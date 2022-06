Lautaro Martínez dentro de los 11 jugadores más valiosos del mundo

El centrodelantero de la Selección Argentina y el Inter de Milán fue incluido en el listado anunciado por el observatorio de fútbol CIES sobre los jugadores más cotizados del mercado. El argentino ocupa el escalón N°11 del listado encabezado por Kylian Mbappé.

El ranking realizado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES de sus siglas en inglés) arroja los apellidos de los 100 jugadores más valiosos del mercado y en él aparece Lautaro Martínez como el argentino mejor cotizado. El “Toro” fue tazado por 106 millones de euros, una cifra que no es casualidad ya que el ex Racing viene de tener un primer semestre brillante. No pudo alzar el Scudetto por segunda vez consecutiva con el Inter, pero si lo hizo en la Copa y Supercopa de Italia.

Lautaro Martínez arremetió contra Kylian Mbappé y defendió la competencia sudamericana

Eso en cuanto a resultados en torneos. En cuanto a su efectividad goleadora el delantero del Nerazzurri en la campaña 21/22 que finalizó ahora tuvo 25 goles en 49 partidos para el argentino. Convirtió 21 en Serie A, uno en Champions League, dos en Copa Italia y otro más en la Supercopa Italiana. De esta manera, en cada competencia que disputó para el conjunto de Milán, el delantero argentino aportó goles de suma importancia, sobre todo en la Copa y Supercopa Italia que significaron dos títulos.

El 10 del Inter entonces es el jugador argentino mejor posicionado en el prestigioso listado que conforman las estrellas del fútbol, tales como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinicius Jr entre otros. Los demás argentinos presentes en el ranking son Cristian Romero (51°), defensor del Tottenham tazado en 86 millones de euros, Rodrigo De Paul (64°), mediocampista del Atlético Madrid valuado en 61 millones de euros y por último, el jugador sensación del fútbol local, Julián Álvarez (93°) el actual futbolista de River Plate y futuro delantero del Manchester City que fue valorizado en 51 millones de euros.

Muchos se preguntarán por qué no aparecen las figuras de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Robert Lewandoski en este listado. Los criterios del ranking no tienen que ver solo con el nivel futbolístico, sino también que otra parte fundamental es la edad de los jugadores y las proyecciones que tienen a futuro. Es por eso que jugadores como Messi no figuran en esta lista, ya que por más calidad que tengan, el tiempo que les queda en cancha lamentablemente es poco.

Aquí el Top 10 del ranking presentado por CIES:

1- Kylian Mbappé – PSG/Francia (206 millones de euros).

2- Vinicius Jr – Real Madrid/Brasil (185,3 millones de euros).

3- Erling Haaland – Manchester City/Noruega (152,6 millones de euros).

4- Pedri González – Barcelona/España (135,1 millones de euros).

5- Jude Bellingham – Borussia Dortmund/Inglaterra (133,7 millones de euros).

6- Phill Foden – Manchester City/Inglaterra (124 millones de euros).

7- Frenkie De Jong – Barcelona/Países Bajos (112,5 millones de euros).

8- Luis Díaz – Liverpool/Colombia (110 millones de euros).

9- Rubén Días – Manchester City/Portugal (109,6 millones de euros).

10- Ferran Torres – Barcelona/España (109,5 millones de euros).

JL PAR