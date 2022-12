Marco Enríquez-Ominami: "Soy fanático de Alberto Fernández"

El dirigente político Marco Enríquez-Ominami, opinó que “América Latina está en su peor momento en décadas”. Además, contó detalles en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), sobre el encuentro que está organizando en apoyo a Cristina Kirchner.

El gobierno de Alberto Fernández cumple tres años. ¿Qué balance hacés de su gobierno hasta la fecha?

Alberto Fernández es un gran presidente. Pero debo advertirle a tu público que soy chileno y coordinador del Grupo de Puebla y, además, soy fanático de Alberto Fernández y un amigo, así que no me considero objetivo ni pretendo serlo.

Pero creo que hay menos estrés social, desde el punto de vista de la confrontación, de lo que vi durante el gobierno de Mauricio Macri.

En la contradicción Argentina, de ser un país rico, con una clase media, con desarrollo industrial y mucha pobreza al mismo tiempo, Alberto es un presidente que dialoga, un hombre que descomprime.

La situación en Perú

La situación en Perú, con la elección de un outsider y la crisis política actual, ¿es un síntoma de algo más?

Creo que la crisis de América Latina, por el Covid, y otras razones, es dramática. América Latina está en su peor momento en décadas. En algunas economías se ha retrocedido 20 o 30 años en materia económica y en el acceso de las mujeres al empleo.

En el caso de Perú hay algo singular del proceso, que es la crisis política permanente y el desacople de la economía con respecto de la política. La economía nunca debe divorciarse de la institucionalidad, no es mera matemática, tiene un elemento moral.

El drama de la economía es que depende de la política, y Perú es un país pobre, con casi 50% de informalidad laboral. Esa mezcla es atómica. Después, tengo opiniones contradictorias. Creo que Pedro Castillo se equivocó, porque el deber de un jefe de Estado es la estabilidad democrática, y no lo cumplió.

También creo que la derecha peruana fue feroz con él desde el día uno. Esto explica pero no justifica la decisión de Castillo.

Tengo juicios encontrados. Me gustan los tuits de Manuel López Obrador y de Petro, pero yo soy un poco más ácido, y me expreso a título personal, no como coordinador del Grupo de Puebla.

Chile y su proceso constituyente

Con respecto a Chile y el fenómeno de tener un presidente que también casi podría denominarse un “outsider” de la política, el más joven de la historia de Chile. ¿Qué balance hacés de la evolución de la política en tu propio país?

En Chile volvimos a América Latina por la fuerza. Somos una economía pequeña, del 0,4% del mundo, sin embargo tenemos el PBI per cápita probablemente más alto de América Latina y el Caribe.

Tenemos otras contradicciones. Un país que produce cobre, salmón y madera, vino tinto y fruta, y no mucho más. Desindustrializado, con un PBI per cápita alto, profundamente desigual, y un presidente que está haciendo un mal gobierno, y aún así lo apoyo.

La política es relativa a lo que existe, no a ideales. Entre Gabriel Boric y la propuesta medieval de la derecha chilena, me quedo con Boric. Yo competí contra él porque no me gustaba, pero después voté por él. Lo apoyo, no soy opositor, pero ha sido un mal gobierno.

Boric paralizó las reformas, creyó que su encanto y su juventud alcanzaba para ganar un plebiscito y lo perdimos estrepitosamente. En tres años, Chile pasó de las mayores protestas de su historia, a un plebiscito a favor de un proceso constituyente refundacional, con un 80% de votación favorable, y se pidió que no se involucre la clase política, que sea gente nueva.

Tres años después, al plebiscito con la mayor participación de la historia de Chile, el país responde “no” por abrumadora mayoría, 70% de los más pobres, 66% de las mujeres, 56% de los jóvenes dicen: “por favor, no queremos una nueva Constitución”.

La izquierda crítica

En esa transformación tiene responsabilidad Gabriel Boric, que, siendo un hombre honesto, una buena persona, nos arrastró a nuestro peor resultado en el mejor momento. Fuimos derrotados cuando estábamos en un momento de alza.

Y creo que la economía se comió al plebiscito, porque Boric no asume que la economía requiere también estabilidad, conducción y liderazgo presidencial.

Encuentro en apoyo a Cristina Kirchner

Finalmente, la reunión del Grupo de Puebla se corrió para el día 19 por el resultado de Covid positivo de la vicepresidenta. ¿Cómo se prepara el encuentro?

Estamos reorganizando, con los líderes que iban a venir de Latinoamérica, el Caribe y España, para apoyar a Cristina Kirchner.

Estaban, para el lunes 12, la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz; Evo Morales y Rafael Correa, ex presidentes de Bolivia y Ecuador; Ernesto Samper, ex presidente de Colombia; Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay y José Luis Rodríguez Zapatero.

El 12 de diciembre es la diplomación de Lula. Ahora que se cambió la fecha, veremos si podemos contar también con la presencia de Dilma Rousseff. Estamos reorganizando todo para el 19 de diciembre, habrá novedades conforme se acerque la fecha.

