Mariano Recalde: “Espert tenía cédula azul de una camioneta de un narco y nunca fue investigado"

Mariano Recalde, senador nacional y consejero de la Magistratura, denunció que el accionar de la Justicia en la causa por las agresiones al diputado José Luis Espert “tiene motivaciones políticas” y advirtió sobre un uso “cruel y arbitrario” del sistema penal contra militantes peronistas en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). A su vez, cuestionó a la jueza Sandra Arroyo Salgado por ordenar detenciones con "ánimo casi vengativo", y señaló que Espert “tenía una cédula azul de una camioneta de un narco y nunca nunca fue detenido, ni interrogado, ni nada"

Mariano Recalde es senador Nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Unión por la Patria, electo en 2019; presidente del PJ Porteño desde 2021 y consejero de la Magistratura. Previamente fue legislador porteño, presidente de Aerolíneas Argentinas y candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Más allá del tema económico, específicamente el interés, siendo usted miembro del Consejo de la Magistratura, abogado, y habiendo presentado ayer junto con Vanesa Siley una denuncia por mal desempeño de sus funciones a la jueza Sandra Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura, por la detención de funcionarios y militantes peronistas en el marco de la causa que investiga las agresiones al diputado Espert, me gustaría que nos ampliara para nuestra audiencia los fundamentos y su propia opinión en lo particular.

Respecto de la denuncia que presentamos contra la jueza federal Arroyo Salgado por mal desempeño, lo que quiero decir es que hay, evidentemente, en el ánimo de la jueza, motivaciones que no son propias de un magistrado. Me parece que tuvo un ánimo casi vengativo, con un accionar que no se corresponde con los hechos que están denunciados en esa causa, que a lo sumo podrían configurar una contravención. Como que alguien le toca el timbre a una casa y sale corriendo. El famoso rin raje. Imagínense una situación similar y que tienen detenida a una persona en un penal de máxima seguridad, una persona sin antecedentes.

Fueron cinco, en realidad; ahora hay una todavía detenida, pero cinco personas a las que se les buscaba en la casa material político. Cuando entraron a los allanamientos, que es raro que se hagan tantos allanamientos... Pienso en la gente común a la que le roban un celular, le roban la bicicleta, le hacen una entradera... La Justicia no actúa con esta prontitud, con este accionar de intervenir los teléfonos.

Incluso, fíjese que cuando se produjo el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación en ejercicio —un magnicidio que conmovió no solo a la Argentina, sino al mundo—, no se secuestraron tantos celulares, ni se pudo averiguar, ni se hicieron allanamientos, ni se hicieron tantas detenciones como con este caso, que realmente es de una magnitud mínima.

Y con tal crueldad, que lo que hizo la jueza fue ver en las cámaras un auto que estaba cerca de la casa en el momento en que bajan el pasacalle y la bosta que desparramaron por la casa de Espert, y manda a detener en la madrugada a todos los que tuvieran algo que ver con el auto: a la propietaria y a todos los que tuvieran cédula azul. Así que detuvo a la madre de una de las militantes políticas. La tuvo tres días detenida, incomunicada. Imagínense eso, una familia.Y también detuvo al exnovio, que hacía cuatro años que no lo veía, y lo tuvieron detenido, se comió tres días incomunicado. Cosa que no sucede nunca.

Fíjese qué las casualidades de la vida. Hablando de cédula azul de un automóvil: el denunciante de esta causa, que es el diputado Espert, también tenía una cédula azul de un auto. ¿De un auto propiedad de quién? De un narco. Cuando el narco Fred Machado fue detenido, deportado a Estados Unidos —y sigue detenido allá por narcotráfico, lavado de dinero—, se descubrió que una de sus camionetas la utilizaba para hacer campaña el denunciante en esta causa. Tenía una cédula azul de la camioneta de un narco y nunca fue detenido, ni interrogado, ni nada. Entonces, creemos que el accionar de la jueza tiene motivaciones políticas que son totalmente alejadas de la conducta y el deber que tiene un magistrado.

Estamos a horas del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y, luego, para las elecciones de octubre también en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, a un mes. ¿Cómo ve que se va a resolver el tema de las listas en el peronismo, primero bonaerense —que es el que tiene las elecciones desdobladas— y luego en la Ciudad de Buenos Aires, que es su territorio natural?

De la provincia de Buenos Aires no tengo detalles, pero le voy a dar, por lo que veo desde este lado de la General Paz, que es que ya se cerró una alianza, que ya se selló una unidad, y que están ahora terminando de discutir los detalles. Es una elección compleja, de muchas secciones electorales, son ocho elecciones al mismo tiempo con sus cabezas de lista y demás, que la están terminando de resolver entre todos los integrantes de esta fuerza política que denominamos Fuerza Patria.

Y en la Ciudad de Buenos Aires, para octubre, estamos en la misma dirección. De hecho, ayer tuvimos una reunión muy importante en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad, con todos los sectores que confluimos y participamos de las elecciones del 18 de mayo con Santoro como primer candidato a legislador. Y se sumaron también dirigentes de los partidos que fueron por afuera —en el caso de Principios y Valores, de Guillermo Moreno—. Estuvo Almedina y el Movimiento Evita. Estuvieron presentes todos los sectores, convocados primero por la situación de la persecución, proscripción y detención ilegítima de Cristina, y también todos plantearon la necesidad de unirnos y de trabajar juntos, no solamente para enfrentar este modelo de ajuste y de persecución, sino para ofrecer una alternativa para ganar en octubre. Y en eso estamos. Todavía falta mucho para definir los nombres, las candidaturas, pero estamos ya calentando motores para eso.

Alejandro Gomel: Quería volver sobre lo de Espert, porque es importante: va a ser el principal candidato del oficialismo en octubre, por lo menos hasta aquí lo viene planteando el propio presidente Milei. Y se viene hablando de esto mucho. ¿Realmente es una chicana política o hay una relación entre él y el narcotráfico?

Hay, evidentemente, una relación entre Espert y una persona detenida por narcotráfico, que no solamente le dio una camioneta para recorrer campaña, sino que además le pagaba los viajes en avión privado. Todo esto está documentado y denunciado. La Justicia ahora tiene eso en sus manos. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que no? Yo cuento una realidad.

AG: Cobra otro sentido si va a ser la cara del oficialismo, ¿no?

Totalmente. Es sumamente grave, y debería dar explicaciones. En el Congreso se le ha planteado en más de una oportunidad, en la cara. Otros diputados se lo han planteado y no ha dado explicaciones sobre eso. Es una persona que, además, tiene rasgos muy violentos. Vive hablando de bala, de que tiene que haber bala para los delincuentes, bala para los opositores, que se refiere de manera muy violenta e insultante hacia la expresidenta. Es más, fue expulsado de la Universidad Católica y repudiado por las autoridades de la Universidad Católica en el marco de un encuentro sobre comunicación política en el que profirió todo tipo de insultos y descalificaciones agraviantes que, obviamente, terminan generando una reacción que uno no quiere. Uno rechaza todo tipo de discursos y acciones violentas, pero principalmente de quienes tienen más responsabilidad, como un diputado nacional. Que ya lo decía el general Perón: la violencia solo engendra violencia.

AG: Por otro lado, le quería consultar por lo que se viene en el Congreso después de lo que fue el famoso “6-0”, la sesión del jueves pasado y la promesa de veto que reafirman en el Ejecutivo que va a haber por parte de Milei. ¿Qué espera de los gobernadores? Cierta parte del Gobierno dice: “Vamos a empezar otra vez a tender puentes, podemos llegar a un acuerdo para que no se puedan sostener estas leyes y sí sostener el veto cuando vuelva al Congreso”. ¿Cómo ve ahí a los gobernadores?

Creo que los gobernadores pusieron un límite. Creo que los gobernadores se cansaron, como se está empezando a cansar la gente, de promesas, de falsas expectativas que genera el Gobierno con que si se hace un esfuerzo ahora, un ajuste, después las cosas mejoran. Les deben muchísimo dinero. Y esta es una expresión que no tiene color político. Se han juntado las 24 jurisdicciones, que tienen gobernadores radicales, peronistas, del PRO, independientes, de todo tipo, y se han puesto de acuerdo en algo muy concreto: que el Gobierno nacional deje de quedarse con los fondos que corresponden a las provincias. Hay como un agotamiento de la paciencia, de la esperanza, si se quiere, de algunos, y de la confianza en que esto en algún momento empieza a derramar, o a crecer, o a generar crecimiento en la gente. La verdad que ya lo han anunciado incluso los fondos de inversión, como JP Morgan y otros bancos, que empiezan a retirarse del carry trade, de la bicicleta financiera, a salir de la Argentina porque las cosas no están bien.

Y los que no están bien, sobre todo —que es lo que a mí más me preocupa, a nosotros más nos preocupa—, es la gente de a pie que no llega a fin de mes, que tiene que vender los dólares que ahorró en otros gobiernos para poder pagar las cuentas, para poder cubrir los gastos comunes, que tiene que trabajar más horas, que tiene que tener dos trabajos para llegar a fin de mes. Para nosotros, eso es pérdida de libertad. No es más libertad. Libertad es tener tiempo libre para poder hacer otras cosas además de trabajar. Y libertad es poder, a fin de mes, después de cubrir los gastos ordinarios, tener un sobrante para ir al teatro, para ahorrar para las vacaciones, para cambiar el auto. Eso está en la libertad. Y la verdad que los argentinos —lo que veo, la clase media sobre todo— están perdiendo libertad. Esa libertad.

