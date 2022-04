Marcelo Casaretto: "Para la oposición, decir kirchnerismo es decir una mala palabra"

Marcelo Casaretto, diputado entrerriano del Frente de Todos, habló con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil luego de que se aprobara la medida cautelar que frenó la designación de miembros del Consejo de la Magistratura.

¿Cuál es su opinión sobre la manifestación de Mario Negri, que sostuvo que con esto el kirchnerismo busca cualquier artilugio para incumplir un fallo de la Corte Suprema de Justicia?

Soy diputado nacional por Entre Ríos, integrante del Frente de Todos, no sé a qué se refiere Negri cuando habla del kirchnerismo. Yo nunca he sido kirchnerista y no lo soy ahora. Hay un reduccionismo en la política y para la oposición, decir kirchnerismo es decir una mala palabra. Somos diputados de la Nación, tendríamos que estar defendiendo las facultades del Congreso para hacer leyes.

Estamos votando una ley de 2006, la Corte Suprema demoró 15 años en darse cuenta de que supuestamente era inconstitucional y ahora le pide al Congreso que sancione una ley en cuatro meses.

Graciela Camaño: "En materia judicial, el kirchnerismo tiene aprensión a lo que ordena la Constitución"

Estamos a 48 horas de que venza el plazo, si no lo tratamos van a poner en vigencia una ley que fue derogada en 2006. Es una barbaridad, esto sería totalmente arbitrario y por eso me presenté ante el tribunal de turno y pedí una medida precautelar a la que el juez hizo lugar y notificó a Sergio Massa y Cristina Kirchner para que el Congreso no designe nuevos representantes del Consejo de la Magistratura. El equilibrio en la representación del Consejo de la Magistratura debe lograrse con una nueva ley en el Congreso.

La representación de la oposición se va a ampliar mediante el Congreso, no mediante el mecanismo que marcó la CSJN, porque está atropellando al Congreso de la Nación.

¿Cuál es la diferencia entre peronismo y kirchnerismo en Entre Ríos? ¿Siente que lo que plantea es un conflicto entre el Legislativo y el Judicial, que este último se ha excedido y no está respetando al primero?

Hace 35 años que estoy en política, he integrado gobiernos en la provincia de Entre Ríos por nueve periodos y nunca he sido kirchneristas. Siempre he trabajado con el gobernador, con los intendentes, en una provincia que no ha tenido una representación fuerte del kirchnerismo.

Desde un punto de vista institucional, tiene que haber respeto de los tres Poderes. Cuando trataron esto en la CSJN hubo un fallo dividido: tres tuvieron un criterio y un ministro tuvo otro que es coincidente con el que yo tengo.

El Consejo de la Magistratura pide más fondos para garantizar su eficiencia

La CSJN eventualmente puede declarar inconstitucional una ley pero no puede legislar con una ley que ya fue derogada por el Congreso en el 2006. Le puede solicitar al Congreso que trate una nueva norma en relación a algún un tema, pero tienen que respetar los tiempos, no pueden imponernos 120 días para sacar una ley.

Este amparo plantea otro escenario, corren los plazos que establece el fallo, ¿cómo sigue esto en materia judicial y cuál es la agenda de Diputados a partir de la semana que viene?

En materia judicial, la medida precautelar el juez la aceptó de inmediato y por eso frenó todo y le corrió vista a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados para que en cinco días hábiles respondan. Este sería el trámite.

Desde el punto de vista institucional del Congreso, yo estoy para trabajar todos los días, hemos sesionado sábados y domingos. En este tema que es tan importante para la Argentina, yo siempre voy a sostener las facultades del Congreso.

La debilidad parlamentaria obligó al Frente de Todos a aceptar cambios para reformar la Magistratura

Que el Congreso sesione no significa que yo voy a ganar siempre ni que alguien va a perder siempre, significa que, con la representación popular que tiene de cada fuerza, tiene que discutir los temas. No es opción parar el Congreso, no constituir las comisiones, no tratar nada. Estaríamos incumpliendo con el voto popular.

Yo estoy disponible para trabajar todos los días y le pediría al presidente de la Cámara que convoque a los bloques para que empecemos a trabajar en este tema y arribar a los consensos.