Alberto Fernández y el silencio que habla

El Presidente aún está en silencio desde el comienzo de la crisis. Solo una referencia ayer, por redes sociales, al fallecimiento del gran Cacho Fontana. La ministra de Economía aún no presenta su equipo y el mercado reacciona, acorde a una sola palabra: incertidumbre.

De acuerdo a los números informados por la Cámara en la que se concentran los shopping centers desde que se conoció la renuncia de Guzmán hasta la disparada del dólar blue el lunes se vendió a todo ritmo. En una semana las ventas crecieron un 35%.

¿Quiénes son los nombres en danza para acompañar a Silvina Batakis en su Gabinete?

De todos modos, hoy hay locales cerrados, no hay precios de referencia, falta mercadería en los supermercados chinos, y la construcción está paralizada. Las dudas por las próximas medidas a tomar genera incertidumbre por parte de los pequeños y medianos empresarios, los supermercadistas y los dueños de los corralones, que no habilitan la venta hasta no tener valores de referencia. El temor es no poder reponer por haber vendido con costos muy distantes de los que tendrán pagar para reabastecerse.

JL PAR