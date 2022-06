La apertura de Modo Fontevecchia: Del "ALCA-RAJO" al CELAC

Este viernes finalizará la Cumbre de las Américas llevada a cabo en Los Ángeles, California. Allí, el presidente Alberto Fernández criticó fuertemente la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como la política de bloqueos implementada históricamente. La apertura en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) contó con audios de varios referentes políticos durante distintas Cumbres.

El mandatario estadounidense, Joe Biden, aceptó este jueves la invitación que le hizo el presidente Alberto Fernández para participar en la próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará el 1° de diciembre en Buenos Aires, y dijo que la esperaba "ansioso".

El diálogo se produjo luego de que el jefe de Estado terminara su discurso en el que propuso públicamente a Biden que participe "de nuestra próxima reunión plenaria", en alusión al próximo encuentro de mandatarios de la Celac.

En un repaso por distintas Cumbres, y también OEA, en 1962 el Che Guevara tomaba la voz de mando cuando se dispuso la exclusión del país caribeño, y expresaba: "Queremos, dentro de nuestras condiciones, estar en la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica. Queremos verla crecer en lo posible al mismo ritmo que crecemos nosotros. Damos la garantía de que no exportaremos revolución, damos la garantía de que no se moverá un fusil de Cuba, de que no se moverá una sola arma para ir a lucha a ningún otro país de América".

De aquel discurso, Fontevecchia procedió a la escucha de un segundo audio en donde se aprecia el discurso de Néstor Kirchner en la Cumbre de las Américas en el famoso 'al carajo', donde sostuvo que "nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica de la 'teoría del derrame'. Y continuó: "Por supuesto, la crítica de ese modelo no implica ni desconocer ni negar la responsabilidad local, la responsabilidad de las dirigencias argentinas. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales, que al imponerlas, contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad".

Diez años más tarde, Cristina Kirchner reflexionó en una Cumbre: "La verdad es que esta es mi última Cumbre, como Presidenta de la República Argentina, también creo que es la última Cumbre del presidente Barack Obama. Y sí, es una Cumbre histórica", aclarando que por primera vez "participará la República de Cuba. Y estábamos contentos, porque digo, bueno vamos a participar, voy a participar como Presidenta en la última reunión, es un hecho histórico. Y en eso estábamos, cuando de repente surge o se firma un decreto, en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela, como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica".

Además, aclaró que le afloró una respuesta de "carácter flamígero, antimperialista" y que lo primero que hizo fue reírse, porque "realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente que Venezuela sino cualquier país de nuestro continente, pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo", dijo la actual vicepresidenta aquella vez.

Cumbre de las Américas 2022

En su discurso inaugural, Joe Biden recordó la Carta Democrática aprobada en la tercera Cumbre y el compromiso de todos los gobiernos de la región de promover y defender la democracia. “En un momento en que la democracia está amenazada en el mundo, mostremos que la democracia no es sólo el rasgo definitorio de la historia de las Américas sino que es el ingrediente fundamental para el futuro de América. No siempre acordamos en todo, pero porque somos democracias trabajamos en juestro desacuerdos con respeto mutuo y diálogo”, dijo Joe Biden.

Por su parte, el discurso del presidente de los argentinos, Alberto Fernández, adoptó un fuerte tono crítico, que abarcó no sólo la geopolítica, sino cuestiones que hacen a la política interna como la renta inesperada. Además, destacó la ausencia de los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y enfatizó: "Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un 'derecho de admisión' sobre los países miembros del continente".

Además, se dirigió al presidente Biden y le dijo: "Presidente Biden. Estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al Gobierno de los Estados Unidos de América, estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región desplegada por la administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen".

El Presidente se encargó de enumerar aquellas falencias y los daños 'a reparar'. "Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba, en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama, mientras usted era vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional, fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino", mencionó Alberto Fernández.

