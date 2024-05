Eduardo Reina: “La oposición está haciendo tiempo para que no llegue al 25 de Mayo”

Cuando faltan poco más de dos semanas para el 25 de Mayo, día en donde el Presidente Javier Milei convocó a todos los gobernadores del país a firmar el Pacto de Mayo, la Ley Bases sigue siendo tratada y hasta se especula con la posibilidad de que no llegue a ser votada antes de esa fecha.

Tiempo y trampa

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Eduardo Reina quien expresó que, “el Senado se está tomando su tiempo”.

Según el entrevistado, “la lista de gente para hablar es muy grande” y da la sensación que, “la oposición quiere que esto se demore, hace tiempo y busca que no llegue” al Pacto de Mayo. Y agregó: “La semana pasada, ridículamente, los senadores se prestaron al paro y ahora están con los oradores; son viejas trampas que se usan en las Cámaras para poder estirar el tratamiento de la ley”.

Sin ley y ¿sin pacto?

Al ser consultado sobre qué podría pasar si para el 25 de Mayo la ley no es aprobada, Reina sostuvo que seguramente “el Gobierno está planteando un plan alternativo, si este no sale”. “No sé cuál será la reacción del Gobierno, pero por el momento están estudiando si lo hacen igual en Córdoba, sin la firma de ellos”, siguió.

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que desde el gobierno aseguran que, “no necesitan la firma de ellos”, pero “realmente, sí”. “Van a tratar de limar algunos puntos que tienen en disputas sobre Ganancias y pymes y “cómo las inversiones afectan a la clase media o a la acomodada”, continuó.

Invitados y ausentes

Con respecto a quiénes serán los invitados para el acto del Pacto de Mayo, Reina aseguró que, “en función de los apoyos que tengan la ley, se sabrá qué gobernador va a ir y quienes, no”. Y continuó: “Me animaría a decir que Kiciloff y Cristina no van a estar ahí, porque entre ellos están en una interna provincial feroz y porque, desde el primer día, se pusieron en la vereda de enfrente”.

Para cerrar, añadió: “A Milei le conviene que aparezca Cristina porque tiene que haber un adversario y ella tomó el desafío al haber una posible lista de diputados, para el año que viene”.