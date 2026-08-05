En un clima de alta tensión parlamentaria, y antes que el Gobierno quitara el capítulo más ríspido de la Ley de Tierras, el senador Luis Juez dialogó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), sobre las presiones que enfrenta, y la controversias reglamentaria que se habían suscitado en el Senado. Con su habitual estilo frontal, el legislador respondió a las acusaciones de "extranjerización" del territorio, cuestionó la construcción de relatos por parte de la oposición y fijó su postura de cara a la sesión.

Luis Juez es un abogado y dirigente político que actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Córdoba para el período 2021-2027. En su trayectoria política ha ejercido como diputado provincial de Córdoba, intendente de la ciudad de Córdoba, embajador ante Ecuador y fiscal de Estado Anticorrupción de la provincia de Córdoba.

Luis, Jorge Fontevecchia lo saluda. Un gusto tenerlo allí. No solamente lo recibimos para hablar de la ley, sino del escrache que usted está recibiendo, que nos parece totalmente injusto, con frases como: "Juez, te vendiste", "No nos vendas la Argentina". Transmitirle nuestra solidaridad, como otras veces, y al mismo tiempo preguntarle cómo lo está sintiendo.

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No, yo no le doy bola, Jorge. A mí no me aprieta nadie. No, a mí no. A esta altura de mi vida, en las decisiones me puedo equivocar, por supuesto, y me equivoco muchas más veces que las que acierto, pero a mí no me aprieta nadie; mucho menos los que no tienen autoridad moral para hacerlo. Así que, como decía mi mamá: "no ofende quien quiere, sino quien puede". Y los cínicos, los hipócritas, los que se esconden en el anonimato, a mí no me pueden apretar. Tengo postura, no soy un fanático. Lo que creo que está bien lo acompaño, lo que no me gusta lo digo. Así que a esta altura de mi vida no estoy dispuesto a rendirle cuentas a un montón de fanáticos que aparte hacen una lamentable construcción de un relato que por ahí espanta, asusta, y de esa manera nos van llevando como nos van llevando. Necesitan mucho más que un pasacalle para asustarme; yo me asusto por cosas que duelen mucho más.

Bueno, cuéntenos entonces cuál es su opinión sobre la ley que está en este momento en discusión.

Estamos discutiendo, estamos viendo con qué ideas para poder tener los votos, esto también... Pero, lo primero que hay que destruir es una mecánica instalada en la Argentina, Jorge, con todo respeto. Podemos coincidir o disentir, y yo con usted lo hago siempre con muchísimo respeto porque es un tipo que respeta. Pero lo que no se puede permitir es que construyan un relato mentiroso y a partir de ese relato te empiecen a correr por izquierda y te quieran ridiculizar. Y algunos se cagan, quiero decirle con toda claridad. A muchos políticos les tiembla la pera, se asustan y empiezan las operaciones mediáticas. Te empiezan a poner en lugares incómodos: que venís a vender la patria, que vas a entregar la Patagonia, que van a entregar el agua y los recursos naturales. Digo la verdad: ¡a la puta madre! A esta altura de mi vida, que un montón de mentirosos vengan a construir una mentira y a partir de esa mentira empiecen a acobardar gente... No es mi caso. La verdad es que actúan desde una ignorancia monstruosa, porque ni siquiera se toman la molestia de ir a leer el proyecto. Recién veía algunos videos de tipos que han sido diputados y senadores del kirchnerismo y digo: "Loco, ¿dónde estaban cuando armaban una base china en Neuquén, que no sabemos qué mierda hacen allá adentro? ¿Dónde estaban cuando Lázaro Báez se hacía multimillonario comprando la mitad de la Patagonia y después vendiéndola a precios verdaderamente exorbitantes? ¿Dónde estaban cuando pasaban todas estas cosas?". ¿Por qué me quieren poner a mí en un lugar en el que no estoy? ¿Por qué me quieren poner en un lugar de vendepatria cuando en definitiva lo que se está planteando son normas que existen en países como Brasil, por ejemplo? ¿Por qué fabulamos situaciones que realmente no están en el texto de la ley? Los gobernadores tienen el monopolio absoluto —y así lo establece la Constitución— del tema de sus recursos y sus facultades no delegadas. Con lo cual no hay ninguna posibilidad de que se tomen determinaciones sin el consentimiento del gobernador de cada provincia. Yo entiendo que el gobernador de cada provincia... A mí no me gusta Llaryora porque me parece un bandido y un sinvergüenza, pero supongo yo que el tipo cuidará el patrimonio de la provincia y, cuando autorice alguna venta, lo hará sabiendo e individualizando claramente a quién se refiere. ¿Por qué me quieren poner en un lugar en el que no estoy? A ver: no se está poniendo en riesgo ninguna cuestión de defensa o de soberanía, está prohibida la venta a un Estado extranjero. Pero bueno, yo lo entiendo, le ha ido muy bien a esa gente: es mucho más fácil construir un relato que ponerse a estudiar.

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Y Luis, ¿cuál es su opinión general de lo que va a suceder hoy en el recinto? Hacíamos un análisis recién sobre el "poroteo", que está muy parejo, cabeza a cabeza. Está la posibilidad de que se vote la ley en general, pero algunos artículos no. En su caso, ¿usted va a votar toda la ley o va a tener alguna disidencia en algún artículo?

No, yo voy acompañando, he estado trabajando y estudiando. La verdad es que no encuentro disidencias. Son modificaciones a siete textos legales. Incluye el régimen de protección del dominio sobre la propiedad y la posesión de las tierras rurales —me refiero a la Ley 26.737—, pero también incluye otras modificaciones, como el tema de la expropiación y la Ley de Manejo del Fuego. Mire, me pasó una cosa muy puntual. Allá en el 2011, cuando discutíamos el tema de los glaciares, mi amigo Pino Solanas —un gran tipo— me decía: "Mira Luis, lo que pasa es que no sabemos, no hay ningún estudio sobre glaciares y periglaciares, no están identificados ni reconocidos. Lo que tenemos que hacer ahora es identificar, hacer una ley y armar un organismo". En ese momento el kirchnerismo votó decididamente en contra, y los que estaban a favor defendían una minería de exploración y explotación verdaderamente controvertida, como algún gobernador de aquel momento en la provincia de San Juan. ¿Qué hizo Cristina? La vetó. Volvimos a insistir con otro proyecto de ley, ya con Bonasso y con otros dirigentes. Yo no tengo una discusión ideológica: para mí la gente es honesta o sinvergüenza, y los honestos no están de un solo lado. Bueno, salió la Ley de Glaciares; el kirchnerismo y todo el peronismo votaron decididamente en contra. ¿Qué pasó el año pasado con el tema de los glaciares? Manteniendo la estructura de glaciares, el patrimonio estatal y todos los cuidados que establece el artículo 41 de la Constitución —que tiene que ver con los presupuestos mínimos de protección ambiental y que fueron incorporados por la Constitución y tomados por la Corte Suprema—, salieron a decir: "Van a vender el agua dulce porque vienen por el agua".

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¿Y qué pasó? Nada. La posibilidad que le hemos dado a cuatro provincias para que puedan explorar y explotar actividades mineras puede generar, dicen algunos, hasta 40.000 puestos de trabajo con una minería absolutamente controlada y anticontaminante, como lo hace Chile. El 80% de los ingresos de Chile provienen de la explotación minera. Como el tema se les cayó porque los gobernadores dijeron: "Che, esto me puede generar puestos de trabajo, van a venir recursos y está el RIGI", no dijeron nada. Pero esa semana fue terrible: decían que vendíamos el agua dulce y que éramos unos traidores. Ahora vienen con este tema. En esto hay que reconocerle la picardía al kirchnerismo, Jorge: te ganan siempre los titulares. "Extranjerización de la tierra". ¡Ah, la mierda, cagamos! Ya te ganaron el título y ya perdiste la mitad de la batalla, porque vos tenés que explicarle a la gente que acá no estamos extranjerizando absolutamente nada. Brasil tiene también el mismo cupo que proponemos nosotros: el 15% o 20% de tierras rurales, y nadie puede decir que Brasil sea un país extranjerizador. Pero bueno, muchos gobernadores se llenan la boca hablando de este tema y poniendo el grito en el cielo, y tienen sus provincias organizadas. En Córdoba, ¿sabés cuánto es la superficie de tierra rural en manos de personas extranjeras? El 1%. Porque cuando la tierra es valiosa, la potencian y la laburan, y cuando la tienen que vender, la venden a un precio verdaderamente importante. Eso pasó en Brasil. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Está la pelea y habrá que darla.

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Le pregunto, Luis, ¿está de acuerdo con que vote la senadora Sagasti de manera virtual y con la autorización de la vicepresidenta para eso?

La vicepresidenta está librando una batalla personal. La verdad es que ella no debería estar utilizando a todos para su posicionamiento personal y para la disputa que tiene con el presidente. Yo no soy de La Libertad Avanza, pero esta mujer debería resolver los problemas y las cuitas que tiene de otra manera. Lo cierto es que el reglamento no lo modifica la vicepresidenta; ella no puede alterar los mecanismos porque solamente administra el funcionamiento de una Cámara. Quienes determinan la modificación del reglamento sobre los senadores son los propios senadores, no la vicepresidenta, que ni siquiera es senadora. Ella tiene una función asignada por la Constitución, que es conducir el funcionamiento conforme a un reglamento que discuten los senadores. Entonces, no puede per se habilitar ni obstruir absolutamente nada. Esta es una discusión que habrá que dar en el Parlamento. Ya se han presentado en muchas oportunidades antecedentes como el que estamos discutiendo, y el Senado ha actuado al respecto. No sirve el antecedente de la pandemia —lo digo para que no me vengan a correr con boludeces—, porque esa era una cuestión excepcional de una situación general y colectiva. Ahora habrá que discutirlo. Por supuesto que uno le desea a Anabel lo mejor en su embarazo, que esté todo bien y que no corra ningún riesgo; lo que sí es cierto es que el reglamento requiere de un número importante de votos para ser modificado y exige un debate. Una vez que se establezca un precedente, será el que se utilice para el futuro. Ayer la vicepresidenta creo que se ha extralimitado absolutamente en el ámbito de sus facultades, porque dictaminó sobre cuestiones para las que no tiene atribuciones y después, en el último renglón, puso: "al referéndum de lo que determinen los senadores". Mientras tanto, asume una posición en la que debería, por lo menos, haber convocado a los presidentes de bancada y haber hecho una consulta.

Luis, como siempre, muy claro y contundente. Le agradezco y nos mantenemos en contacto.

Como siempre, a sus órdenes. Y le digo esto, Jorge: terminemos de corrernos por izquierda o por derecha con títulos vacíos. El día que los argentinos dejemos de intentar imponer con títulos vacíos, sin contenido pero metiendo miedo por derecha o por izquierda, probablemente encontremos un lugar en el que nos podamos reconocer, entendiendo que ninguno es el dueño de la verdad y que todos tenemos un poquito de razón. Esto es lo que está pasando con esta ley: acá no estamos extranjerizando nada. En mi caso, me cortaría las dos manos antes de regalar, vender o rematar absolutamente nada. Así que ese discurso mentiroso es bueno para la tribuna, pero claramente habla de la ignorancia de los que lo sostienen. Un abrazo grande, Jorge, y gracias por su respeto.

Un abrazo a usted y con todo nuestro respeto también.

MEG/MSS