El director ejecutivo de Equilibra, Martín Rapetti, analizó la inflación de los próximos meses y las negociaciones con el FMI. “Hay un largo y pantanoso proceso de ajuste que socialmente será doloroso, probablemente conflictivo y con un gran impacto sobre la imagen y valoración del Gobierno”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Rapetti es economista, director ejecutivo de la consultora Equilibra, investigador del Conicet, profesor adjunto de la materia Macroeconomía y director de la Maestría en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

NA: Respecto a los aumentos en servicios de medicina prepaga, educación y transporte, ¿la estanflación que avisaba Milei arrancó?

Les diría que saquen de la agenda la suba puntual de cada uno de estos rubros, porque me parece que ya estamos ingresando en una dinámica de inflación alta, en la que todos los meses sube todo. No es que va a haber un mes con aumentos en un sector y en otro no, estamos metiéndonos en una dinámica en la que todos los meses va estar subiendo todo al mismo tiempo, Estamos hablando de tasas de inflación mensuales de dos dígitos. Desde Equilibra, tenemos una estimación para diciembre, que acaba de concluir, del 26% de inflación. El resto de nuestros colegas estiman en el rango de 25% y 30%. Además, nos da que probablemente enero y febrero también tengan un piso de 20% de inflación, con lo cual, con tres meses seguidos arriba del 20%, es difícil pensar que se pueda bajar a niveles de un dígito de forma rápida, a menos que haya un plan de estabilización, que no es lo que estamos viendo.

Alejandro Gomel: ¿Dónde queda la devaluación si en tres o cuatro meses vamos a estar cerca de un 100% de inflación? ¿Queda atrasado?

Es un peligro inevitable con esta dinámica de inflación que ese dólar vaya quedando progresivamente atrasado. Hay una cuestión conjetural: el presidente del Banco Central, en su momento, dio a entender que el 2% de ajuste del tipo de cambio era una primera aproximación que no iba a ser permanente. Hay que ver cuál es la extensión de ese 2%, cuánto dura. Además, hay que ver cuál es la corrección posterior, si es que van acelerando la tasa de devaluación o si quieren hacer un segundo salto.

Cuando viene marzo o abril hay un ejercicio ya muy aceitado en la economía argentina, que es el que los productores agropecuarios de soja tienen que empezar a vender su materia prima para que las exportadoras la procesen. Hay que ver si van a estar esperando una depreciación. El dólar que necesitan para exportar se lo subieron mucho, pero se va retrasando. Por esto, llegar a ese momento puede ser complicado, porque la suba del tipo de cambio te lleva a especular un aumento que sea mayor en la venta, puede llegar a generar algún tipo de incertidumbre.

Claudio Mardones: El tema gira sobre la ampliación de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y las demás paridades, y en ese escenario viene la misión del Fondo a encontrarse las expectativas, si es que hubiera desembolso, pero parece que la respuesta va a ser solamente un perdón, ¿qué análisis hace?

Es imposible para cualquier perceptor de ingresos fijos que su salario no se mueva. La CGT está empujada a reconsiderar acuerdos paritarios y hay que ver cuánto tolera la sociedad. Si todos los meses vamos a tener una inflación tan alta, la pérdida de poder adquisitivo de esa magnitud en un mes es muy difícil de sostener por dos meses. Uno no puede perder 40% en dos meses. Si esa pérdida se da en un mes, ya al siguiente tiene que reajustar. Lo que estoy queriendo decir es que casi todo se va a empezar a mover al mismo tiempo, la economía va a tener en cuenta formalmente a la inflación del mes pasado. Entonces, cuando pasa eso aparece una inercia inflacionaria, la inflación del mes pasado se te cuela en la inflación del mes siguiente porque inevitablemente todo el mundo tuvo tal pérdida de poder adquisitivo de su precio que lo tiene que reajustar para volver al nivel que tenía el mes pasado.

CM: Un espiral prácticamente…

No es un espiral en el sentido de que no es necesariamente ascendente. Te pone en una inercia en la que te estás moviendo todos los meses al mismo nivel. Cuando uno habla de estos números la inflación anual se multiplica: 700% de inflación anual es una tasa de inflación mensual del 19%. Son valores que se multiplican. Entonces las tasas inflacionarias anuales son números muy grandes.

Respecto al Fondo Monetario Internacional, uno lo que ve y entiende de esa negociación, que obviamente incluye a otros actores como los gobiernos de algunos países y los miembros del G-7, es que hay una predisposición a cooperar, pero esa predisposición también le exige al Gobierno que muestre resultados. Mostrar resultados es igual a la vocación de hacer las correcciones (que creo que el Gobierno las ha mostrado), hacer recortes fiscales, de subsidios a la tarifas de servicios públicos, etc. Además de la vocación, hay un elemento central que es la capacidad de hacerlo. El Gobierno no debe mostrar nada más el deseo y la vocación de querer hacerlo, sino que debe tener la capacidad política de hacerlo, y ahí es donde me parece que hay más interrogantes. No decimos nada nuevo, el gobierno de Javier Milei asume con 38 diputados propios sin experiencia parlamentaria y 7 senadores con un quórum de 37, hay minorías muy marcadas. Es un gobierno inexperto. De hecho, esa ha sido la cualidad por la cual lo han elegido. Además, La Libertad Avanza tampoco cuenta con apoyo político territorial, de modo que la ingeniería política para llevar a cabo las transformaciones que está buscando y que el FMI está esperando ver, tiene un gran signo de interrogación.

NA: Ya hubo una advertencia en ese sentido. El Fondo Monetario pretende que se cumpla con lo previsto, pero que la gente pueda hacer frente al costo de esas transformaciones que el Gobierno tiene la voluntad de hacer…

Yo no veo al Fondo siendo la restricción, la prioridad del FMI es que el país con el que está tratando haga sus correcciones macroeconómicas. Con el tiempo fue entendiendo que esas correcciones son dolorosas y que tiene que tener una mirada cotejando la dimensión social. Entonces, en general el FMI también entiende que para hacer esas correcciones, tienen que ser socialmente viables. Aunque si esas correcciones se hacen y el pueblo sufre, pero políticamente va pasando, el FMI no lo va a frenar. Tal vez la restricción no es el Fondo, sino la sociedad. La pregunta que nos hacemos todo es qué nivel de tolerancia va a tener la sociedad en este panorama complejo dada la debilidad política del Gobierno y la inexperiencia. Me pregunto si es cierto que la sociedad votó un ajuste de sus ingresos o si votó creyendo que el ajuste lo hacía el otro, la “casta”. Es una pregunta muy relevante, yo también soy muy escéptico de ver un apoyo financiero contundente por parte del Fondo de manera rápida, porque me parece que están esperando ver los resultados sostenidos en el tiempo. No me imagino que se conformen con ver dos meses de mejora fiscal, van a esperar que pase más el tiempo. Si viene la asistencia financiera del Fondo me la imagino más para el segundo semestre que para el primero. Hay un largo y pantanoso proceso de ajuste que socialmente será doloroso, probablemente conflictivo y con un gran impacto sobre la imagen y valoración del Gobierno.

