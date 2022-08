La CGT como Hamlet

"En la lógica, la contradicción es una incompatibilidad entre dos proposiciones, por ejemplo, alguien llegó y alguien no llegó, o como en este caso de la CGT en contra o a favor del Gobierno. Hay un principio, llamado Principio de No Contracción, que dicta que una proposición y su negación no pueden ser verdades al mismo tiempo. Es una duda ontológica entre ser o no ser, eso nos remite al Hamlet de Shakespeare. El término es aporía, que viene del griego y que hace referencia a un razonamiento en el que surgen contradicciones irresolubles, como en este caso estar a favor o en contra del Gobierno. Por esto es que hicimos un racconto de distintos paros nacionales y de manifestaciones de la CGT a lo largo de los años desde la llegada de la democracia", comenzó diciendo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9) del miércoles 17 de agosto.

De esta manera se dio paso al primer audio que tenía a Saúl Ubaldini como protagonista de un discurso en un paro que le hizo a Raúl Alfonsín en 1986. "Hemos sido claros, en nuestras corrientes, el Consejo Directivo, harto de promesas, programaba su plan de lucha buscando la sensibilidad social que el Gobierno no tenía, nos hizo promesas, hablando de marcos y de bandas, pero los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social", manifestaba el jefe sindicalista.

Luego vinieron los dos gobiernos de Menem en donde la visión sindicalista se modificó radicalmente. De esta manera se dio lugar al segundo audio, esta vez, de Jorge Triaca en 1990, primer año de mandato del riojano: "Creemos que los sectores docentes y estatales tienen que entender la magnitud de la crisis en que estamos inmersos, o sea, no discuto los reclamos salariales porque eso lo tenemos que mirar permanentemente, lo que no podemos es, escudándose en una organización sindical, apuntar a un aspecto político, como son las privatizaciones desde la lucha del campo social. Al contrario, las privatizaciones no van a producir ningún cataclismo que estos agoreros señalan, sino que van a dar amplitud para poder atender genuinamente lo que corresponde en educación, justicia y en salud", cerraba Triaca.

Fontevecchia aseveraba que hablaba más como ministro de Economía que como sindicalista y marcó la diferencia con Luis Barrionuevo, quien en un audio que se compartió con los oyentes sentenciaba una frase histórica que al día de hoy resuena: "Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país, con actitudes simples lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl Menem. Esto es lo que sirve, hay que entenderlo: tenemos que tratar de no robar por lo menos por dos años en este país, sino, no podemos salir adelante".

Siguiendo con la línea de tiempo, ya en 2001, el siguiente audio fue de Hugo Moyano: "El caos que está viviendo nuestro país, producto de la incapacidad y de la sumisión del Gobierno frente a los poderes internacionales, empezaron hablar de concertación, la única que vale es la concertación con el pueblo de la Patria. Que no se equivoquen las aves de rapiña que creen que van a concertar en nombre del pueblo, porque hasta que no tengamos lo que reclamamos, va a pasar lo que dijo Eva Perón, eso de que no habrá paz en la tierra sin justicia social".

Posteriormente en la apertura de Modo Fontevecchia, apareció la voz de Hugo Moyano, pero en el 2010, plena presidencia de Cristina Fernández afirmando que "ningún Gobierno en los últimos años hizo más por los jubilados, pero también, pido se que haga un esfuerzo para que estén mejor, no nos engañen con leyes sin sustento, queremos la dignidad de nuestros jubilados".

Y, por contrapartida, en 2015, reaparece desde una postura no kirchnerista en un acto a favor del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri: "Reconocemos la respuesta que nos ha dado el gobierno a los trabajadores, cosa que otros gobiernos no hicieron. Ojalá los municipios del país nos reconozcan como lo hizo el Gobierno de la Ciudad".

Para cerrar la enumeración de audios fue el turno del sindicalista Héctor Daer en el contexto actual: "Estamos en un momento crítico, como consecuencia del endeudamiento del Gobierno anterior, tanto con bonistas privados como con el FMI, tenemos un proceso inflacionario muy grande y debilidad en el tema reservas. Y, a su vez, hay dos caminos, uno que te marcan los sectores de concentración financiera que especulan en términos de sus ganancias a partir de las exportaciones que pretenden que un shock devaluatorio, suba de tarifas, y eso lo único que genera es un empobrecimiento colectivo, probablemente una nueva pobreza estructural", cerraba el sindicalista de la CGT.

"El mismo Daer se enreda allí y remite al mismo principio de contradicción que hablamos al principio del programa con respecto a estar a favor o en contra del Gobierno. Lo cierto es que la CGT marchará contra los especuladores y creadores de precios, si bien muchos de los que van a participar lo toman en contra del Gobierno, es decir, una CGT que tiene una contradicción ontológica entre ser y no ser oficialista", concluía Fontevecchia.

