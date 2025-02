Luis Rosales: "Trump-Musk, los dos egos más grandes del mundo, pueden terminar mal"

Luis Rosales, excandidato a la Vicepresidencia de la Nación de José Luis Espert, subrayó que el mayor desafío de Javier Milei sigue siendo "ordenar la economía argentina". "La gente lo va a querer o lo va a odiar a Milei, no tanto por el show, sino si efectivamente logra bajar la inflación", señaló el periodista. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), Rosales sugirió que el mandatario debería dejar de lado el show y los viajes. "Yo, que Milei, me dedicaría más que al rock y a pasear, y a tratar de armar una red internacional, a resolver la economía. Si lo logra, va a pasar a ser un líder internacional. No tanto de las redes, sino de la realidad", expresó.

Luis Rosales es periodista, licenciado en Administración, candidato a vicepresidente de José Luis Espert y exsecretario de Turismo de la provincia de Mendoza.

¿Qué pasó? El presidente Trump dio para atrás una directiva de Elon. O sea, desautorizó a su estrella, como había denominado a Elon Musk.

A ver, alguna vez comentamos, que va a ser toda una saga esta. No es común tener bajo el mismo techo a los dos egos más grandes del mundo, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso de la tierra, y el hombre más rico de la tierra. Es una experiencia inédita. Puede ser que terminemos consiguiendo cosas inéditas, como el hombre en Marte, autos eléctricos por todos lados, o lo que sea. Fantasías del futuro hechas realidad muy pronto. O puede que terminemos como en Los Simpsons, bajo el poder del señor Burns. No se sabe bien en qué puede terminar esto.

Además, ¿cómo van a funcionar estas dos personas? Claramente, el jefe... que tanto se habló acá en Argentina, de quién es el jefe o la jefa... En los Estados Unidos, es Trump. El jefe es Trump. Es tan jefe Trump, que a Elon Musk le puso una fecha de término. O sea, le puso fecha. Él tiene que tener su trabajo listo el 4 de julio de 2026, es decir, cuando se cumplan 250 años de la independencia norteamericana. Los servicios que Trump le pidió a Elon Musk cumplir van a terminar el 4 de julio del 26. Que es revisar toda la administración pública y ver en dónde puede aplicar la motosierra que le regalara su amigo Javier Milei.

Respecto de la relación de Milei con Musk, se ve que es muy buena. Es muy buena. Musk es un personaje particular, Milei es otro personaje particular. Se han encontrado, son amigos, tienen mucho en común, son fanáticos de las redes, fanáticos de la popularidad. Musk tiene más plata que Milei, sin duda. Más poder. A lo largo de su vida, generó infinidad de empresas. Pero Milei es el presidente de un país muy importante. Que, además, siempre te dicen, tenés que interpretarlo en una doble faz. Ese Musk popular, casi un niño que juega con las redes sociales, y la otra cara es el Musk hombre de negocios, que es implacable. Y ese Musk hombre de negocios habla con China, arregla las tierras raras y el litio para sus autos y sus baterías. Es decir, hay un Musk más práctico. Y me parece que Milei también tiene esas dos facetas, ¿no? La del Milei jocoso, es rockero, o le gustaría ser rockero. Y el Milei gobernante, que está tratando de cumplir con el mandato para el que fue elegido. Porque, finalmente, la gente lo va a querer o lo va a odiar a Milei, no tanto por el show, sino si efectivamente logra bajar la inflación y ordenar la economía argentina.

Tenía dos mandatos Milei cuando fue electo. El mandato de derrotar al kirchnerismo. Acordate que la sensación que había en la elección del 2023 era que nadie podía derrotar al kirchnerismo. O sea, a Patricia no le alcanzaba, a Larreta no le alcanzaba. Entonces, hacía falta un personaje muy exótico, muy particular, para poder derrotar al kirchnerismo. Ese mandato fue cumplido, fue derrotado el kirchnerismo y para ese mandato tuvo el respaldo de los ultra anti-kirchneristas del PRO. Por eso, después, la alianza con Patricia Bullrich fue casi automática. Y ese mandato ya fue cumplido.

Entonces, para mucha gente, Milei ya le cumplió el mandato que querían, que era derrotar al kirchnerismo. Ahora, el otro mandato, más complejo, es resolver la economía. Para eso se eligió a un economista exótico, supuestamente muy capacitado, con una gran tendencia a saber la economía del futuro. Y bueno, ese mandato lo tiene que cumplir. Yo, que Milei me dedique ahora más que al rock y a pasear, y a tratar de armar una red internacional, a resolver la economía. Si lo logra, lo consolida de verdad, va a pasar a ser un líder internacional. No tanto de las redes, sino de la realidad.

¿Cuál es tu balance del viaje de Milei a Estados Unidos? Por un lado, está el apoyo de Trump, cuando Trump le dice "estoy orgulloso de vos". Más allá de que ese orgullo podría significar cierto colonialismo, pero bueno... Sin ninguna duda, lo que plantea es un apoyo personal del presidente norteamericano al presidente argentino. Pero, por el otro lado, hay dudas respecto de qué ventajas concretas para el país haya obtenido en este viaje. ¿Cuál es tu propio balance?

Viste que siempre está la gran duda de qué nos dejaron las relaciones carnales de Menem. Es decir, ¿qué nos dejaron como herencia? Y ahí está la habilidad que tendríamos que tener los argentinos: aprovechar, sin duda, esta buena onda entre el hombre más poderoso de la tierra y nuestro presidente. Sin duda de buena onda, porque había especulaciones que, si después de lo de la criptomoneda, que trascendió en los Estados Unidos, involucró a la justicia americana en cierta forma y a ciudadanos americanos, había cierta duda de si Trump lo iba a involucrar o no, si iba a involucrar o no con Milei. Y lo hizo. Y lo hizo de buena manera, y le dio un espacio importante y dijo cosas muy lindas sobre Milei. Entonces, sin duda, hay buena onda. Aprovechemos esa buena onda para dejar un legado, una herencia mayor, que algo que satisfaga el ego del presidente o que refuerce su movimiento político o su ideología, y le deje algo a la Argentina. Es decir, al país. Parecería que Milei está trabajando en el tema, está buscando el tema del libre comercio y todo eso, un poco a contramano de lo que anda Trump.

Para los norteamericanos, que haya una cercanía de Trump con Putin y con Rusia, ¿es indiferente? ¿Prefieren al mismo tiempo que se solucione el tema de la guerra? Es un tema que no está en la agenda de las personas, del día a día. ¿Cómo se vive allá ese tema?

Bs un tema que ya anunció bastante Trump en la campaña. No es un tema novedoso. Se lo dijo... yo me acuerdo de haber estado en la Trump Tower, no en esa reunión, pero sí en los alrededores, el día que fue Zelenski. Que no te das una idea, Jorge, vos conocés la Trump Tower, la cantidad de ametralladoras antiaéreas, francotiradores que había en toda la cuadra. Porque, bueno, estaban estos dos personajes reunidos. Y ahí, yo me acuerdo de las imágenes que trascendieron después y hablé con algunos asesores de Zelenski, que conocía, les avisó Trump que los iba a obligar a sentarse a la mesa de negociaciones y hacer concesiones. Lo que yo nunca preveía, y ahora es que lo iba a poner tanto en el rincón, tanto contra las cuerdas a Zelenski. Porque, a ver, realmente Trump ha sido lapidario con Zelenski, con la ayuda norteamericana, con el apoyo norteamericano. Le pide que se lo devuelva.

Dicen los que saben que el objetivo de Trump es pedirle a Zelensky que traduzca esos 500.000 millones de dólares de ayuda que Trump estipula o estima, es decir, un PBI argentino, para que tengamos una idea. 500.000 millones de dólares. Que se lo traduzca en ciertas garantías y en la provisión de tierras raras que tiene, que dispone Ucrania. Tierras raras, para que nos entienda la audiencia, son, junto con el litio, los componentes minerales imprescindibles para todo el desarrollo de estas industrias nuevas, de autos eléctricos, inteligencia artificial, sistemas de superconductores, etcétera.

Es decir, todo lo que se viene, que nos está asombrando por la velocidad en que está llegando y la competencia enorme entre China y los Estados Unidos, se basa o tiene como componente necesario el litio, que nosotros tenemos en abundancia acá en Argentina, en Chile, en Bolivia, y las tierras raras. Por eso, Groenlandia. Me parece que Trump va por eso. Va por eso en Ucrania. Y al mismo tiempo cumplir la promesa de campaña de finalizar la guerra. Los norteamericanos, cuando toman causas, pero después las sueltan rápidamente. El pueblo norteamericano no es que quedan colgados en las causas, porque cuando los convocan a America First y Make America Great Again, esa convocatoria es superior a "ayudemos a los ucranianos". Y además, con el tema de siempre, ya llevan tres años de ayuda, y no se gana. Y en Estados Unidos hay que ganar.

Si todo el esfuerzo bélico de la primera o de la segunda guerra mundial hubiera terminado con una derrota, hubiera sido un escándalo en Estados Unidos. Como terminó con una victoria, la película hollywoodense termina perfecta. Y toda la ayuda norteamericana, muy a lo europeo, que los europeos están acostumbrados al empate, a la pérdida... termina en un empate. Los norteamericanos, medio, no entienden. Cómo, si estamos poniendo un montón de plata, armas... están empatados con los rusos. Bueno, arreglemos rápido, superemos esta situación tan cara, embarazosa, y de paso saquemos un provecho. Me parece que por ahí viene la mano.

Cuando Trump dice que es una guerra que no se podría ganar, es porque, para ganarla, habría que invadir Moscú. El planteo... ¿cómo se gana una guerra contra un país invasor si no es invadiendo al invasor? Lo que, desde el punto de vista político, es utópico

Utópico. Y además, Putin tiene el botón rojo, que te lo acciona en algún momento, si vos empiezas una caravana de tanques de la OTAN entrando en territorio ruso, acercándose, que parece que es bastante vulnerable. Acordate, el grupo Wagner llegó a Moscú muy rápido. Pero suponte que avancen unos kilómetros, y los rusos se ven... El oso ruso siempre lanza el zarpazo. Siempre te dicen eso en geopolítica, "cuidado con el oso ruso", que se mete en la caverna, se oculta en el invierno. Pero cuando lo llegas a molestar, te lanza el zarpazo. Y el zarpazo es nuclear.

