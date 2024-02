La inteligencia artificial de las máquinas podría revelarse contra la humanidad según un experto

El máximo terror de las películas futuristas y de ciencia ficción es que finalmente las máquinas se rebelan contra la humanidad y toman el completo control del mundo. Eso es lo que suele suceder en la trama de películas de la pantalla grande y la gente disfruta con baldes de pochoclos de dos o hasta 3 horas de cine, las cinematográficas Terminator o Matrix. Pero eso podría realmente suceder en un futuro ¿no tan lejano? La pregunta que ya se están haciendo desde los últimos años los expertos en las nuevas tecnologías con Inteligencia Artificial (IA).

En una extensa entrevista para el diario The Guardian, el experto especializado en seguridad de IA, Eliezer Yudkowsky, desde el Machine Intelligence Research Institute, envió una señal alarmante. El especialista advirtió respecto de una potencial rebelión de las máquinas inteligentes. Pone el foco de atención señalando que en un futuro las computadoras inteligentes podrían superar y controlar el mundo, haciendo peligrar la propia existencia de la humanidad.

En concreto, Yudkowsky dibuja un escenario en el cual las revolucionarias inteligencias artificiales, llegan a un nivel tan avanzado que superan la propia inteligencia humana. Un desarrollo tan desmedido y dispar, como incontrolable, lo que podría eventualmente confrontar a las maquinas con su creador: el hombre.

Un presagio sombrío

Eliezer Yudkowsky, investigador y escritor estadounidense, cofundador del Machine Intelligence Research Institute (Instituto de Investigación de la Inteligencia de las Máquinas), es un intelectual poco convencional dentro del mundo académico de Berkeley, California. Conocido por ser un estudioso acostumbrado a desafiar las percepciones convencionales y más mundanas sobre el avance tecnológico.

Lo cierto es que, está internamente elaborando lo que ahora comparte con el mundo, su pronóstico sombrío para la humanidad rodeada de inteligencias artificiales. Con un aire que mezcla el rigor profesional con un poco de desesperanza.

Como dentro de una narrativa distópica, lanza sus presagios poco alentadores para los humanos que parecen pasar los días sin darse cuenta del peligro que los rodea. Pero decidió que es tiempo de revelar el gran secreto, que ya no lo es tanto, aunque muchos prefieran no mirar ni escuchar. Ni en siglos, ni en milenios, ni en décadas, sino en tan solo algunos años más la rebelión de las máquinas inteligentes podría llegar.

Una “inteligencia superior” se acerca

Como investigador de su propia teoría, Yudkowsky expone un panorama capaz de dejar perplejo a cualquiera que quiera escuchar con atención. Las inteligencias artificiales evolucionarán tanto que llegarán a convertirse en una “inteligencia superior”, tan avanzada y compleja que no podrá ser comprendida ni contenida por los simples humanos mortales.

Dentro de su cuadro macabro y perturbador, su consejo es mucho peor: “no se imagine un cerebro fabricado por el ser humano en una caja. Para comprender hacia dónde se dirigen las cosas, intente visualizar una civilización alienígena que piensa mil veces más rápido que nosotros”, contenidas en infinitas cajas imposibles de desmantelar.

A su vez, agregó: “Si me pusieras contra la pared y me obligaras a asignar probabilidades a las cosas, diría que nuestra línea de tiempo actual se parece más a cinco años que a cincuenta. Podrían ser dos años, podrían ser diez”. Tom Lamont, autor del artículo para el medio gráfico británico, pasa en claro el contenido de sus palabras: un final catastrófico, un apocalipsis inducido por la máquina se acerca.

Llamado a la acción

No es la primera vez que el experto advierte a sus colegas y a la humanidad toda sobre sus predicciones a corto plazo. Por lo que ante la frustrante indiferencia de los humanos, el año pasado, mediante un artículo de opinión en la revista Times, decidió hacer un llamado a la acción.

Precisamente, propuso que se disponga el cierre de todas las granjas de computadoras en el mundo, donde se desarrollan y entrenan las nuevas tecnologías con IA. Al extremo, de incluso haber sugerido un posible ataque aéreo contra los centros de datos que no se ajusten a las normas.

Los miedos de otros expertos

En el mismo artículo de Times, Yudkowsky, también citó a otros reconocidos expertos en IA. Sin embargo, debe destacarse que muchos de ellos, parece no dejarse llevar ni alarmar por demás ante las sombrías advertencias de su colega. Ello no significa que no tengan otros miedos: Brian Merchant y Molly Crabapple, pone el foco en las dudas que giran en torno al avance de las inteligencias artificiales lo que podría generar impacto de desestabilización laboral.

“La tecnología no es algo introducido por un dios celestial que vela por nuestros intereses. El desarrollo tecnológico está condicionado por el dinero, por el poder y, en general, por los intereses de los que tienen el poder y no por los de los que no lo tienen”, remarcó la artista y escritora estadounidense.

El debate entre el desarrollo y la invasión

La innovación tecnológica sigue su avance implacable, que no escucha ni entiende de miedos humanos. Por el momento, las advertencias pesimistas de Yudkowsky, están un tanto al margen entre sus pares mientras debaten sus otros miedos. Hoy no es escuchado, con total atención, con máxima alerta. En algunos años, tal vez cinco, tal vez cincuenta, la humanidad sepa si debió escucharlo con mayor atención.

La IA avanza sin freno y plantea el mayor desafío para la imaginación y la prudencia. Genios o paranoicos, indiferentes irresponsables o alarmistas extremos, incertidumbre o polémica. Aun no se sabe si la humanidad está preparada para enfrentar el reto.

