Mariano Recalde: "Sería un escándalo que haya diputados que cambien su voto a favor"

El ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, destacó la conveniencia de declarar como un servicio esencial la compañía aérea para controlar protestas mientras se aplica un ajuste que agrava el estado de la empresa. “Los gremios están en una encerrona a la que lo lleva el propio Gobierno”. Por otro lado, expresó su preocupación por el cambio de voto de algunos diputados respecto a la ley jubilatoria tras el veto del Ejecutivo: “Le están sacando a los jubilados para que los ricos sean más ricos”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Recalde es senador nacional de Unión por la Patria por la Ciudad de Buenos Aires.

Alejandro Gomel (AG): ¿El jueves lograrán voltear el decreto de los fondos reservados de la SIDE?

Esperemos que sí. La verdad es que teníamos la intención de hacerlo el jueves pasado, pero no se consiguió el quórum. Muchos senadores que son muy críticos en Twitter, a la hora de sentarse en la banca, no estuvieron. No estuvieron por una decisión política, a partir de una negociación con el Gobierno, en esos diálogos que uno desconoce.

Lo cierto es que no dieron quórum, no se pudo avanzar, y cada día que pasa con ese tema es irreversible porque se están gastando, sin ningún tipo de control ni rendición, los 100.000 millones de pesos que el Ejecutivo le dio para utilizar como fondos reservados. Hay informes que dicen que ya se gastó el 80% de eso.

Los fondos de la SIDE en general no se usan para nada bueno. La historia argentina demuestra que con esos fondos, por ejemplo, se pagaron las coimas a los senadores del gobierno de De la Rúa con la famosa ley Banelco. Se hacen operaciones para ensuciar gente, se compran periodistas, se compran voluntades. La verdad que no está bueno que existan esos fondos reservados.

De hecho, cuando Cristina era presidenta, dejó sin efecto la existencia de los fondos reservados de la SIDE y creó la AFI. Luego Macri volvió a poner los fondos reservados. Y ahora Milei otra vez. La verdad que es un problemón, sobre todo en un contexto donde te dicen que no hay plata.

No hay plata para medicamentos, no hay plata para jubilados, no hay plata para las universidades, no hay plata para los comedores populares, pero hay 100.000 millones para que los servicios de Inteligencia los gasten sin rendir cuentas.

La verdad que es una demostración de que este Gobierno le mienta a la gente. Cuando dice que no hay plata, en realidad lo que hace es un ajuste total y una transferencia de recursos. Le saca a los que menos tienen, como a los jubilados, y lo que hace es lo que dijo el otro día en una reunión con grandes empresarios en un hotel muy lujoso: yo vine acá a llenarles los bolsillos a ustedes. Y es lo que está haciendo.

AG: Parte del Gobierno salió a justificar los fondos cuando sucedió la carta bomba a Nicolás Pino, ¿no? Diciendo, bueno, aquí no hay inteligencia interna y pueden pasar este tipo de cosas, por eso hacen falta, por ejemplo, tener fondos reservados y fortalecer la SIDE. Esa fue una de las explicaciones que se daba. ¿Qué opina?

La verdad, es muy bajo utilizar ese caso para justificar algo que es injustificable. Y encima cuando uno empieza a indagar por dónde viene ese atentado, se va encontrando con algunas sorpresas. Porque la ministra dijo que eran terroristas veganos y parece que nada que ver con eso.

La polémica reforma electoral

Elizabeth Peger (EP): Quería consultarle por el tema de los otros dos puntos que van a estar planteando en la sesión del jueves. Por un lado, el presupuesto universitario que, entiendo, hay consenso. Pero en las últimas horas parece que está muy complicado el tema boleta única papel, ¿Hay posiciones cruzadas y todavía no hay una solución al respecto?

Tengo la misma información, que del lado de los que podrían acompañar la aprobación de esta ley de la boleta única papel, no conseguirían la mayoría. Nosotros sostenemos que el sistema que tenemos funciona y ha permitido elecciones transparentes. Elecciones donde gana uno, gana otro, se gana por muchos, se gana por pocos, con fiscales, sin fiscales, y los resultados son transparentes y seguros, que es lo que uno necesita en un sistema electoral.

Para qué modificar lo que funciona bien, habiendo tantas cosas que hay que modificar que funcionan mal. El bien a tutelar no es lo más moderno, sino lo más seguro, lo más transparente y lo que garantice la voluntad popular. Este sistema actual lo ha garantizado y funciona bien, no entiendo por qué ese empecinamiento en modificarlo. Además, es impracticable en algunos distritos, lo ha dicho la Justicia Electoral, no tendría que ser una lista sádaba sino un acolchado de tres plazas.

EP: Quizá por categoría es la posición que plantean algunos partidos políticos provinciales. Con cierta razón, digo, pueden plantear la igualdad de condiciones en el proceso electoral, ¿no?

Pero, además, se cuestiona la lista de sábana y este sistema, ni siquiera es sábana, es sábana oculta, porque uno vota y no sabe quiénes son los candidatos porque no figuran en esa boleta porque no entran todos los candidatos. Entonces, es menos transparente, más opaco que el sistema anterior.

El veto a la reforma previsional y la volátil postura de Diputados

EP: Después del veto a la reforma jubilatoria, llama la atención que de cara a la sesión prevista para mañana en Diputados, donde supuestamente se debería avanzar con la insistencia de parte de la Cámara Baja, se plantean que algunos legisladores que votaron inicialmente en favor, ahora votarían en contra. ¿Esto es así?

Uno podría pensar al revés, ¿no? Que si el Congreso aprobó con una mayoría determinada y el Ejecutivo veta, el Congreso consiga más votos y avance con dos tercios. Pero si ya tenía los dos tercios, en Diputados aprobó con dos tercios y el Senado con más, ¿por qué esos diputados que ya votaron a favor ahora lo harían en contra?, uno sólo puede encontrar explicaciones inconfesables.

Así que esperemos que mañana, cuando se trate en la Cámara Baja, la insistencia con esta ley que vetó el Presidente, los diputados que votaron a favor se sienten y vuelvan a votar a favor. Sería un escándalo que haya diputados que cambien su voto a favor. Sería un escándalo y habría que investigar bien por qué cambiaron su voto, que den explicaciones de cara a sus votantes y de cara a la sociedad.

En el Senado me parece que vamos a tener otra vez los dos tercios y esperamos ansiosos la votación de mañana, que va a ir acompañada de una gran movilización. Mucha gente va a ir al Congreso a reclamar que esta es una ley para nada costosa ni tremenda, es una pequeña recuperación de los haberes jubilatorios que perdieron con la inflación durante este año.

Es que el índice que aplicó Milei, lo aplicó tarde, la inflación ya le había comido buena parte del poder adquisitivo a los jubilados. Y no es para nada como acusa Milei de que los legisladores somos “degenerados fiscales” por el costo fiscal que tiene este mínimo aumento de los Jubilados.

Porque el costo fiscal que tiene es exactamente igual al costo fiscal que tuvo el Estado cuando Milei avanzó con bajarle los impuestos a los ricos mediante el impuesto a los bienes personales. Entonces, hay plata para bajarle el impuesto a los ricos pero no hay plata para mantener el ingreso a los jubilados. Acá lo que está pasando es una transparencia de recursos, le están sacando los jubilados para que los ricos sean más ricos.

Crece el conflicto entre el Ejecutivo y los gremios aeronáuticos que hicieron una huelga.

AG: El tema de la Corte Suprema y Lijo, ¿cómo está? ¿Está congelado por ahora? ¿No hay avances? ¿Qué van a hacer allí en el Senado?

Mirá, yo no formo parte de la Comisión de Acuerdos, ni presido el bloque nuestro. De la información que yo tengo, se hicieron las audiencias públicas, no se obtuvo dictamen, y el tema está ahí. Yo no tengo más información, ni a favor, ni en contra, ni nada.

EP: Después de los cruces que protagonizaron el viernes, la ex presidenta y Milei, ¿puede haber cambiado algo?

No, no tiene nada que ver. Es un cruce que está vinculado con el rumbo de la economía.

EP: Bueno, hubo un tirón de orejas al peronismo también ahí, ¿no?

Sí, una autocrítica y una propuesta para adelante. Preguntarnos ¿Por qué el peronismo se torció o se desvió? ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Qué es lo que no hizo? ¿Y para dónde habría que empezar a discutir para ofrecerle a la sociedad una buena propuesta?

Todos los peronistas quieren, y creo que gran parte de la sociedad también, volver a tener un gobierno que piense en los jubilados, en los científicos, en los docentes, en los estudiantes, en la gente que trabaja, en los pequeños empresarios que hoy se les cayeron las ventas. Básicamente que piense en el país y en la industria nacional, y no en entregarle todo a los fondos de inversión extranjeros.

El Gobierno contra los gremios aeronáuticos

AG: En Aerolíneas Argentinas ya hay una guerra abierta con el Gobierno, que decidió declararlo como servicios esencial para acotar los paros y el anuncio de que va a hacia una privatización, ¿cómo ve el tema de Aerolíneas?

Primero, el Gobierno de entrada quiso privatizar y como no prosperó esa idea, sobre todo en el Congreso, están avanzando con otros mecanismos, que sería vaciarla. La verdad, me sorprende cuando declaran servicio esencial el transporte aéreo o quieren declarar servicio esencial la educación, todo para ponerle el trabajo a las protestas de los trabajadores.

Pero no es esencial a la hora de fijar un presupuesto o dictar políticas que favorezcan esos servicios esenciales. Los tienen abandonados y desfinanciados con la motosierra, pero cuando alguien protesta se vuelven esenciales al solo efecto de limitar la huelga

Me parece que el Gobierno está en una posición muy dura, de licuación de los salarios de los trabajadores aeronáuticos, y me parece que este conflicto no le hace bien a la compañía, no le hace bien a la idea de mantenerla como una empresa estatal al servicio del pueblo. Los gremios están en una encerrona a la que lo lleva el propio Gobierno con este ajuste tremendo.

