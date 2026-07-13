La historia de la familia Mas en Miami, que comenzó su fortuna con la televisión por cable

Antes de que el apellido Mas quedara asociado a MasTec, al Inter Miami o a grandes proyectos, Jorge Mas Canosa tuvo un comienzo mucho más modesto. "Empieza vendiendo leche, haciendo todo tipo de cosas", recordó Erich de la Fuente en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), quien explicó que el empresario inició su carrera en una compañía de cable y luego construyó "este imperio de telecomunicaciones".

Erich de la Fuente es un analista político, estratega de comunicación internacional y académico especializado en relaciones internacionales y gobernanza. Actualmente se desempeña como profesor adjunto de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad Internacional de Florida. Cuenta con más de 25 años de trayectoria liderando proyectos globales sobre libertad de expresión, anticorrupción y fortalecimiento democrático.

—Necesitamos su ayuda para tratar de entender el peso político, económico, de la comunidad cubana de Florida, de la familia, del apellido Mas, la transición del liderazgo histórico y marcadamente militante e ideológico de Jorge Mas Canosa con la Fundación Nacional Cubano-Americana hacia la era de sus hijos, hoy frente a gigantes como MasTec, con una presencia corporativa global que incluye el Inter Miami de Lionel Messi, el Real Zaragoza de España, y que representa un cambio de época. Me gustaría que nos ampliara estos conceptos y nos explicara realmente lo que significa la familia Mas en la Florida.

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—Hay que ponerla en contexto. Jorge Mas Canosa, el padre, realmente se convirtió en una figura, a lo mejor la figura política más importante que ha tenido el exilio cubano. Es una persona que, aunque creo que salió de Cuba originalmente cuando el gobierno de Batista, regresó cuando ganó la revolución y después, obviamente, al ver que la revolución no era democrática, la revolución de Castro era dictatorial y comunista, pues se opone y vuelve a salir exiliado de Cuba.

Él, en Miami, tuvo una trayectoria como empresario, como militante, una serie de cosas, pero en el año 81 forma, justo con otros dos colegas, la Fundación Nacional Cubanoamericana. Esto fue durante el mandato de Ronald Reagan. Esa organización fue, a lo mejor, la más coordinada y la de mayor influencia política. Hubo mucho apoyo económico. Hubo mucho apoyo de la comunidad, no solo de la familia Mas, pero muchas personas contribuyeron y tuvieron el poder en Washington, de lobby y de influencia en política exterior, más importante que ha tenido, además de ambos partidos.

Otra cosa importante es que tuvo mucha influencia a nivel internacional. Mas Canosa se llegó a reunirse con muchos líderes internacionales en ese momento. E inclusive es la única vez que hubo un debate televisivo entre Jorge Mas Canosa y Raúl Alarcón, que era la persona más importante del régimen castrista, por televisión, tratando de desacreditarlo, etcétera. Pero estaban en el mismo escenario y, de hecho, le fue muy bien.

Y creo que lo que él hizo, lo más importante que dejó, es que la comunidad cubana pasó de ser una comunidad inmigrante, trabajadora, luchadora, que había construido muchos negocios, a organizarse políticamente. No somos muchos en número, pero sí se organizó a un nivel de que hoy en día hay senadores, hay congresistas, tanto a nivel local, estatal, federal. Y bueno, ahí tienes a Marco Rubio, el secretario de Estado, surge de esta comunidad. Entonces, es un poco para poner esto en contexto.

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Yo creo que la transición a su hijo ya es un poco diferente. Creo que todavía tiene peso, pero no es el mismo peso político. Y creo que ha sido, casi a lo mejor, por elección. No es que no haya estado involucrado, pero no es lo mismo que el nivel de liderazgo político que tenía su papá.

Ahora, Jorge Mas hijo ha hecho cosas importantes. La comunidad dona muchísimo para becas, para muchas causas pro Cuba, libertad de Cuba, obviamente. Pero creo que se ha enfocado mucho más en el negocio. Obviamente, como mencionaste, el Inter Miami, la llegada de Messi y de muchas otras cosas, y todo esto basado en la empresa que construyeron, que es MasTec: cables, fibra óptica, es enorme, y esa ha sido la trayectoria.

Ya hoy, en el exilio cubano, hay una serie de organizaciones también que se mueven, y todas con el mismo fin, pero de diferentes maneras. Creo que lo que nunca ha logrado es lo que logró Jorge Mas Canosa, que realmente, a pesar de que había diferentes puntos de vista, pudo realmente organizar la comunidad alrededor de su esfuerzo, que era el tema de la democracia en Cuba, y tenía alcance a nivel global: Casa Blanca, Kremlin, gobiernos en América Latina, etcétera.

—Entrevistando analistas cubanos, inclusive de Harvard, planteaban que la gran esperanza de Cuba es casualmente estas personas importantes del exilio cubano en la Florida, que en un futuro, con la llegada de un cambio de régimen en Cuba, la reconstrucción de Cuba podría venir por todo este conocimiento acumulado que ha tenido el exilio cubano en la Florida y, además, el capital que ha construido.

Algo así como se podría decir que, en los países del sudeste asiático, los emigrantes que habían ido a estudiar o que se habían ido al exilio, luego, cuando volvieron, fueron fundamentales para la reconstrucción de países que habían estado durante muchos años atravesados por un sistema comunista. ¿Vos creés que hay un reservorio de Cuba en el exilio cubano para una futura Cuba?

—Sí, yo creo que hay una mezcla que debe ser importante. Primero, lo que está pasando dentro de Cuba. En Cuba, a pesar de que el régimen controla muchísima información, en Cuba hay jóvenes que realmente están dando la pelea dura. Hay más de 1200 presos políticos y muchos más que están arrestados, etcétera. Y muchos de ellos son jóvenes.

Muchos salieron también de un movimiento artístico del 11 de julio de 2021, que ahora se conmemoró cinco años, que todavía están presos. Cantantes, artistas, escritores, que a lo mejor no tienen ese nombre fuera, a nivel internacional, pero sí conocemos muy bien y están en las cárceles. Y están peleando. Y muchos jóvenes que ya no quieren más porque hace años que el régimen perdió a esas personas. Entonces, creo que es importante entender que dentro de Cuba hay un movimiento disidente, hay un movimiento de personas que realmente son parte de ese futuro cubano democrático.

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A lo que decías, también es importante. Es verdad, la comunidad en el exilio, obviamente Miami es el centro, pero hay comunidades importantes en México, España, otras partes de Estados Unidos. Pero obviamente el centro es Miami. Tiene mucho vínculo con la isla y tiene el capital y el deseo de invertirlo en una Cuba democrática, donde haya Estado de Derecho. Porque el gobierno cubano ahora quiere reinventar que ahora puede venir a invertir cualquiera. Pero, claro, no va a invertir dentro de una dictadura que es propietaria de todo el mundo y que no cambia el Estado de Derecho.

Yo creo que hay una oportunidad grande porque, entre una disidencia que todavía existe en Cuba y una comunidad que, aunque tenga diferentes puntos de vista, tiene un objetivo en común, que es ayudar a la reconstrucción de una Cuba importante. Y eso va a costar mucho, porque la situación no solo es a nivel de infraestructura y de electricidad y todo lo que has visto en las noticias, sino también son 67 años de totalitarismo comunista que ha acabado con la economía, con la sociedad civil, con cualquier conciencia. Entonces hay mucho que hacer, pero creo que eso está ahí.

Yo siempre he sido de la visión de que países como Japón, como Taiwán, como Corea, por ejemplo, son un modelo muy interesante para uno ver. Porque estos países, si te recordás bien, a finales de los 80 estaban habiendo las transiciones en América Latina y también, por ejemplo, en Corea y en Taiwán, donde eran democracias jóvenes. Y el nivel de inversión e investigación en la educación y en el tipo de economía que han hecho han cambiado. Son potencias económicas, y son países con pocos recursos naturales, pero sí con muchos recursos educacionales.

—La empresa de Mas Canosa ganó una licitación muy importante en el sector económico más importante de la Argentina, que es Vaca Muerta, la segunda reserva de gas mundial y la cuarta de petróleo, que para la Argentina es algo así como encontrar la lámpara del deseo. Y, en ese sentido, Mas Canosa le ganó una licitación a la empresa más importante de la Argentina, que es Techint. ¿Cómo construyó la fortuna la familia de Mas Canosa?

— A ver, él realmente cuando llega, él llega y se involucra en la parte militante del exilio. Estuvo en el Ejército norteamericano poco tiempo. También estaba en grupos de activistas, etcétera. Y él empieza a hacer trabajo en Miami. Llega, hasta antes de fundar la empresa, vendiendo leche, haciendo todo tipo de cosas, hasta que empieza una compañía que le llamaba Iglesias y Torres, porque eran las personas que la fundaron, si recuerdo bien ahora el nombre de esa empresa, después le pone Church & Tower, que es cuando empieza, que es una empresa de cable que estaba ahí y que él después llega a comprarse y se llega a hacer parte de eso.

Más adelante forma MasTec, que es la compañía que va a seguir y empieza a crecer. Los originales eran Ignacio Iglesias y Héctor Torres, de la compañía. Por eso se llamaba Iglesias y Torres. Y él le cambia el nombre para que se fuera más americana. Y por ahí surge toda la parte de ese tema. Y después, con MasTec, más adelante, es cuando él realmente empieza a crear este imperio de telecomunicaciones y una compañía mucho más multinacional, y a profesionalizar la empresa, y a pensar en proyectos grandes dentro de Estados Unidos, etcétera, y después América Latina.

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—La Florida es uno de los estados que cambian sus votos y que no están determinados por uno u otro partido, de manera permanente. ¿Cómo imaginás que van a ser estas elecciones en la Florida de medio término con Trump? ¿Y cómo va a reaccionar la colectividad cubana respecto de Trump? ¿Y si creés que existiría alguna posibilidad de alguna intervención de Estados Unidos, antes de las elecciones, en Cuba, para generar más afinidad con los votantes cubanos a favor de Trump?

—Primero, sí, la Florida siempre ha sido un estado que ha movido de un lado para otro, aunque en las últimas elecciones fue bastante republicana. Por primera vez en mucho tiempo que el Estado no fue tan cerrada la elección. Creo que, para las elecciones en noviembre, todo dependerá de cómo se va, porque eso es desde aquí a noviembre.

Hay expectativas de que va a haber movidas con respecto a la política norteamericana hacia Cuba, ¿no? De cierta manera, las indicaciones del secretario Rubio, que viene de la comunidad, como dijimos. Marco Rubio surge de Miami. Hay confianza en él más que en nadie. La comunidad confía en que Marco Rubio, como es la persona eje principal hacia la política hacia América Latina, va a generar movimientos desde Estados Unidos en un tema más democrático.

No se piensa que va a haber una intervención. Hay muchos rumores de ese tipo de cosas, pero creo que Estados Unidos no tiene ningún deseo de intervenir, y mucho menos ante unas elecciones en estos momentos, porque creo que la política de la administración no es mandar soldados a ningún lado. La operación de Maduro fue de tropas especiales. Eso sí, eso fue una situación muy puntual. Pero lo has visto en el tema de Irán. Creo que el tema de Irán ha demorado las acciones sobre lo que puede tomar Estados Unidos hacia Cuba.

Pero creo que hoy en día la política norteamericana es la presión interna, económicamente, del gobierno. Se han visto sanciones, por ejemplo, a la empresa más importante. Si uno quiere saber cómo funciona el gobierno cubano, hay que mirar a GAESA, que es el conglomerado militar que controla la economía cubana. Controla ochenta y tantos por ciento de la economía, todos los hoteles, todas las comunicaciones, y ese es el poder.

Y, por primera vez, se está no solo sancionando a la empresa en sí, sino que se han arrestado personas que viven en Estados Unidos. Son familiares de los más altos mandos de GAESA. A Raúl Castro se le ha abierto este juicio para tener este tema andando. Y creo que hubo una visita del director de la CIA a La Habana. Eso creo que es importante verlo.

¿Cómo va a ser el voto? Como pase la política hacia Cuba, va a ser el voto, porque ese, al final de cuentas, es uno de los puntos más importantes de la política norteamericana. Obviamente hay mucha esperanza. Si se considera que hubo movimientos que llevaron a cambios positivos a nivel político y económico en Cuba, pues bueno, habrá mucho apoyo. Si no, no creo que tanto. Entonces, así que realmente es difícil predecir ahora, sin saber lo que va a pasar, pero creo que sí va a pasar algo antes de las elecciones.

RM