Nuestro embajador explica la simpatía en Bangladesh por Messi y la Argentina

Según explicó el embajador argentino en Bangladesh, Marcelo César, en diálogo con Modo Fontevecchia, el vínculo con la Selección argentina comenzó con Diego Maradona en 1986, pero "lo que generó Maradona ha sido renovado y extendido por Messi hacia los nuevos jóvenes". Como consecuencia, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), aseguró, "ahora son familias enteras las que son hinchas de Argentina", mientras que "la gente masivamente ve los partidos de Argentina" en pantallas gigantes organizadas por universidades y comunidades locales.

Marcelo Carlos Cesa es un diplomático de carrera que se desempeña como embajador de la Argentina en la República Popular de Bangladesh, habiendo asumido oficialmente sus funciones a finales de 2023. Su designación marcó un hito importante, ya que se convirtió en el jefe de misión a cargo de la reapertura de la Embajada Argentina en Daca, la capital de Bangladesh, una sede diplomática que permanecía cerrada desde el año 1978.

—Por lo que cuenta el locutor que lo presentó, no existen antecedentes del Mundial anterior, donde ya Bangladesh era el país más hincha de la Argentina, porque la embajada se reabrió ahora. Pero no sé si existen algunos funcionarios argentinos que quedaron del Mundial anterior, a lo mejor en una representación consular o algo así. Me gustaría un poco una comparación de si es creciente el apoyo de los habitantes de Bangladesh con la selección argentina, como lo fue hace cuatro años, cuando recuerdo haber entrevistado a argentinos allí que explicaban la simpatía por Argentina en relación a la guerra de Malvinas, la guerra con Inglaterra, el gol de Maradona y la mala historia que tienen en Bangladesh del recuerdo de Inglaterra.

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—La embajada se abrió en el 2023. Yo empecé el 1 de octubre del 2023. Es decir, antes no teníamos ninguna representación. Por lo tanto, no hemos sido testigos, en forma institucional, de cómo era el apoyo de Bangladesh hacia nosotros. Pero, más allá de lo que nosotros veíamos en Argentina, aquí, a través de los videos virales, este apoyo es muy anterior. Como usted bien dijo, comenzó en 1986 y la intensidad comienza desde ahí. Hay probablemente un cierto crecimiento, en el sentido de ir expandiéndose, porque lo que generó Maradona ha sido renovado y extendido por Messi hacia los nuevos jóvenes. Entonces, ahora son familias enteras las que son hinchas de Argentina.

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—Entiendo. ¿Hay argentinos que sí, que usted conozca, vivían en Bangladesh y que hayan tenido la experiencia anterior? ¿O las anteriores?

—No, actualmente, aparte de las tres personas de la embajada, viven solamente dos argentinos. Y llegaron hace muy poco. Así que no.

—¿Y qué pasa cuando juega Argentina? ¿La gente ve los partidos? ¿Es una cosa de un porcentaje pequeño de la población y que nosotros aquí, en la Argentina, con emoción, agrandamos?

—No. La gente masivamente ve los partidos de Argentina. Y también veía los de Brasil. Las universidades organizan pantallas gigantes y la gente de las universidades, pero también gente de la zona, va a ver los partidos. Y después también, en otras poblaciones donde no hay universidades, las comunidades locales organizan, pantallas gigantes con el apoyo de empresas o de colectas. Organizan estos eventos para poder ver juntos el partido.

—He escuchado bastante a colegas suyos decir que Argentina tiene distribuido su sistema diplomático anticuado, como en el siglo XIX o primera parte del siglo XX, con, creo que, el 70% de la representación diplomática en el Atlántico, fundamentalmente en Europa, cuando hoy es inverso. Nuestro comercio está 70% en el Pacífico, fundamentalmente con los países asiáticos. El caso de Bangladesh implicaría un cambio en esa tendencia. ¿Cuál es la relación económica argentina con Bangladesh? ¿Cuál es la perspectiva del sistema diplomático argentino respecto de crecer hacia Asia? ¿Y la reapertura de la embajada en Bangladesh es parte de este camino?

—Por suerte, lo que usted señala, hacia dónde la Cancillería orienta sus recursos, está siendo modificado. Es decir, esto comenzó en los años 90. En los años 90, el comercio de exportación de Argentina era, más o menos, un tercio Brasil, un tercio Estados Unidos y un tercio Europa, en resumen. Ahora Asia es muy, muy importante. Y desde los años 90 se ha ido avanzando. Se han ido abriendo nuevas embajadas. La de Bangladesh es la última que se abrió. También se han abierto consulados que tienen una función comercial, por ejemplo, en China.

En cuanto al comercio, sigue el mismo patrón que gran parte de nuestro comercio con los países de Asia. Nosotros exportamos a Bangladesh, medido en valores CIF, que es el valor FOB de exportación de Argentina, más los fletes y los seguros. Pero son las cifras que yo puedo ver acá, estando en Bangladesh.

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Más o menos exportamos 1.500 millones de dólares por año, lo cual es una cifra importante. Somos el primer proveedor de aceite de soja para Bangladesh, donde 175 millones de personas utilizan aceite. Somos el primer proveedor de trigo ahora, con lo cual también las exportaciones de trigo hacia Bangladesh vienen creciendo, en parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que nosotros producimos un trigo similar al que ellos producen. Un trigo tipo blando, con contenido proteico de 11,5 miligramos. Pero también vendemos un poco de algodón, vendemos, a veces, maíz, vendemos respiradores, vendemos vacunas antiaftosa. Es decir, hay un comercio que crece y, además, tiene un gran potencial, sobre todo en la línea.

—Representa aproximadamente casi el 3% de las exportaciones argentinas, así que, obviamente, es un mercado que se abre.

RM