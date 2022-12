Las primeras palabras de Agustín tras salir de Gran Hermano

Agustín Guardis fue eliminado de Gran Hermano con el 76,47% de los votos y se convirtió en el octavo en salir de la casa más famosa del país.

Si bien era una eliminación esperable, debido a las polémicas que protagonizó el participante en los últimos días, no deja de ser sorprendente, dado que era uno de los personajes más fuertes de la casa y -durante semanas- fue el favorito para hacerse con el premio de 15 millones de pesos.

El participante debió enfrentarse a las preguntas de Santiago del Moro y del panel de analistas, conformado por Laura Ubfal, Ceferino Reato, Marisa Brel, entre otros. Allí, se emocionó hasta las lágrimas y reconoció que la estrategia pudo haberle salido mal.

Agustín es el nuevo eliminado de Gran Hermano

Las afirmaciones sobre el cuerpo de Coti, Julieta, sus polémicos dichos sobre Lali Espósito y sus comentarios sobre tener fotos de ex parejas para extorsionarlas, aseguraron los panelistas que significaron su carta de salida de la Casa. "En mi drive tengo proyectos de investigación incompletos y canciones que nunca voy a publicar", señaló mirando al piso constantemente y negó tener fotos guardadas.

"Sé que me excedí y fue un comentario desafortunado. La jugada era buscada. Yo busqué esa estrategia. Creo que se me fue de las manos. Lo que dije no está bueno; no forma parte de mi persona y yo no soy así. Mi familia no es así. Quiero aclarar las macanas que me mandé", aseguró.

"Las chicas de la casa no son mi estilo ni les falté el respeto. Eso es totalmente falso", le respondió a los analistas.

Tomás Holder fue echado del estudio de Gran Hermano por insultar a Agustín: el video del momento

Además, insistió en que "busqué que la gente me saque esta semana; sé que la erré del juego. Pero necesitaba información del afuera y quiero volver a entrar a la Casa para jugar con la psiquis de la gente".

El joven libertario se emocionó al hablar de Marcos, uno de sus compañeros dentro de la casa y afirmó que le ponía “los pies sobre la tierra” en medio de su “juego fuerte”. “Es un pibe que juega con el corazón, es mi mayor rival y mi mejor amigo ahí adentro”, sostuvo

La presentación de Agustín

Agustín Guardis tiene 25 años, es egresado del Colegio Secundario Esquiú y se recibió de analista político con orientación en políticas públicas y desarrollo en la Fundación Instituto Latinoamericano de Desarrollo Social y Salud.

En su video de presentación, Agustín Guardis dejó en claro desde el principio que no pasará desapercibido en el reality.

“Me gustan mucho las mujeres grandes, tengo mucha química con las señoras, MILF. Me encantan ¿Habrá mujeres más grandes dentro de la casa?”, de esta forma se presentaba el joven platense ante todos los televidentes. Entre otras cosas, Agustín contó que trabaja en una cancha de fútbol 5. Además, agregó que él es “alguien que va en contra del orden establecido”. En su cuenta de Instagram sentencia: “No soy libre, soy esclavo de la libertad”.

“Voy a convertirme en el mejor jugador de la historia de Gran Hermano”. Si para ganar tengo que generar conflicto, lo voy a hacer”, declaró y sostuvo que “jugar con las personas es mi juego favorito”.

