Leonardo Nardini: "El Presidente dijo que Santilli era un engendro"

Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y exministro de Infraestructura bonaerense, criticó los cuestionamientos a los intendentes del peronismo y criticó la respuesta de La Libertad Avanza tras el escándalo por el financiamiento ilegal de la campaña de José Luis Espert. "Javier Milei dijo que Diego Santilli era un engendro”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Leonardo Nardini fue ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires en 2021 y vicepresidente de AYSA. Actualmente se desempeña como intendente del partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, por tercer mandato consecutivo.

Muchos que conocen el peronismo bonaerense dicen que además sos el próximo candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando Axel ya no pueda ser reelecto. Tenés todas las credenciales para contarnos cómo se están viviendo las elecciones hoy en toda la provincia de Buenos Aires y cómo afecta todo esto que está pasando con Espert.

La verdad que han pasado noticias que movilizan y preocupan. A través de Fuerza Patria, la gente encontró un canal para ponerle un freno a las políticas de ajuste y de avasallamiento que venía haciendo el Gobierno nacional. Creo que pensábamos que, de cara a la elección ahora del 26 de octubre, tal vez podía llegar a mermar la diferencia. Pero debido a los escándalos que han pasado en estos días, uno no puede medir en términos de votos lo que va a pasar. La gente ha tomado conciencia sobre todo eso malo que venía aguantando y creo que va a ir a votar pensando en un futuro mejor para sus familias, que no es el modelo ni el camino que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei.

Se especulaba mucho con el desdoblamiento de la elección para que la diferencia fuera menor, en el caso de la que hubo en septiembre y en octubre. Se especula con que no votan los extranjeros, que son alrededor de un millón de personas. Normalmente, al ser inmigrantes que vienen en condiciones patrimoniales inferiores, son de sectores más bajos socioeconómicamente y han preferido históricamente votar por el peronismo. Al ser una elección nacional, ese millón de personas ya no vota. Y después, se especula con que los intendentes jugaban su partido en las elecciones de septiembre y no lo juegan en las elecciones de octubre con casos paradigmáticos. Por ejemplo, por primera vez en las listas de diputados no hay representantes de los principales intendentes del conurbano. El caso más emblemático es La Matanza, que no tiene ningún candidato a diputado en las listas, y que todo esto iba a hacer que en las elecciones de octubre la participación de lo que se llama “el aparato” y los intendentes sea menor. ¿Cuál es tu visión respecto de eso? ¿Creés que va a ser distinto o va a ser así?

Creo que es injusto porque a los intendentes y a las intendentas del peronismo, del campo nacional y popular, nos ponen el mote de que somos todo lo malo o lo nocivo de la política argentina. Y lamentablemente es injusto porque creo que todos los intendentes e intendentas hoy están tratando de llevar adelante una campaña de manera sana, sin salir a ofender ni siquiera, ni aprovechándonos de la situación que ha pasado.

Del otro lado había un candidato que ofendía todo el tiempo, que faltaba el respeto, que alimentaba la grieta entre argentinas y entre argentinos, y después termina acusando a uno de nuestros candidatos en la lista de diputados nacionales de que por culpa de él pasaba esto. Y el Presidente lo avaló. Así todo, yo no te vine a hablar mal ni del presidente ni del candidato. Lo que digo es que no podemos permitir que el narco avance también sobre la política. No podemos construir esa Argentina que todos soñamos y que nunca logramos alcanzar permitiendo estas situaciones.

Los intendentes y las intendentas hoy están trabajando en políticas públicas con los pocos o muchos recursos que tienen, porque a veces, si bien la Provincia hace un esfuerzo enorme para tratar de ayudar, si no le gotea recursos de la Nación es imposible. Esas son cosas de las que hay que discutir, y para eso son los representantes que vamos a tener en el Congreso de la Nación. Es muy importante la cantidad de legisladores para discutir el dinero que necesita la provincia de Buenos Aires para seguir avanzando con obras de infraestructura, porque en los barrios vulnerables lo que necesitás es más infraestructura, no menos. Es un error decir que la obra pública no tiene ningún sentido y que queda a mano del privado.

En Malvinas Argentinas pudimos hacer un público-privado con el sector privado en el área de promoción industrial para construir obra hidráulica y accesibilidad. Lo podemos hacer con una empresa, pero no lo puede hacer un vecino para pagar el caño que va a pasar de gas, de cloaca o el mismo asfalto de la vereda, porque no tiene para pagar por los metros de frente y tampoco es rentable para una empresa financiar lo que necesita un vecino. La empresa te va a financiar lo que le sirve a la empresa, y es lógico. Y es lógico el rol del Estado, y el rol de los intendentes y las intendentas que están más cerca de la gente para poder articular todo eso.

Hoy están movilizados todos, explicándole a la gente cómo votar, porque votamos con Boleta Única de Papel, que es totalmente diferente, y tratando de explicar que votando Fuerza Patria se amplía la cantidad de representantes para poder seguir discutiendo de buena manera, a través de forma democrática, en el Congreso, los recursos necesarios para velar por los intereses de las y los bonaerenses.

Leonardo Nardini fue el intendente más votado en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Hablame del 27, el día después. ¿Qué se dirime respecto de la interna de cara a 2027? Hablame del lunes 27 de octubre y de 2027. Y, una de las cosas que sucedió con Espert no es solo que cayó el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, sino el que iba a ser el candidato a gobernador de La Libertad Avanza. ¿Cómo sigue el peronismo?

Tratando de hacer confluir diferentes ideas que tengan que ver con la representación mayoritaria. Se trata de eso. Yo creo que tenemos un montón de compañeros y compañeras, hombres y mujeres, con posibilidad de representación de cara a lo que va a venir. Y al contrario de lo que piensan algunos, que tiene que ser un candidato único, ojalá sí haya uno o una que represente a la mayoría y no haya ningún tipo de discusión. Pero lo bueno es que a la sociedad le podamos ofrecer diferentes opciones para que pueda optar y elegir, porque seguramente en 2027 van a volver las PASO. Ese es un instrumento válido para poder elegir los mejores representantes de cara a lo que va a ser una elección general. Muchos hoy, de los que criticaban las PASO, dijeron: “Qué error fue no tenerlas”. Ya pasó. No podemos volver para atrás, pero sí hay cosas que no tenemos que volver a repetir para crecer como sociedad y poder evolucionar.

Podría hacer leña del árbol caído y decir barbaridades de José Luis Espert, pero tuve que aguantar. Yo soy de los que pone la otra mejilla. Creo que hay que construir, no destruir. Pero tuve que aguantar que José Luis Espert arranque la campaña previa al 7 de septiembre, ya como posible precandidato a encabezar la lista en Malvinas Argentinas, haciéndose un video, filmándose solo enfrente del municipio, hablando de mí, que no me conoce como ser humano.

A la persona que estabas entrevistando anteriormente le decías que en psicología hay algo que muchas veces no se tiene en cuenta: el que se gana la lotería quiere borrar el pasado. Yo, al contrario. Soy orgulloso de lo que soy en el pasado, que me trajo hasta este lugar. Y el cargo público no me hace mejor persona, me hace ser más responsable por el lugar transitorio que la gente me dio la posibilidad.

Espert nos trató de que malgastábamos la plata de la gente, mientras que invertimos en educación para que los chicos tengan la posibilidad de tener un futuro mejor, pero también invertimos en deporte y en cultura, que son políticas que contribuyen a la prevención en seguridad. No se ven, pero hay que invertir. Son diferentes modelos, en donde yo creo que, de parte nuestra, vamos a seguir fortaleciéndolo de cara a lo que va a venir y brindándole a la sociedad opciones para que pueda elegir de la mejor manera.

Porque el modelo económico, de que siempre nos termine pasando de tomar deuda y depender de Estados Unidos, para en realidad no generar empleo, romper absolutamente todo y decir que el Estado no es necesario. El Estado es necesario, y sí creo que hay algo en lo que coincidimos: en que tiene que ser eficiente, que no hay que malgastar y hay que generar las condiciones para que la gente se vea bien representada. Pero no hay que romper absolutamente todo y que, cuando nos conviene, se utilice el Estado en favor propio y personal, como quieren hacer ahora de cambiar las reglas de juego para volver a reimprimir las boletas, gastar 10 millones de dólares más y malgastar la plata de la gente.

¿Creés que van a reimprimir las boletas?

Yo creo que no, pero lo quieren intentar hacer. En ese caso, como tienen la sartén por el mango del Estado, lo quieren hacer. Entonces, cuando estamos nosotros está mal, cuando están ellos está bien, y no es bueno. Yo lo conozco a Diego Santilli y no le voy a faltar el respeto de la manera que se la faltó el Presidente en ese momento, pero el Presidente dijo que Santilli era un engendro. A mí me da vergüenza ajena. O trataba a Juntos por el Cambio como “Juntos por el Cargo”, y ahora están juntos ellos. Entonces, creo que subestiman a la gente.

Después, uno también se tuvo que aguantar que digan que nosotros estafamos a la gente, y la verdad que son cosas que a veces uno, como es un ser humano común y corriente, le terminan doliendo. ¿Qué hubiera pasado si en Malvinas Argentinas yo plebiscitaba mi gestión y sacaba 15 puntos? Me tenía que ir. Tenía más para perder que para ganar. Bueno, eso no pasó. Siete de cada diez personas electoras revalidaron la gestión. La gente sabe lo que vota, lo tiene recontra claro. Hoy nos quieren vender gato por liebre.

¿Qué pasó en Malvinas Argentinas en 2023, con las elecciones presidenciales?

No ganó Milei en ninguna de las tres instancias a nivel porcentual de votos: ni en la elección PASO, ni en la elección general, ni en el balotaje. No, de ninguna manera, como tampoco pasó ahora. El triunfo fue por más de 46 puntos sobre la segunda fuerza, que fue La Libertad Avanza. Eso se suma a que algunos tratan de ocultar alguna situación. A la mañana veía diferentes canales de noticias y algunos lo toman como algo muy ligero lo que ha pasado y dicen: “Listo, se bajó Espert, sigamos con lo nuestro". Es muy grave lo que pasó. Le mintió a los mismos periodistas, a la Cámara, a la gente, al Gobierno.

Creo que hoy lo más sano que podemos hacer es seguir llevando adelante diferentes propuestas de cara al 27, tratando de buscar espacios de consenso más allá de la diversidad de pensamiento que nosotros podamos tener dentro de nuestra fuerza, y entender que no hay que apurarse con las candidaturas, sino tratar de velar por conseguir los recursos necesarios para seguir llevando adelante tanto los gobiernos locales como el gobierno provincial, que es muy importante porque la provincia de Buenos Aires es el 40% de la Argentina.

Tres veces intendente de Malvinas Argentinas. ¿Cuál es tu plan?

El plan inmediato es seguir fortaleciendo las políticas de Gobierno, que tenemos muchas cosas por hacer. Estamos construyendo tres escuelas, dos especiales para chicos que tienen alguna problemática motriz o de salud. Eso es muy importante, porque ha crecido la población con discapacidad en nuestro municipio y lo estamos haciendo con fondos municipales, porque tal vez la Provincia no nos puede ayudar en esa situación. Hace lo mejor que puede, pero no alcanza. Y también tiene que ayudar a 134 municipios más, no a Malvinas solo, y uno lo entiende.

Yo he sido ministro y sé lo que es. Tratamos de colaborar desde ese lugar, construyendo más polideportivos para que los chicos puedan hacer deporte y terminando el Hospital Universitario y de Diagnóstico Precoz, que vamos a inaugurar brevemente la primera etapa para tener más quirófanos de oftalmología y poder atender a los adultos mayores, que no damos abasto. Además, con un plan de conectividad que venimos desarrollando desde el principio de la gestión.

En Malvinas la gente sabe que falta, y yo también, y nuestro equipo también. Pero sabe que en estos años se ha avanzado enormemente en la cantidad de infraestructura urbana en comparación con el gobierno anterior.

Si yo no entiendo mal, no podés volver a ser intendente.

En mi caso podría, pero no estoy pensando en eso. Estoy pensando en colaborar en un proyecto político que tenga que ver con la representación de las y los argentinos, y luego con darle continuidad a un proyecto de gobierno en la Provincia.

¿Dejaste la intendencia cuando fuiste ministro?

Exactamente. Estuve dos años y tres meses y no llegué a completar el mandato. No lo llegué a cumplir, pero eso la verdad que no viene al caso, no es lo importante. Lo importante es seguir con el compromiso de lo que nos votó la gente, tanto en el 2023 como ahora, y seguir profundizando ese proyecto político de transformación que arrancamos hace mucho tiempo y que la gente sigue acompañando. Porque ve que, sea año electoral o no electoral, hoy vuelvo para Malvinas y voy a recorrer diferentes cosas que todavía seguimos trabajando, y la gente me ve.

Mi elección ya pasó, puedo decir que “ya gané”, pero seguimos estando, charlando y escuchando problemáticas para que nos marquen prioridades. Esas son las pequeñas cosas, desde lo simple y lo cotidiano, desde el sentido común, que creo que la política necesita de cara a construir todo lo que todos esperamos de cara a 2027.

