El consultor y analista político, Lucas Romero, aseguró que estamos ante un gobierno de “hiperminoría”, que “terminó consagrando como titular del Poder Ejecutivo a un presidente que no tiene los recursos mínimos, necesarios e indispensables para producir lo que los sistemas políticos generan, que son decisiones”, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Lucas Romero es consultor, analista político y Director de Synopsis Consultores, en donde se responsabiliza en el área de análisis de escenarios políticos.

La Cámara del Trabajo volvió a fallar contra el capítulo laboral del DNU de Milei

Haciendo alusión a la canción de La Mancha de Rolando, ¿a dónde vamos?

Más que a dónde vamos, es cómo vamos. Me parece una pregunta mucho más pertinente para la escena política actual. Si uno trae a un extranjero desprovisto de información de la escena política argentina, lo primero que uno le contaría sobre los interrogantes que se desprenden de este flamante ciclo de Milei presidente, es cómo va a hacer Javier Milei para gobernar. Es una pregunta que los politólogos nos venimos haciendo durante el proceso electoral, cuando preveníamos la posibilidad de que esto ocurriese y, lógicamente, desde el 19 de noviembre, cuando Javier Milei ganó la elección.

La victoria de Milei parece una especie de falla del sistema, porque terminó consagrando como titular del Poder Ejecutivo un presidente que no tiene los recursos mínimos, necesarios e indispensables para producir lo que los sistemas políticos generan, que son decisiones. Estamos ante un gobierno de hiperminoría, es un riesgo que ofrecen los regímenes presidencialistas, la posibilidad de que tengamos un gobierno dividido en el que el titular del Poder Ejecutivo no controla el Poder Legislativo. Esta es una versión muy particular de gobierno dividido, porque es un presidente que tiene menos del 10% de las bancas del Senado y menos del 15% en la Cámara de Diputados, y esto naturalmente te lleva a preguntarte cómo va a hacer Milei hará gobernar, sobre todo porque por delante hay una crisis económica muy compleja por resolver.

Javier Milei dijo que "dos tercios de la mejora" que generará su política se verán en los próximos 15 años

Entonces, después de la pregunta del "cómo", viene el "dónde". Si finalmente hay una imposibilidad de tomar decisiones, uno podría preguntarse a dónde vamos…

En realidad, el complemento vendría por lo que estamos viendo. Desde el 10 de diciembre en adelante ya podemos tener un diagnóstico sobre las soluciones de Milei. El Presidente tenía dos opciones: una era la solución coalicional, es decir conformar una coalición más grande que le permita tomar decisiones, algo así como el parlamentarismo invertido.

Según una encuesta de Zuban Córdoba, Milei perdió más de un punto de imagen positiva por día desde que asumió

Lula, en su primera presidencia en Brasil, sobre 500 diputados tenía 50 y pudo gobernar. De hecho en Brasil los partidos están fragmentados y lo que se hace es buscar acuerdo con los Ministerios y construir alianzas.

Claro, por eso la otra solución es dialogar y negociar, si uno está en minoría y tiene que tomar decisiones, en regímenes democráticos las soluciones se toman bajo el principio de mayorías. Ahora, lo que uno ve es una solución más autocrática, da la sensación de que Milei pretende resolver el problema de la minoría subvirtiendo el principio de la mayoría, es decir delegar las facultades para tomar las decisiones él solo. Este reclamo de centralidad en el proceso de toma de decisión, está por parte reflejado en el DNU, es decir, el ejecutivo extralimitándose en el uso de las facultades legislativas que otorga la constitución y en la ley ómnibus, que es una forma de reclamar centralidad en la toma de decisiones, porque es la idea de mandar en un mismo paquete, amontonado, una multiplicidad muy variada de temas, reclamar que se sancione rápidamente y que no se produzcan modificaciones.

El presidente Javier Milei

Milei apela dos argumentos: uno es la legitimidad de origen, es decir, que lo votó la mayoría, lo cual para mí es un estiramiento conceptual porque las mayorías obtenidas en segundas vueltas son mayorías acotadas en términos de otorgamiento de legitimidad, no hay muchas opción. Los votos de Milei en el balotaje no legitiman al ganador para interpretar que esa mayoría decidió acompañar todo el programa de gobierno del candidato porque, de hecho, todo ese análisis hubiese sido mucho más preciso mirarlo bajo la óptica de la primera vuelta, que es en donde hay una diversa cantidad de ofertas políticas, en la cual Milei sacó el 30% de los votos.

El segundo argumento que reclama es que estamos al borde de una catástrofe económica y social, que lo repite sistemáticamente, y es algo así como que la excepcionalidad tiene que surgir de la condición de emergencia, lo cual también es bastante discutible porque no tenemos un “crisisómetro” para medir la profundidad de las crisis con el fin de determinar en qué momento se debe otorgar la suma del poder público para tomar decisiones porque la condición de emergencia lo reclama.

La estrategia de Javier Milei para acelerar el tratamiento de la Ley de Bases

¿No crees que está creando la emergencia? Están contentos anunciando una inflación del 30% cuando las consultoras estiman menos…

No quiero desconocer la gravedad de la situación económica, que es muy compleja y requiere decisiones complejas, pero el problema es cómo determinamos qué nivel de centralidad se le da al Poder Ejecutivo llevando el ejercicio de poder a una circunstancia de excepcionalidad, porque estamos en una República con división de poderes. El titular del Poder Ejecutivo se encarga de la administración general del país, no es el que toma decisiones. Las decisiones de un sistema político son las leyes, que son decididas por el Poder Legislativo, por lo cual, me pregunto bajo qué parámetro de análisis de profundidad de crisis podemos determinar qué facultades se le delegan al presidente. Uno podría pensar que sin tener mayorías podría optar por la opción del diálogo y la negociación, pero Milei no tiene voluntad para encontrar acuerdos. Aparece el látigo de querer imponer decisiones pero no de negociarlas, y esto es lo que uno ve como dificultad, si es que va a ser un método, porque también podría ser una estrategia. Si es un método, probablemente sea un método que termine de mala manera, porque las dificultades para implementar las metodologías están a la vista. Pero si es una estrategia, podremos discutir la inteligencia, aunque para eso se requieren ventanas de diálogo y negociación que no se ven.

Día 25: empezó la resistencia

Ese todo o nada, planteado así como estrategia, ¿termina con un presidente que cede y se acomoda o con un presidente que va a un conflicto de poderes?

No lo sabemos, dependerá de la decisión que tome el Presidente frente a las restricciones que va a imponer la propia realidad, porque es bastante evidente que esta metodología no va a llevar a un buen puesto. Uno puede analizar las acciones de los hombres bajo tres perspectivas: si es lo que quiere hacer, lo que le puede o lo que le conviene. Si es lo que quiere hacer, no quedan dudas de que el espíritu general de todas las decisiones está reflejando el pensamiento de Milei, lo venía anunciando en la campaña, con lo cual, si era lo que quería hacer, no hay sorpresas. Si es lo que puede hacer es lo que ya venimos discutiendo. Pero si es lo que le que conviene habría que llevarlo a la inteligencia estratégica de esto. La verdad es que este es un presidente que no solo necesita resolver una crisis muy compleja, sino que necesita hacerlo de manera rápida. Yo recomendaría la matriz de Eisenhower, sobre distinguir entre lo más menos urgente y lo más menos importante. Milei debería concentrarse en lo más importante y en lo más urgente, que no es todo lo que está proponiendo discutir, porque hay muchas decisiones que necesita sacar urgentemente, pero las ha mezclado con otras decisiones que son urgentes.

La estrategia política de Javier Milei

Está pagando un costo muy caro en términos de tiempo, porque podría haber avanzado rápidamente en la sanción de las pocas cosas que necesitas para poder avanzar, pero ha puesto a discutir un cambio bastante revolucionario de régimen en términos de conveniencia, de querer discutir todo el comienzo y no discutir lo esencial. Aplica la recomendación de la economía de fuerzas que daba Perón, sobre ser fuerte en el momento, en el lugar indicado, donde se tienen que tomar la decisiones, y tomar la decisión que se necesita. No querer pretender ser fuerte en todos lados, porque en última instancia probablemente el resultado va a ser negativo. Ahí está el punto más débil de la estrategia que propone Milei.

El Gobierno presentará un recurso extraordinario ante la Corte contra el fallo que suspendió parte del DNU

El ser humano es más complejo que la razón, está provisto de orgullo, de necesidades en su ego, de prejuicios, de conflictos. Quizás haya que entender que va a depender de la inteligencia emocional del Presidente el futuro entre una u otra opción, y organizarse o radicalizarse, y en cualquiera de los dos casos sabremos a dónde vamos.

Hay una cuestión de cómo acomodar el "qué" con el "cómo". Es lo que estamos tratando de descifrar. Veremos hacia dónde nos lleva este presidente.

VF JL