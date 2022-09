Emmanuel Álvarez Agis comparó las medidas económicas del actual ministro de Economía, Sergio Massa, con las de Martín Guzmán. "El ajuste de Massa es ocho veces mayor que el de Guzmán", aseguró el exviceministro de Economía

"La quita de subsidios que quería hacer Guzmán en plata era 0,1% del PBI. Sale Guzmán con acusaciones públicas de querer hacer un ajuste, etc. La quita de subsidios que hace Massa es equivalente al 0,8% del PBI, es ocho veces más grande del ajuste tarifario por el que Guzmán salió eyectado. Es como decir: ‘Voy a sacar a este tipo que me lleva para allá' y ponés a uno que te lleva al mismo lado, pero más rápido”, analizó Álvarez Agis

Entrevistado este miércoles 14 de septiembre por Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+), el director de la consultora PxQ señaló "No veo las condiciones políticas para arriesgar a un plan de estabilización. Se puede hacer, pero me da mucha pena que no lo hagan. Que no lo intenten es imperdonable porque la gente está con esto".

Álvarez Agis: "Lo más nacional y popular es bajar la inflación"

"Es contraintuitivo. Si vas por la calle y le preguntas a la gente qué hay que hacer para mejorarle la vida, la gente va a decir: ‘Subime el sueldo’. Pero, lo obvio no es la mejor manera de que la gente la pase bien, lo que tenés que hacer es bajar la inflación. Lo más progresista que podes hacer, lo más inclusivo, lo más nacional y popular es bajar la inflación y me parece que por eso es imperdonable que no se intente", expresó Álvarez Agis.

Asimismo, sobre las versiones que lo mencionaban como uno de los posibles candidatos a comandar el Ministerio de Economía tras la saluda de Guzmán, respondió sugestivamente, dejando entrever por qué no se dio su arribo al Gobierno: "Si yo en la Argentina, con la situación en la que tenemos, estoy dispuesto a que la clase media y la clase alta haga un esfuerzo en materia de cuánto va a pagar la luz, el gas, el agua. Si estoy dispuesto a decirle a las pymes que no van a tener financiamiento tan barato. Si en paralelo, nos animamos a armar un plan para ir a inflaciones de 20% por año, que firmamos ya. Entonces, el Gobierno no tiene esa decisión".

Emmanuel Álvarez Agis.

"Te revelo algo de las conversaciones políticas, no vas a una mesa y alguien te dice: ‘Hola: ¿estás para ministro?’. No, son más como un baile. ‘¿Qué pensás de esto? ¿Qué harías? ¿Cómo me ves? ¿Cómo te veo?’. En las conversaciones que tengo con el Frente de Todos, lo que veo es que no hay condiciones políticas para arriesgar a un plan de estabilización”, siguió.

Álvarez Agis: "La inflación es muy preocupante"

Sobre el 7% de inflación de agosto, Álvarez Agis opinó: "Es muy preocupante. Veo que el argentino que está acostumbrado a vivir con inflación y cree que 100% de inflación es el doble de peor que 50%. Pero no es así, ya empieza a tener otra naturaleza".

"A medida que la inflación acelera el tipo de problema que tenés no es proporcional a lo que aceleró. Es como entender que ir en un auto a 100 km/h lo podés controlar, a 200 km/h tenés otro tipo de riesgo. Con la inflación es lo mismo”, graficó el exviceministro de Axel Kicillof.

"La economía argentina necesita uno de esos planes en los que en seis meses volvemos a tasa de inflación mensuales de 3% -se llamó austral, primavera, convertibilidad- hay un montón de ejemplos. Creo que el problema por el cual el Gobierno no está abordando ese tema tiene que ver con dos factores: uno que eso debería haber sido la primera política y no la última; y segundo, que los planes de estabilidad requieren de precisión, pericia y buen diseño, pero también de mucho poder político para convencer y a veces para empujar a comportarse de acuerdo a las nuevas reglas que pone el plan de estabilización. No hay poder político porque no hay acuerdo político, porque el propio frente tiene un problema para dónde ir”, concluyó el economista.

