La cumbre de Formosa para bancar a Batakis y una incógnita que intriga a los gobernadores del Norte Grande

Este martes, un día después de asumir, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, recibió la primera señal de respaldo desde las entrañas del panperonismo. El gesto provino de los 11 gobernadores del Norte Grande, el grupo de lobby de caciques provinciales que esta semana tenía agendado un plenario en Formosa, con Gildo Insfrán como anfitrión. Más allá de la agenda que tenían prevista, la renuncia de Martín Guzmán y su reemplazo por Batakis fue el tema central del encuentro.

No faltó ninguno de los invitados y todos estuvieron de acuerdo con respaldar a la flamante jefa del Palacio de Hacienda. Para todos los caciques norteños, incluso para los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), Batakis no es una desconocida. Desde fines de 2019 fue la funcionaria que, desde la secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, recibió y tramitó todas sus urgencias económicas. En pocas palabras, fue la principal interlocutora con todos los gobernadores desde que Eduardo “Wado” De Pedro quedó al frente de la cartera política.

El principal saldo de ese encuentro fue la foto de respaldo a Batakis en un evento que estaba previsto con anticipación y le cayó como anillo al dedo a la Casa Rosada en un momento crítico donde buscaban exhibir unidad y cohesión detrás de Batakis. Además de De Pedro, estuvieron los ministros de Turismo, Matías Lammens, de Producción, Daniel Scioli, de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que este fin de semana estuvo a un paso de ser reemplazado el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa.

El tigrense estuvo a un paso de ser nombrado como ministro coordinador y las razones que no desembocaron en su nombramiento fueron otra de las especulaciones que resonaron en el hotel formoseño donde estuvieron todos reunidos. Para varios de los asistentes las chances de Massa en el Gabinete no están cerrada, pero no pierden de vista que cuentan con Manzur como un contacto clave en el vínculo con la Casa Rosada.

Por fuera del gesto político, el temario del encuentro apuntó a establecer las prioridades del lobby que tienen por delante, pero también hubo un dato que pasó casi inadvertido. Mantuvieron una comunicación virtual con el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, que les confirmó que los espera en la capital de los Estados Unidos del 27 al 30 de septiembre para que realicen una ronda de contactos con funcionarios y empresas norteamericanas en busca de inversiones.

Los gobernadores norteños, incluso los dos radicales, respaldaron la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, pero con la atención puesta en la aceleración del gasoducto norteño.

