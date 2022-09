La curiosa innovación tecnológica de Luis Enrique en España

Para trabajar con mayor detalle y menor margen de error de cara a la Copa del Mundo, en España dan el salto hacia una nueva forma de comunicarse en los entrenamientos.

¿De qué se trata? A través de un sistema similar al de los clásico walkies-talkies, en la Roja le dieron la vuelta y utilizarán intercomunicadores en los corpiños deportivos de los jugadores donde el propio Luis Enrique podrá dar indicaciones a través de un handie sin la necesidad de pegar gritos o detener las prácticas de manera constante para dar una indicación.

Así a través de sus redes sociales, la selección española difundió un video para mostrar esta innovación. Primero, Luis Enrique les contó a sus dirigidos que introducirían esto para cuidar su voz y que él no tuviera que dar órdenes a gritos en cada corrección táctica.

Nuevas tecnologías: se estrenó la Bodycam, una nueva revolución en el fútbol

Eso no es todo, el DT español se paró desde un andamio, a un costado del campo, para seguir la práctica y los jugadores lo escucharon a través del dispositivo ubicado en la espalda de sus chalecos que también se usa para medir el rendimiento físico de cada futbolista.

"Vais a oír la voz del míster. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a hablar bajo con gente que está lejos. Para daros órdenes y consignas en posibles correcciones, así no me dejo la garganta. Espero que no se acople mucho y que os pueda servir. Lo podéis oír, no tenéis que hacer nada, os saldrá papá por detrás", comentó el DT ante la atónita mirada de sus jugadores.

Así con esta nueva herramienta, que podrá funcionar o no, es cuestión de tiempo y prueba, España encara su preparación para la Copa del Mundo teniendo delante partidos de suma importancia por la UEFA Nations League.

Los dirigidos por Luis Enrique marchan primeros en el Grupo B con ocho unidades y tiene por delante los duelos ante Suiza el sábado en suelo español y luego irán hacia Portugal el martes para enfrentar el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía.

AO PAR