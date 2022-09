El ex asesor económico de la Presidencia, Luis Secco indicó que "un problema grave de este gobierno es que cualquier cosa que se anuncia se pregunta si estará de acuerdo la vicepresidente". Además afirmó: "La urgencia es enorme, la Argentina no tiene reservas, a pesar del dólar soja, el balance del Banco Central es un escándalo", subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hoy se presenta el proyecto del presupuesto 2023 en el que Sergio Massa augura una inflación de 60% anual y un 2% de crecimiento de PBI, o sea menos que este año. ¿Vos crees que va a ser así o en el medio presentará algo así como un plan Austral de shock antiinflacionario y algo heterodoxo?

En los últimos gobiernos al momento de presentar los presupuestos hay mucho voluntarismo. El rol de las autoridades económicas es sesgar las expectativas hacía algún objetivo, en este caso el de creer que se puede reducir la inflación. Pero es cierto que si no media un programa no se va a llegar a eso.

Hay que pensar si Massa quiere ser un ministro antipático, cosa que hasta ahora no lo ha sido. Para estabilizar la economía se necesitan medidas duras, difíciles y me temo que no están dadas las condiciones para que esas medidas se tomen.

Aún con este objetivo cumplido, llegando al casi 5% de inflación y 2% del crecimiento de PBI, no ganan una elección, puede ser un éxito económico, pero un fracaso en lo político..

Ningún político se entrega antes de tiempo, la va a pelear tanto Massa como el resto de la coalición para tratar de tener alguna chance. Hay una melancolía con lo que pasó entre 2014 y 2015, que fue el aguante relativamente exitoso de Kicillof y Capitanich que casi lo hacen presidente a Daniel Scioli. Ahora no es posible ese éxito porque la condición y la dinámica macro están más desordenadas de lo que estaban en aquel entonces.

¿El Austral de Massa?

Y además no se abusaba de los cepos, los controles, esto de correr atrás de la tasa de inflación no sirve. El desafío es si Massa se apura tomar estas decisiones antipáticas ahora porque más adelante , en el verano por ejemplo, no va ser nada fácil hacerlo porque va a estar lanzada la campaña. Massa ha comprado tiempo pero no se resolvió nada de fondo.

Alberto Benegas Lynch nos comentaba ayer que no es cierto que los planes inflacionarios tienen que ser inicialmente recesivos, pueden aumentar la actividad económica, como con el Plan Austral o el de Convertibilidad, la margen si terminan siendo exitosos. ¿Es decir podría haber un plan antiinflacionario que no sea recesivo sino que, por el contrario, aumente el consumo?

Si, puede existir pero la clave de su consistencia es su credibilidad. Para que los ajustes no sean recesivos necesitás mucha credibilidad. Y eso depende de cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer. El Gobierno que quiera hacer un ajuste, lo puede hacer, no es una imposibilidad. Ahora bien, al principio de la gestión de Alberto Fernández, tanto el gobierno como el FMI, decían que la política económica que se necesitaba ni económica ni políticamente viable. Y ahora estamos transitando el tercer años de su gobierno con una política económica que no es viable precisamente.

Maldita inflación: por qué el 100% anual es casi inevitable

Por esto, se puede hacer un programa, pero necesitás una buena dosis de credibilidad. Y este gobierno lo puede hacer pero debería cambiar radicalmente. Pero adolece de un problema grave que es que cualquier cosa que se anuncia uno se pregunta si estará de acuerdo la vicepresidente, o tal o cual personaje de la política argentina. Ahí hace un poco agua esa expectativa, por eso cuesta creer que la actual dirigencia argentina pueda llevar a cabo ese programa más adelante.

En los 90, en Brasil, estaba Itamar Franco, que era impresentable. Sin embargo el Plan Real que se aplicó, terminó siendo exitoso en términos electorales, aunque luego falló porque terminó en una gran devaluación, vale aclarar...

Está bastante estudiado que eso pasa, los programas de shock que frenan la cuestión inflacionaria y devaluatoria rápidamente tienen consecuencias positivas sobre la actividad económica en cortísimo plazo.

Mi pregunta es porque no lo hicieron antes. si está la oportunidad, hay políticas favorables para armar ese programa, adelante. Sin embargo se demora, y están todas estas dudas.

Pero la urgencia es enorme, la Argentina no tiene reservas, a pesar del dólar soja, el balance del Banco Central es un escándalo y en ese contexto, las expectativas de inflación y de devaluación no van a amainar, más allá de que Massa está buscando por todos lados dónde puede aumentar las reservas y traer algún peso extra a las arcas del Tesoro.

