"Los importadores tienen incertidumbre y varios dejaron de vender", la crisis en el sector de repuestos automotrices

En conexión con un móvil de Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 o Net TV), Fabio Lamanha, presidente de la Cámara de Comerciantes de Warnes, detalló la situación de crisis económica que vive el sector de repuestos automotrices: “varios dejaron de vender”, contó.

Gabriela Vieytes (GV): ¿Tuvieron que remarcar los precios debido a esta situación económica?

La situación es difícil respecto a los precios. Los importadores tienen incertidumbre y algunos dejaron de vender o tienen un dólar más alto. para seguir en carrera. Tenemos fabricantes que han hablado de un 15% y un 20% pero que tampoco están consiguiendo materia prima. Nosotros vendemos al por mayo, hace 40 años que estoy acá. y le recomendamos a nuestros clientes que lleven lo necesario para que no le cobremos cualquier cosa y tampoco para perder porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar.

GV: ¿Qué hay de cierto respecto a que muchos proveedores dejan la mercadería pero no cierran el remito porque no saben a qué precios pueden comprar los repuestos?

Me han ofrecido algunos proveedores y no es lo que a mí me gusta. Espero que esto se resuelva porque no voy a vender algo que después no sé cómo lo voy a pagar. Prefiero esperar un poco. Si bien nosotros estamos abiertos, hay muchos que han cerrado, nosotros estamos abiertos y seguimos acá para estar informados y para ver cada uno de los proveedores. Nosotros estamos todos los días llamándolos a ver si hacemos una venta un poco más fuera de lo común, esperamos al proveedor para la confirmación.

Jorge Fontevecchia (JF): Hace 40 años que está en esto. Cruzó la hiperinflación de Alfonsín y la salida de la convertibilidad. ¿Podría comparar aquella situación con aquellos dos episodios?

Estoy desde el 82. Se llamaba en ese entonces IMSA (las Islas Malvinas son Argentinas) y después le cambié de nombre. He pasado por todo. Recuerdo la mercadería aumentando a la mañana y a la tarde, en valores de un 30%. Lo que no comprabas a la mañana, lo vendías a la tarde. Todo eso hace que uno se mueva con una agilidad por la experiencia, para poder salir adelante, no sacar ventaja pero sí seguir trabajando. Después de tantos años me da mucha lastima que esto esté sucediendo.

Pero comparativamente, esta crisis, respecto a la anterior y con las de 1989/90.

La del 2001, cuando el dólar se fue de 1 a 4 fue un parate bárbaro y recuerdo haber salido con la cacerola a la puerta del negocio. Todavía, acá no se refleja eso porque recién arranca. Lo que vemos es que no hay gente. El público no está caminando tanto. Y yo recomiendo eso también, no salir a la calle a comprar demasiado porque la gente no sabe qué cobrar y hay muchos que por las dudas le ponen recargas a los precios. Iría con prudencia y compraría lo que se necesita.