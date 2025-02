Luis Rosales: "Milei quiso sumarse a una tendencia de Trump"

El periodista y excandidato a la Vicepresidencia de la Nación Luis Rosales analizó el escándalo que involucra al mandatario y opinó que "el reconocimiento que él hace de que 'no sabia nada del tema' es descalificante". "El mandato de Milei es resolver la economía, y esto algo le pega en su condición de economista moderno exitoso, sobre todo en su núcleo duro, que lo ve casi como un superhéroe", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Luis Rosales es periodista, licenciado en Administración, candidato a vicepresidente de José Luis Espert y exsecretario de Turismo de la provincia de Mendoza.

Desde tu perspectiva norteamericana, tu cercanía con Dick Morris y la tuya con Trump, ¿cómo se puede comparar la meme coin de Trump previa a ser presidente, luego la propia criptomoneda ya siendo presidente, la meme coin de Melania, con el escándalo que sucedió en Argentina? Me gustaría, con tu perspectiva, hacer una especie de vidas paralelas de Grecia y Roma, pero en este caso de Washington y Buenos Aires.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me parece que son dos procesos distintos. Porque las otras monedas se anunciaron públicamente, eran públicamente reconocidas como una idea originaria del presidente Menem, perdón, del presidente Trump, y del presidente y de la mujer, de la primera dama, Melania, o la primera dama del presidente electo en ese momento, y después del presidente. Y esto todavía está poco claro de qué se trata, si es el presidente Milei, dice que apoyó o no, no me acuerdo cuál fue el término exacto que utilizó. Impulsó, dijo impulsó un proyecto privado. Son cosas diferentes.

Perdóname que te interrumpa, ¿te hace suponer que quiso imitar lo que se hacía en Estados Unidos y lo hizo de una forma con mala praxis, pero que la idea original era imitar lo que veía que hacían en Estados Unidos?

Me parece que algo de eso hay, porque hay... no sé si imitar, pero sumarse a esa tendencia. Cuando vos analizás las dos presidencias, los orígenes de las presidencias, los soportes, es decir, los apoyos que tienen en sus respectivas opiniones públicas. Claro está el ejemplo casi el vaso comunicante que tienen, que es Elon Musk, que es el rey, el emperador del mundo nuevo de la virtualidad. Vos ves que ambos presidentes tienen como uno de los núcleos centrales que los alimentan, en todos estos ámbitos de discusión, casi religiosos, de las nuevas tecnologías. Que basta recorrer la red X, o algunos medios especializados, y te das cuenta que hay toda una fauna y un porcentaje de la comunidad, generalmente más joven, de lo normal, de la media, que está absolutamente metida en este mundo y ve por ahí la salida.

Emilio Monzó: "Milei es casi un indigente mental"

Acordate el espaldarazo que tuvo en esos sectores la idea de Bukele en El Salvador de utilizar Bitcoin como moneda oficial en su momento, hace varios años, que después no se instrumentó muy bien, no se pudo, pero lo modernizó, lo puso como en otro plano. No solo Bukele eran las cárceles, el sueño de Patricia Bullrich, de tener esas mega cárceles llenas de presos y de sospechosos. No solo eso, que eso era muy fuerte, ya con eso bastaba para que lo conociéramos a Bukele en el mundo entero, también le agregó su pertenencia al club de los presidentes virtuales modernos.

Me parece que Milei se merodeaba con esa idea y creo que se instrumentó mal. Y yo te diría que esperaría que lo categorice la justicia, porque la situación del gobierno no es, o que no sabían, o que hubo dolo. Esas son las opciones, y ambas opciones son opciones no muy positivas para el presidente. Mucho menos dañino sería lo que ellos sostienen, y que tendrá que comprobar la justicia, de que no sabían y simplemente fue un impulso a una idea de esta categoría, a una idea que, en cierta forma, fíjate todo lo que han dicho los especialistas, que uno ahora empieza a conocer y a escuchar, el rumor era que Milei jugaba su ficha en el mundo virtual, en el mundo de las criptomonedas. Estaba por jugar su ficha, la Argentina está por hacer algo, decían los especialistas en las semanas previas, las visitas de estos especialistas, entre comillas, la organización de esos foros y la participación del presidente en esos foros. Es decir, había una idea dando vuelta de que la Argentina, al igual que Bukele, al igual que Trump, tenía que dar un paso en ese mundo.

¿Esto afecta de alguna manera, dado que muchos de los damnificados son de Estados Unidos el prestigio frente a Trump, frente a Elon Musk de Milei?

Habrá que ver cómo se desenvuelve, porque pensá que Trump está acostumbrado y sufrió en carne propia muchos ataques, incluso con justicia de por medio. Entonces, esto se puede enmarcar en un ataque artero que, incluso si hasta la justicia lo prueba, se lo puede poner dentro de esas categorías, porque el presidente Trump llegó a la presidencia a pesar de toda una serie de denuncias importantes, incluso condenas, etcétera.

Una encuesta midió la confianza de los argentinos tras el caso $Libra: ¿le creen a Javier Milei?

Entonces eso es algo que puede disminuir el impacto, porque fácilmente Milei puede decir: "Soy parte de la misma saga, a todos aquellos que venimos de este club a triturar, a explotar los sistemas, los sistemas nos contestan así". Ahora, hay una diferencia en este sentido y ahí te diría para tratar de analizar el impacto... Yo me acordaba, con que en paz descanse el amigo Raúl Aragón, varias veces a lo largo de los últimos años escribimos varias veces en Perfil, me acuerdo la teoría del mandato, y la teoría del mandato era intentar ver por qué un presidente llega y después por qué logra mantenerse en el poder, y con electorado tan escéptico como los actuales, en todas las democracias del mundo, los mandatos que se le dan a los presidentes en general son cortos. Muy sencillos: resolveme este y este problema, dos problemas, no más que eso, y si me lo resolvés, gracias. Y el riesgo está, como lo dicen todos los maquiavelos del poder, es que si el presidente cumple mucho el mandato, corre el riesgo de no tener más sentido eso.

Ojalá pase acá en Argentina, que Milei cumpla sobrecumpla el mandato y que después, o tiene que cambiar y encontrar otra necesidad de la sociedad que él pueda satisfacer, o la sociedad lo cambia porque ya no le sirve más. Eso le ha pasado a todos. El mandato de Milei es resolver la economía, y esto algo le pega en su condición de economista moderno exitoso, sobre todo en su núcleo duro, que lo ve casi infalible, casi como un superhéroe. Yo me acuerdo en la campaña, cuando trabajábamos juntos con Milei, Espert, la devoción que había de los primeros grupos que se le iban acercando a Milei era de superhéroe, por algo viene de todo ese mundo de superhéroes, y va a congresos de superhéroes. Había una cosa casi mágica, de que sabía todo, y tenía todas las respuestas, y tenía los poderes para resolver esto y pelear contra los villanos.

Ahí pega esto en la parte del mandato que tiene que ver con un economista super capo para resolver la economía. El reconocimiento que él hace de que "no sé nada del tema, y qué sé yo", es descalificante.