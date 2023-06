Luis Costa: "La intención de incluir a Schiaretti es un daño en un lugar neurálgico para JxC"

Luis Costa opina que a Mauricio Macri le pesa más su pérdida de centralidad que perderla elección, y que eso mete una presión muy grande a la coalición opositora. "No sé si se romperá, pero lo que está claro es que el conflicto sigue en aumento", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿La crisis de las dos coaliciones nos muestra que en ambos espacios hay un sector moderado que se parece más al sector moderado de la otra coalición que a los otros sectores de la otra coalición?

Primero, un elemento interesante para remarcar y podríamos usar algunos aspectos de las literatura sociológica, sobre todo, para recordarle a la gente que estos episodios muestran que la política estructuralmente está organizada para que las personas se peleen, o sea, es un sistema que basa su organización en el conflicto. Es interesante, porque no solamente se trata de un conflicto entre partidos opuestos, sino que tu pregunta podríamos correrla un poco hacia fuera y encontrar los escenarios de conflicto que caracterizan en general a la política que cada dos años tiene elecciones, y éstas están hechas para que la gente se pelee.

Esto que vos señalás sobre la situación de la posible incorporación de Juan Schiaretti permite agregar otro elemento, que es lo que marcás de los moderados y los duros. También podríamos decir, con ayuda de algunos conceptos sociológicos, que los conflictos en general son prácticas sociales que, para que puedan existir, tienen que haber procesos de contradicción entre las relaciones entre las personas, pero es interesante diferenciar que, a veces, la política expone conflictos que podemos llamar de carácter cognitivo. Por ejemplo, están definiendo una política social, pública, económica, entonces, discuten sobre datos, si conviene exportar este servicio o no, cortar o no para generar más competitividad, etc.

Lo explicaba muy bien Marcos Peña al comienzo del gobierno de Cambiemos cuando decía que esta fuerza era una evolución hacia el centro del PRO y que éste había nacido igual que Ricardo López Murphy con ideas clásicamente neoliberales y que con la incorporación de Lilita Carrió, Ernesto Sanz y el radicalismo había generado una fusión hacia el centro. Paralelamente, podríamos decir que el FdT también surgió como una necesidad de Cristina Kirchner de licuarse hacia el centro con la designación de un referente como Alberto Fernández.

Pero luego, en el devenir, el fracaso de Cambiemos en la presidencia hizo a Macri pensar que el error fue correrse al centro. Al ver la tendencia de que la derecha se está poniendo popular, se arrepiente de haber hecho ese corrimiento al centro. En el bando del FdT, la misma situación del fracaso en el gobierno, caracterizado por la moderación de Alberto, le hace pensar a Cristina que tendría que haberse mantenido en una posición más cercana a su propia identidad. ¿No tenemos allí que el problema estructural de fondo es que las dos coaliciones, para establecer una competitividad electoral, se disfrazan de centro, pero luego crujen porque eso no los representa?

Iba a este punto. El Gobierno de Cambiemos, si recordamos en su derrotero, una cosa es el proceso de armado electoral, que fue amplio y le permitió generar una opción electoral victoriosa en 2015, pero una vez en la gestión misma, ni el radicalismo ni la Coalición Cívica estaban muy conformes con el espacio que tenían. Es decir que la gestión fue más bien autónoma con respecto a sus alianzas. Había gestos de acercamiento, pero, en general, quedó muy quebrantada esa relación.

Te diría que la gestión de Alberto Fernández tuvo una característica similar. Era como que Cristina dominaba sobre Alberto, pero, si uno le presta atención, prácticamente todas las decisiones de él fueron dejando cada vez más afuera a la Vicepresidenta. Es decir, si yo lo miro desde el punto de vista de la gestión. no veo una coalición de centro, sino que veo gestiones que, en general, se hicieron muy independientes de la estructura que armaron electoralmente.

Si vamos al lado de Cambiemos, con lo que está pasando con Schiaretti, hay como dos componentes sociológicos adentro del espacio. Hay una mirada de la política basada en el conflicto en términos morales, o sea, lo que propone Patricia Bullrich es la eliminación del enemigo, es por ahora una oferta electoral, no se sabe si la gestión será así. Pero considera que la base electoral es una respuesta a una situación crítica que el país tiene y que, por lo tanto, a su electora más le puede interesar es una oferta casi destructiva del resto, algo así como "hay que acabar con el peronismo". Si uno presta atención a una parte más dura de JxC es lo que sobresale del tema de la eliminación.

Horacio Rodríguez Larreta propone una cosa diversa, que es la incorporación del espacio y la diversidad basada en el diálogo y no en la eliminación. Entonces, a eso yo apuntaba con respecto al conflicto que puede tener caracteres morales, y lo que hace es que el conflicto sea la forma de vida, básicamente, porque la misión es la destrucción del otro. En cambio, Larreta detectando esto, trae a Schiaretti y, además, hay un elemento agregado que es de que recordemos que uno de los fuertes más fundamentales que tuvo Macri en 2015 fue Córdoba, que le agregó, en términos estadísticos, una variación hacia arriba que fue parte importante de la sorpresa electoral de ese año. O sea que, en Córdoba, si se le saca a Schiaretti y lo pone dentro de la coalición de Larreta, la intención de incluir a Schiaretti es hacer un daño en un lugar neurálgico para JxC.

¿Lo que vos están planteando es que finalmente esto se va a romper o se mantendrá unido?

No lo sé.

El futuro no se sabe, lo que está claro es que lo que ofrece la coalición, al menos públicamente, está cada vez más en conflicto. Se juntan, tienen reuniones, tratan de acordar, pero generalmente, el proceso de conflicto va en aumento, y está vinculado a esto que mencionaba al inicio, a procesos electorales y ellos van hacia una interna.

El conflicto, además, se hace público en el espacio, es decir, los medios de comunicación son el lugar a través del cual se contestan y se pelean abiertamente. La gente tiene hoy para mirar, a través de los medios, no solamente el problema entre el Gobierno y oposición, sino el interno de JxC. No sé si se romperá, pero lo que está en claro es que el conflicto sigue en aumento.

Vos planteás que la política es pelea, es discusión. La idea de Carl Von Clausewitz es que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando uno mira lo que pasó en el FrePaSo y la primera Alianza, que sería la primera coalición, con el portazo que terminó dando el Vicepresidente en aquel momento, uno termina pensando que, en realidad, Alberto logró mantener unido al FdT de una manera milagrosa, porque viendo lo que pasa ahora mismo, antes de empezar a gobernar, con JxC, finalmente es un milagro que haya llegado o esté llegando al fin del gobierno sin que se quiebre el FdT, y que el gran problema de las coaliciones es la inestabilidad en el Gobierno, no el tema electoral.

Escribí en Perfil que el último acto de Cristina, el 95% fue repetición de otros actos, pero ella tuvo un momento donde lo colocó a Alberto en un recorrido de su tradición. Dijo: "yo tuve diferencias con este Gobierno, pero es mucho mejor que le hubiese pasado en un segundo gobierno de Macri". Es decir, el FdT pudo no romperse, puede ser un poco por Alberto o porque el kirchnerismo decidió nunca abandonar el gobierno, porque presentaron renuncias. Ahí hubo una especie de acto de supervivencia en un gobierno con enorme cantidad de problemas.

A diferencia de JxC hay una especie de reconocimiento, tiene que ver con que la elección del 2019 fue excesivamente abultada, porque funcionó en términos de agrupamiento del peronismo disperso o de casi todo porque el peronismo federal, por ejemplo, con Schiaretti estaba fuera, pero hay un reconocimiento de que la unidad es lo que le da algún tipo de chance. Más allá de los conflictos, nunca terminó de quebrarse y, por lo tanto, si uno podría comparar los niveles de conflicto público que tuvo el FdT al lado de los que hoy está teniendo JxC a medida que se va acercando la elección o están parejos, inclusive JxC está un poco por encima.

Todavía no empezó a gobernar.

Por eso despierta un montón de incógnitas electorales.

Alejandro Gomel (AG): Esa unidad del FdT le costó a Alberto no tener posibilidades de la reelección. Más allá de esto, hace un rato mencionaste a Macri, este domingo Carrió fiel a su estilo dijo que el lado oscuro de Macri está jugando para que pierde JxC. Después, Lilita también dijo que, en general, los ex presidentes, si no son ellos, no quieren que sea nadie y que a nadie le vaya bien. ¿Cómo está jugando Macri? ¿Cómo lo ves en esa interna opositora?

Representa la centralidad del ala dura de adentro de JxC. Es difícil entrar en el análisis, en aspectos psicológicos porque se me haría complejo, pero representa perfectamente la centralidad origen, sigue siendo el fundador del partido, no estamos hablando de un fundador que tiene 90 años y, entonces, no puede cumplir ninguna función. Está sumamente activo y lo que está ocurriendo es que está haciendo desafiado por Larreta en un cambio de liderazgo con estas características que mencionaba antes.

Está haciendo todo lo posible y la elección de Bullrich de hace algunos años como presidenta del partido responde a eso de evitar cambiar los mecanismos de funcionamiento del PRO. Macri empieza a adquirir estas ideas de la república y libertad que son elementos que va incorporando como mecanismo de defensa hacia la amenaza interna que tiene de Larreta que representa el diálogo. Además, no hay que olvidar que el jefe de Gobierno debe ser uno de los pocos gobernantes de Cambiemos que tiene mucha gestión para mostrar. Es interesante cuando Larreta dice "no soy bueno para explicar sobre temas de ideología, yo lo único que tengo para ofrecer es gestión".

Por lo que es la gestión vs. aspectos moralizantes, la ideología.

Hay un enorme intento de defensa de Macri de evitar la pérdida de centralidad de él, inclusive poniendo a riesgo la fuerza electoral de JxC. En ese sentido, Carrió apunta correctamente. Lo que más a él le pesa es la pérdida de centralidad en el partido que perder la elección, creo que cambiaría una por la otra.

En el caso del FdT, con la emergencia de Daniel Scioli, varios colegas tuyos nos hicieron un análisis la semana pasada. Quevedo, por un lado, y Córdoba por el otro, de que en una interna, en unas PASO hoy entre Scioli y Wado de Pedro, ganaría Scioli. ¿Queda la chance de que siempre la política es impredecible y que finalmente se divida JxC, se mantenga unido el FdT y termine siendo Scioli candidato a presidente y luego presidente?

No creo que Scioli le pueda ganar al candidato que Cristina elija. Si Wado finalmente es el candidato del FdT del ala que Cristina apoyará oficialmente, no veo una situación posible de que Scioli pueda ganarle desde un albertismo muy marginal y un peronismo con menos poder.

Es un poco exagerado, no será el candidato de la unidad de la acción mayoritaria del FdT, pero el kirchnerismo sigue siendo la opción peronista con más potencia. Schiaretti puede entrar en JxC, pero tiene potencia en su zona, que es Córdoba, y un poco en los alrededores. Sin embargo no ha logrado, ese peronismo, generar una opción electoral en los últimos diez años o más, con capacidad de rivalizar contra el kirchnerismo.

Si hay una campaña en la que queda como el candidato del kirchnerismo. Esto es como en Santa Fe el socialismo tenía que dejar en claro cuál era el candidato que tenía que suceder al socialista que salía, costaba pero terminaba ganando.

En el caso de JxC, ¿creés que esta interna la termina o tiene más posibilidades de terminar ganándola Larreta o Bullrich?

Por ahora, es Bullrich. Ella es como hija de la crisis del país, cuánto peor le vaya al oficialismo más crea la idea de que es necesario cambiar brutalmente muchas cuestione del país y por eso ella sigue siendo como una opción mayoritaria, y Larreta evidencia esta situación de debilidad trayendo todo lo que pueda incorporando hacia dentro opciones alternativas para tratar de compensar lo que por ahora parece como liderazgo de Bullrich. Ahí veo una situación un poco en espejo a lo que pasa en el FdT. O sea, el macrismo y el kirchnerismos siguen siendo las opciones mayoritarias que no logran tener rival.

Lo que pasa es que Larreta es un rival más fuerte que Scioli frente al kirchnerismo, no tienen casi nivel de comparación, está mucho más organizado, tiene una campaña lanzada.

¿Lo que decís es que será una repetición de la polémica entre kirchnerismo y macrismo a través de sus representantes?

Probablemente.

La crisis es que el país no logre vehiculizar proceso de resolución de manera exitosa, vuelve a lo que hablaba al principio de que el conflicto sea de tipo esencialista, es este modelo o el otro modelo. El problema es que como ambos vienen de fracasos, unos y otros queda más como miradas estoicas de los modelos que están.

Eso es lo que agranda a Milei, porque, si finalmente es este modelo y el otro, ambos fracasaron, eso lo agranda...

Mucha gente lo escucha hablar a Milei y dice "es un hombre de derecha", entonces, como habla y menciona cosas parecidas a Bullrich, en algunos aspectos, esto implica una relación causal entre lo que él dice y su masa de votantes. Por lo que un voto de derecha compite en el voto con Bullrich, pero no hay evidencia de eso, en realidad el factor central que explica el voto de Milei es la bronca de la gente, no es un voto ideológico.

Milei es la versión extrema de estos que vos mencionabas del fracaso. Analicé uno por uno el voto de él en Capital Federal porque tiene un antecedente electoral, no es que nunca fue a elección y en la Ciudad logró sacarle bastantes votos en algunos lugares, por ejemplo, al peronismo como en la Comuna 8 que es donde tenés el nivel más bajo y donde el peronismo siempre en promedio está por arriba de sus valores en la Capital.

Milei también es hijo de un gobierno con un desempeño muy decepcionante para algunos sectores de voto del FdT, el cual tiene el desafío de mantener unido porque sino el líder libertario consume sus votos, sobre todo, en el Conurbano en los sectores más bajos.

