Durante una entrevista concedida al periódico británico The Financial Times, el presidente Alberto Fernández descartó la posibilidad de presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales. Al respecto, explicó que "con todos los problemas que tiene la Argentina, no estoy pensando en la reelección". La declaración se dio un día después de que su vicepresidenta, Cristina Kirchner, también afirmara que no presentaría su candidatura.

En declaraciones al medio británico, Fernández se refirió a la posibilidad de buscar un segundo mandato: "Con todos los problemas que tiene la Argentina, yo estoy pensando sólo en cómo resolver esos problemas, no estoy pensando en la reelección sino en cómo resolver esos problemas". Y agregó: "Estoy absolutamente metido en el problema de la gestión, no estoy preocupado por la política".

Si bien el mandatario se mostró optimista respecto al porvenir del país, destacó que su interés es finalizar su gestión sentado las bases para que su sucesor pueda trabajar "en favor de los argentinos". "La Argentina tiene una posibilidad de futuro extraordinaria. Yo lo que quisiera es terminar el mandato mío habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades para que el que me suceda o si sigo yo, no lo sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de los argentinos", subrayó.

Además, el presidente descartó la posibilidad de que el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei sea un candidato presidencial competitivo en las elecciones de 2023. Al respecto, fundamentó su opinión a partir de la "historia argentina". "Argentina ha tenido riesgos de padecimientos muy enormes, que terminaron con 30 mil desaparecidos y todo eso lo hizo la derecha y Milei representa a la extrema derecha", argumentó Fernández.

En esa línea, el jefe de Estado completó: "En la Argentina estoy seguro de que va a encontrar un límite, en la sociedad va a encontrar un límite". Asimismo, enfatizó que los argentinos "no van a correr detrás de la locura". Sin embargo, reconoció que esos "candidatos antisistema a muchos los enamoran. Pero es eso, es un momento".

En otro tramo del reportaje, Alberto Fernández se refirió a la relación del país con Estados Unidos y China. Al respecto, afirmó que "no tenemos preferencia por China o Estados Unidos". En ese sentido, manifestó que "Estados Unidos está muy preocupado por lo que China puede hacer en América Latina".

Asimismo, habló sobre las versiones de la instalación de bases militares chinas en el sur del territorio argentino, las cuales calificó como "todas fantasías" a la par que aseveró la soberanía del país. "Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni americanas, ni francesas. Somos un país soberano", explicó el mandatario.

"China nos ha apoyado mucho en los últimos años con obras públicas, si la ayuda viniera de Europa o Estados Unidos sería también bienvenida, como la inversión china. No creo en el mundo bipolar. El hemisferio sur padeció la Guerra Fría y no quiero otro mundo bipolar", aseveró.

Otro de los ejes de la conversación fue la situación actual de América Latina. En ese sentido, respecto de la importancia que tiene para la Argentina la llegada de Lula da Silva a la presidencia, Fernández explicó que "a muchos de nosotros nos tranquiliza". Y agregó: "Objetivamente Lula es un líder. Tengo un cariño entrañable con él, lo conozco hace muchos años. Me pone muy contento que sea Presidente de nuevo. Tenemos ideas muy cercanas".

Asimismo, advirtió la existencia de "un escenario de división social e ideológica en dos grandes terrenos políticos". En ese sentido, calificó al problema como algo que no es exclusivo de la región, sino que sucede "en todo el mundo". Sin embargo, reconoció que "tal vez en América Latina adquiera una dimensión mayor" porque se trata del "continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es más grande y esas crisis sociales se expresan permanentemente".

A pesar de esto, el presidente se mostró optimista respecto al "futuro prometedor" de Latinoamérica, destacando la presencia de litio. Al respecto, recordó que Bolivia, Chile y Argentina cuentan con "las dos terceras partes del litio que existe en el mundo y es la energía del futuro".

Asimismo, remarcó el papel de Sudamérica para proveer gas y alimentos al resto de países. "En la Patagonia podemos desarrollar hidrógeno verde y es una gran oportunidad que tenemos. Argentina es el segundo reservorio de gas no convencional y si el gas se convierte en energía de transición puede ser una gran oportunidad. Y si el mundo va a necesitar alimentos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay somos grandes proveedores para el mundo", sostuvo.

"A pesar de que el momento es difícil, como en todo el mundo, y que acá se hace particularmente difícil por la desigualdad que existe, el futuro es un futuro prometedor y si lo sabemos aprovechar, es una gran oportunidad. América Latina es también el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro", manifestó Fernández.