierno que recién empieza para que vayan hacia el rumbo equivocado es un error. Tenemos que intentar que el Gobierno replantee el rumbo y genere una política real de productividad y empleo. El cambio de rumbo es fundamental para generar un país mejor para todos, es lo que necesitamos hacer. Pero si vamos a darle cualquier herramienta para cualquier rumbo vamos a terminar peor de lo que estamos.

Un grupo de diputados de UxP aprobó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). ¿Esto podría repetirse en el Senado o cree que se van a mantener en bloque?

No tengo respuesta para esa pregunta. Lo único que sé es que en el Senado han tenido tiempo para encontrarle varios defectos al RIGI. Todos queremos que lleguen capitales externos para invertir en Argentina, es uno de los motores de la economía, pero si generás un régimen tan positivo en el que no cobrás ningún impuesto ni pedís empleo para la Argentina, a los dos años estas empresas pueden sacar todo sin dejar nada para el país, suena demasiado bueno para ellos.

Entiendo que la Argentina por ahí no tiene buena fama para los inversores y esto puede ser un intento desesperado para conseguir gente que lo haga, pero lo que la Argentina le tiene que dar a los inversores es seguridad jurídica, y este país, en este tema, está muy por detrás de los estándares que deberíamos tener.

Alejandro Gomel: Hay un proyecto de varios diputados de la oposición para cambiar la actualización de la movilidad jubilatoria, ¿están en condiciones de llevar adelante eso ya?

Ojalá que sí, estamos por tener la reunión plenaria mañana a las 14:00. Hay un proyecto de la Unión Cívica y de la Coalición Cívica que mejora el empalme, el tiempo entre la vieja y la nueva fórmula. Si bien la fórmula se actualizará por inflación, dará un gatillo con el fin de que los jubilados puedan beneficiarse sobre esta fórmula si la economía mejora. Es una fórmula distinta a la que habíamos planteado desde nuestro bloque, pero que a nuestra manera de ver es superadora al DNU y es una fórmula posible si logramos una reunión entre nuestro bloque y los radicales. Nuestra idea es conseguir la mejor fórmula posible.

Gran parte del éxito fiscal de este Gobierno tiene que ver con la licuación de las jubilaciones, que ha tenido que ver con este enorme proceso inflacionario que venimos viviendo.

AG: ¿Puede haber dictamen mañana? ¿Van a apoyar el plan del radicalismo?

Tenemos un dictamen propio que es superador a esto, pero estamos viendo cuál es el dictamen que tiene posibilidad de llegar al recinto. Estamos dispuestos a discutir un dictamen en conjunto.

