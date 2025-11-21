Quién es Luis Picat: otro diputado radical que se hizo libertario

Luis Picat, diputado nacional por Córdoba, aseguró que su pase a La Libertad Avanza “fue de manera natural” y que su ruptura con la UCR “ya se venía dando” desde 2023. Afirma que el radicalismo “no supo leer” a los votantes y que él mismo ya estaba “desafiliado hace un año por lo menos”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), afirmó que el partido “perdió identidad” y que sus ideas están hoy “muy cercanas a las ideas liberales de este gobierno”.

Luis Picat es un empresario del sector agroindustrial y político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la provincia de Córdoba. Fue intendente de la localidad cordobesa de Jesús María. Recientemente se ha destacado por su pase del interbloque de Unión Cívica Radical a las filas de La Libertad Avanza.

¿Qué sintió con dejar el partido Radical?

Me han expulsado del radicalismo. Yo ya estoy desafiliado ya hace un año por lo menos, y estamos en un bloque donde está no solamente el radicalismo, sino también algunos libertarios provinciales. Y la verdad que lo que hicimos hasta ahora, ha sido la normalidad del comportamiento desde que se formó Cambiemos hacia adelante, desde la interna que tuvo el PRO con la UCR en el 2015 y nosotros en el 2023 con Patricia Bullrich y Larreta. Hemos marcado un rumbo que está muy cercano a las ideas liberales de este gobierno y hemos tomado una decisión el 10 de diciembre de 2023 de acompañar.

Por lo cual, este “pase”, se venía dando ya en el interbloque. Fue de manera natural y algo que yo creo que va a suceder en el próximo tiempo: que todas estas líneas que tiene el radicalismo o el PJ, que fueron dividiéndose del 2001 para adelante, se empiecen a unificar y empiecen a unificar ideas. Para un lado, para otro. El votante definirá quién de las dos ideas quiere. Pero nosotros planteamos que con esta iniciativa de formar un bloque en conjunto podamos decirle a la ciudadanía “somos estos”, y creo que ahí es donde se empieza a formar nuevamente la identidad de este partido.

Usted, que está en una provincia que se ha caracterizado por, podríamos decir, ser distinta al resto de la Argentina, donde el peronismo por un lado no es kirchnerista y por otro lado es una provincia también muy fuertemente radica, y al mismo tiempo parte del radicalismo integra el gobierno del peronismo oficialista en Córdoba. ¿Ve alguna posibilidad de que no sean dos, sino que sean tres, y que si hay una posibilidad en esa tercera pata en el campo político argentino el radicalismo tenga un protagonismo?

Esa alquimia no la veo respecto a una mezcla entre el peronismo y el radicalismo. Yo creo que perdería identidad. Sí veo frentes. El mismo PJ en Córdoba fue muy pícaro y fue leyendo el electorado, y ya no es más PJ: es una suerte de frente provincial y que se fue adaptando a la circunstancia cuando la marca PJ se fue devaluando. La UCR no supo leer eso a nivel provincial y no supo armar frentes y dar una propuesta superadora. Hablando del 2027 de nuestra provincia, creo que lo que se viene es armar una mesa de acuerdo entre los opositores y armar ese frente donde no sea la lista 3, sino que sea un conjunto de programa o de ideas para la provincia.

Pero me parece que desde el 2001 para adelante los partidos tradicionales desaparecen. Y cuando hablo de reconstituir dos ideas o por qué no tres, es también reconstituir la identidad de esas tres ideas, y que la oferta hacia el electorado sea única. Que no especulemos solamente por tener un cargo. Y, de a poco, con esta irrupción de La Libertad Avanza y de esta conformación de este nuevo bloque, por lo menos del lado nuestro, vamos a estar nuestras ideas liberales. Faltará que se ordene el medio y faltará que se ordene la propuesta progre o socialista, para no confundir en el 2027 al electorado y tener claro qué país queremos.

¿Pero entre ese medio y La Libertad Avanza, usted se inclina por La Libertad Avanza y no por el medio, aunque hubiera un medio que busque que haya superávit fiscal y que sea anti-kirchnerista?

Sí. A ver, el mismo gobierno, un poquito antes y después del 26 de octubre buscó al votante del medio. No fue el extremismo del liberal del 30% duro, del núcleo duro que tiene La Libertad Avanza, sino que también el votante del medio eligió a La Libertad Avanza. Y esto pasa, eh, en otros países del mundo donde se manifiestan los dos extremos, pero después, cuando tienen que salir a la cancha, buscan al votante del medio y ofrecen algo más sensato.

Creo que La Libertad Avanza, en esta nueva contribución donde hay gente de la UCR, hay gente del PRO, está abriendo los brazos en algunas provincias y se están armando alianzas. Está buscando también ese medio. No especulemos. No digamos que es solamente un extremo liberal, sino que creo que han sido inteligentes de empezar a abrir al partido.

¿Y cómo se ve en 2027? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Pasar al Ejecutivo de su provincia, donde ya fue intendente? ¿Cómo se imagina usted mismo políticamente en 2027?

Nunca proyecté hacia adelante lo que quiero hacer dentro de la vida política. Sí me concentro en hacer bien en el lugar donde estoy, y después las ofertas o los desafíos han venido después. Pero, como te dije recién hace minutos, estamos construyendo una mesa opositora junto a Luis Juez, junto a Borrone, y que de La Libertad Avanza posiblemente la UCR sume. Y ahí estoy trabajando para la propuesta provincial, para un programa provincial. Yo me siento cómodo planificando y proyectando y, bueno, si en el 2027 parte de esas propuestas se pueden implementar, bienvenido sea. Pero yo no, no estoy buscando ningún cargo ni nada por el estilo. De hecho, tampoco busco la renovación en la Cámara de Diputados.