Las figuras de la TV son convocadas por las plataformas de streaming

Lo que nació como una fuerte competencia de la pantalla chica, poniendo en peligro a miles de fuentes laborales, las plataformas on demand se terminaron convirtiendo en un espacio complementario o quizás un nuevo lugar de trabajo para muchas estrellas.

Las personalidades que lograron ser grandes figuras por sus programas televisivos, o en las épocas de gloria de las telenovelas, han protagonizado importantes ficciones en el prime time, hoy están en la mira de las grandes empresas de entretenimiento de streaming.

La televisión sigue vigente, con un nivel de audiencia inferior a años anteriores pero con grandes producciones y apuestas que mantienen la esencia de un medio de comunicación tradicional pero aggiornados a los nuevos tiempos.

Hoy existen ficciones que arrancan en la pantalla chica y que para continuar la historia uno debe seguirlas por las plataformas, como por ejemplo el caso de Santa Evita que el primer capítulo lo emitió El Trece pero la totalidad de la producción sólo en Star+. O producciones que se emitieron por completo en TV y los capítulos se fueron subiendo a una plataforma como El Primero de Nosotros que estuvo en Telefe y se colgó en Paramount+.

Sin lugar a dudas, el poder de la televisión, sus figuras, la necesidad de estar conectada a ella es una idea que las empresas nuevas de streaming tienen bien presente. Pero no sólo las producciones sirven como puente entre ambas opciones de entretenimiento, sino también sus estrellas.

Hace unos meses Star+ utilizó la imagen de Osvaldo Laport de una escena de Amor en Custodia que se convirtió en uno de los memes más utilizados del año. “Necesito hacerte el amor”, dijo el reconocido actor a Soledad Silveyra agarrándose la cabeza. A raíz de esta frase se utilizó en miles de situaciones como “necesito miles de cajas de pañuelitos para llorar” porque estaba a punto de salir la última temporada de This Is Us.

El artista uruguayo ha protagonizado decenas de telenovelas con números de rating muy altos, llegando a distintas partes del mundo con versiones traducidas en diferentes idiomas. Esto no pasa desapercibido para las plataformas.

Susana Giménez recientemente estrenó Porno y Helado, donde ella hace una participación dentro de la historia, pero que sin lugar a dudas atrae público y levanta curiosidad en miles de personas que durante años la siguieron en su clásico programa. La serie se estrenó en Amazon Prime. Vale destacar que la diva tiene su ciclo de entrevistas llamado “Susana invitada de Honor” en Paramount+.

Pampita llegó a su popularidad, después de largos años en la pasarela, con programas de televisión que la han tenido como una de las principales figuras. Hace unas semanas finalizó su conducción en el Hotel de los Famosos, pero antes fue participante y luego jurado de certámenes de Marcelo Tinelli. Hoy su vida es contada por Paramount+ a través de un reality donde la modelo muestra su intimidad.

El pasado jueves HBO MAX sorprendió a todos con la imagen de Mirtha Legrand. En un año donde la conductora tuvo un postergado inicio en la pantalla chica con sus legendarios programas, fue la plataforma quien la hizo debutar antes que la TV.

HBO pensó en la Chiqui para promocionar su nueva serie, House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que se estrenará este domingo. "Como siempre les digo, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan y si te ven bien... Te quieren robar el trono" dijo la madre de Marcela Tinayre.

La conductora recomendará distintas películas y series y estará disponible a partir del 23 de agosto, bajo el nombre: “Los recomendados de Mirtha Legrand”.

También Moria Casán fue contratada por Netflix en el 2016 para promocionar la cuarta temporada de Orange is the New Black. Y la lista sigue, incluyendo a las máximas estrellas de la TV en el nuevo mundo del consumo.

