Julio Bárbaro: "Cristina sin poder es divertida"

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro se refirió a la detención de Cristina Kirchner y consideró que la ex presidenta convirtió al PJ en un partido provincial. “Es una reducidora del peronismo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Julio Bárbaro es político, escritor, ensayista, analista político de una trayectoria absoluta en el peronismo.

Julio, quería preguntarle por aquella frase de que “si Perón se levantase de la tumba se sorprendería de la longevidad de su partido político”, dado que todos los otros partidos políticos que nacieron en el siglo XX junto con él, en el resto de América Latina, sucumbieron. Lo que estamos viviendo hoy con Cristina Kirchner, ¿de alguna manera indica algo respecto de la longevidad o finitud del partido peronista?

Cristina convirtió un partido nacional en un partido provincial. Cuando asumió la presidencia del partido, estaba ya sola. No había una sola provincia.Y si usted y yo nos ponemos a contabilizar las provincias que perdió Cristina —desde Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Santa Cruz, Santa Fe— es una reducidora del peronismo. Y casi, si seguía un poco más, lo convertía en un partido vecinal.

¿Y el hecho de que ella pueda pasar a cierto grado de retiro no podría recrear las condiciones para que el peronismo deje de ser vecinal, o local, o provincial, y pase a recuperar esa importancia nacional?

Sí, es posible. Yo creo que sin “lapicera”, sin poder… Porque anoche lo escuché a Ruckauf, o lo soporté a Ruckauf, porque es una cosa... Yo creo que el menemismo fue la traición a la patria más profunda. La acción de colonia más nefasta: desde la destrucción del ferrocarril a lo demás, bueno...

Y en lo esencial, que Cristina desaparezca, hace que vayan todos a saludarla. Porque sin poder es simpatiquísima. La distancia con ella era porque, si tenía poder, lo usaba para esa pequeñez de los Parrilli, los Verbitsky... toda esa estructura que la rodeó. Para los que somos peronistas históricos, esto ha sido nefasto.

Bueno, convertida en esa posición de simpática y ya sin poder, ¿genera la posibilidad de que vuelva el peronismo a resurgir con el peso específico que tenía en un pasado?

Sí. Lo que genera es el patriotismo. Porque el Perón que vuelve es el Perón de la alianza. El peronismo siempre es un sistema de alianzas. Y el kirchnerismo, como se tiró a una izquierda irracional... Ellos tienen militantes. El peronismo es un partido del pueblo. Y, digamos, esa diferencia es muy grande. El patriotismo debe renacer en la Argentina. Sectores radicales, conservadores, liberales... Patriotismo tiene Brasil, tiene Uruguay, tiene Chile. El único país sin patria es Argentina.

No tenía patria el turco Menem, que vendía todo. Y no la tiene Milei, que no entiende nada. Cuando usted escucha a José Luis Espert decir que “proteger es cazar en un zoológico” y después lo ve a Trump peleando contra los chinos, los mexicanos, los canadienses... dice: “Alguno de los dos está demente. Y Trump no es”.

Perdóneme, Julio. A ver si lo interpreto: ¿usted está diciendo que no es con el peronismo, sino con una alianza... podríamos decir centro nacional, que incluya al radicalismo, al socialismo, al peronismo?

Sí. El patriotismo es más que el peronismo. El peronismo puede ser el centro o el costado, pero la Argentina necesita patriotismo. Defender sus intereses. No seguir vendiendo todo. El señor Milei es un vendepatria, porque depende de grupos económicos que son extranjeros o extranjerizantes. Argentina es el único país que no defiende sus intereses.

Julio, a ver si le entendí bien. Entonces, ¿hubo dos traiciones al peronismo? ¿La de Menem y la de Kirchner, o el kirchnerismo?

Sí, exactamente. Dos traiciones al patriotismo. La Argentina lleva 45 años de empobrecimiento, Jorge. Esto va más allá de los partidos.

Me recuerda a Lacan, hablando de que la verdadera muerte es la segunda. Que hacen falta dos muertes. Él decía que Sade mataba dos veces. Entonces, lo que usted está planteando es que el primer asesinato del peronismo fue de Menem y el segundo fue de Néstor Kirchner.

Pero la patria es más que el peronismo. Porque la miseria es la sociedad. Yo fui parte de un país, por nacer en él, donde Levingston fue más patriota que Menem. Y Levingston era una dictadura. O sea, el problema es la defensa de los intereses de una sociedad. Y eso no está en la Argentina hoy.

