La nueva película de Damián Szifron, Misántropo, ya tiene su avance exclusivo. La producción cinematográfica de origen norteamericano fue rodada por el director argentino, creador de la mítica serie Los Simuladores y director de la película Relatos salvajes.

Shailene Woodley (Big Little Lies, The Fault in Our Stars, The Divergent Series) protagoniza este implacable thriller junto a Ben Mendelsohn (Rogue One: una historia de Star Wars, Ready Player One, Robin Hood).

El estreno en los cines de Argentina está previsto para el próximo 4 de mayo y el tráiler oficial para la región está disponible en HD y subtitulado en todas las redes sociales.

Los detalles de la película

Baltimore, la noche de año nuevo. Un feroz ataque producido por un único hombre deja un saldo de 29 muertos y ni una sola pista. Eleanor Falco (Shailene Woodley), una retraída pero talentosa mujer policía de bajo rango, es reclutada por el agente especial del FBI Geoffrey Lammark (Ben Mendelsohn) para integrar el equipo a cargo de la identificación y captura del homicida.

La palabra Misántropo, que da origen al título, proviene del griego, mīsos 'odio' y ānthropos 'hombre'. Que siente rechazo o desconfianza por la especie humana.

