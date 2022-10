El intendente de Morón, Lucas Ghi, apoyó la candidatura de Cristina Kirchner en 2023, aunque manifestó que eso lo decidirá ella, además de explicar cuestiones relacionadas a las PASO diciendo que "hoy lo más progresista es contener la inflación y mantener el poder de compra de los salarios", en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Andrés Larroque pidió la suspensión de la PASO y la candidatura de Cristina Kirchner en 2023 por el Frente de Todos ¿Hay alguna relación entre una cuestión y la otra?

Esa es una buena lectura. A priori el tema de las PASO necesita un análisis lo más desapasionado posible para que la conclusión se relacione con lo que necesite el país, no con los intereses de corto plazo de las fuerzas políticas en función de si somos Gobierno u oposición.

Nacen con la idea de democratizar el proceso de selección de los candidatos. Ese espíritu creo que no se verificó. Tampoco pareciera ser del todo saludable cambiar las cosas a pocos meses de un proceso electoral. La vida de los dirigentes políticos deberían decidirla sus militantes. Esto debería debatirse y ser pensado luego de las elecciones.

La candidatura de Cristina es indiscutible y es la líder de nuestro espacio que está llamada a tener un rol y que ella definirá cuál. Si asume una candidatura sería muy celebrado por nosotros.

El Frente para la Victoria promovió la creación de las PASO con buenas intenciones y pasado cierto tiempo comprueba el propio promotor que no cumplen el objetivo buscado. ¿Ese sería la explicación de cómo quien la propuso hoy quiere eliminarlas?

Es una lectura acertada y después podemos discutir el momento en el que se da. Se suponen que son leyes que deben tener trascendencia y que aspiran a tener una vigencia superior al calendario electoral del año que viene.

¿Cómo resolvieron la seguridad de Máximo Kirchner en el acto, tras lo que fue el intento de magnicidio de su madre?

Tuvo connotaciones singulares porque fue la primera aparición de Máximo, luego del atentado, de hecho se cumplía un mes justo. Se extremaron algunas cuestiones de seguridad. Debemos desterrar ese clima enrarecido de una vez para siempre porque viene a violentar uno de los acuerdos en materia de convivencia democrática que tenemos desde hace 40 años.

El intento de magnicidio necesita un total repudio y no es saludable que la oposición no muestre uno de forma enérgica y abierta. Es imprescindible que se conozca la autoría material y si es que hay alguna motivación.

Hay dos hipótesis de que se elija una figura como representante del kirchnerismo como lo fue Alberto Fernández y como podría serlo Sergio Massa, y alguien que represente las ideas del Frente de Todos como Cristina y Axel Kicillof.

No me parece que los candidatos que vos ponés, con un sesgo más fuerte, no tengan capacidad de interpelar a sectores que no necesariamente formen parte de los núcleos más duros. Creo que pueden romper esas fronteras y sumarse a esos sectores que no estén abiertamente identificados con nuestro espacio.

Podemos construir mayorías diversas y que hoy pueden estar en diferentes posiciones con candidatos que en principio podía identificar con una expresión de los sectores de mayor fidelidad ideológica.

El eventual candidato para gobernar la provincia de Buenos Aires

¿En el Gobierno bonaerense sería Wado de Pedro?

No, no quiero aventurarme porque todavía acabo de salir de una reunión con comerciantes y saben que mi preocupación no está puesta en estrategias electorales.

¿Cómo se percibe la crisis y la inflación en Morón?

Si logramos cambiar la tendencia, podremos llegar a un proceso de desaceleración de la inflación en el próximo año. Hay actividad, se sostiene el consumo. Lo que dicen los comerciantes es que el tema pasa por los márgenes de rentabilidad que no son los que deberían ser con ese nivel de facturación.

El Gobierno está construyendo una batería de medidas antiinflacionarias que no genere recesión y que no enfrié la economía, además de no generar un proceso regresivo en términos distributivos.

Hoy lo más progresista es contener la inflación y mantener el poder de compra de los salarios. Además, se deben establecer medidas adicionales para todo el mundo informal que son la tercera parte de nuestra economía porque si hay alguien que perdió por consumo son los empleados informales y cuentapropistas. Debemos generar procesos distributivos y no enfríar la economía.

