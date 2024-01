El dirigente del PTS, Christian Castillo, aseveró que José Luis Espert es "es un macho alfa de Twitter" y "bastante misógino". "Todavía no hay un cronograma de tratamiento de la ley ómnibus", afirmó el diputado del FIT en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Christian Castillo es diputado nacional del Frente de Izquierda y dirigente del PTS. Además, fue diputado provincial y candidato a vicepresidente en 2011.

Alejandro Gomel: ¿Se proclamó "rey" de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, este jueves?

Queríamos presentar la impugnación al planteo de que Espert encabece la Comisión de Presupuesto. En primer lugar, por su falta de idoneidad, debido a que pidió "cárcel o bala" para los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño hace algunas semanas, lo cual implicaba una instigación a que miembros de las fuerzas de seguridad en una manifestación o sectores paraestatales atenten directamente contra dirigentes opositores a lo que él piensa. Una resolución de repudio a esto que él planteó tiene la firma de más de 30 diputados de diferentes bloques, muy diferentes.

Entonces, en el trámite de ayer, cuando a él lo postulaban, correspondía que nos den la palabra a quienes queríamos cuestionarlo y plantear que él no podía ser presidente, algo que no hicieron y dijeron "no, se votó que sea Espert", pero sin haber hecho el procedimiento de votación que, como se hizo en las otras tres comisiones, implicaba que cada uno de los diputados miembros diese su asentimiento.

En ese momento, Espert se sentó, y mientras yo estaba queriendo impugnarlo y fundamentando eso, él resolvió quitarnos la palabra y, a partir de ahí, no habló nadie más. Es decir, le impidió hablar a todo el resto de los diputados porque iban a ser muchos los que lo impugnarían a él para la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Porque es un macho alfa de Twitter que insulta a todo el mundo, en particular a las diputadas, porque es bastante misógino e, insisto, llama a que le metan bala a quienes son opositores. Incluso él lo reivindica en reportajes televisivos en donde dice "yo digo que si cortan una calle, hay que meterle bala", y la bala puede ser de plomo. Eso es llamar a que las fuerzas de seguridad cometan un delito porque en Argentina no hay pena de muerte ni te pueden tirar por cortar una calle. ¿Eso qué tiene que ver con el ejercicio de alguna legalidad? Es simplemente llamar a un delito de agresión física sobre los opositores.

Espert tiene una denuncia penal sobre este tema, otras veces tuvo y zafó porque maniobra, se arrepiente un poco y tiene una protección del Poder Judicial. Espert, más que rey, es un bufón del poder económico. Está ahí para garantizar que no se pueda debatir verdaderamente la Ley Ómnibus, para tratar de hacer un trámite exprés (que es lo que quiere el Gobierno), para sacar una ley de más de 650 artículos que en realidad es una "megaley" y que, entre otras cuestiones, pretende que le deleguemos todas las facultades del Congreso al Presidente y transformar esto en una autocracia durante el mandato de Milei.

AG: Se dio ese primer paso, que es conformar las comisiones. ¿Cómo ve de aquí en más a la Ley Ómnibus, que el Gobierno pretende que se apruebe lo antes posible?

Vamos a continuar con la impugnación a Espert, no es que quedará ahí. Lo volveremos a plantear en la reunión de presidentes de bloque y lo discutiremos, porque esto es grave y más aún lo es que no le hayan permitido hablar a todo diputado que quiera hacerlo, ya que es un derecho, sea o no parte de la Comisión. En mi caso, es doblemente de jorobado porque soy parte de la Comisión.

Por otra parte, todavía no hay un cronograma de tratamiento de la ley ómnibus. En tercera instancia, hay un debate sobre a cuántas comisiones debe ir. el oficialismo pretende que solamente sean tres, pero es un tanto irracional por la cantidad de temas que abarca la "megaley". No es que nosotros mandamos una "megaley", la mandaron ellos y deberían constituir al menos las 23 comisiones que dicen muchos que están involucradas por los temas que abarcan los distintos artículos de la ley ómnibus.

Por lo tanto, se verá cómo se hace el trámite. Independientemente de esto, también está el tema del DNU, en el cual a partir del 23 de enero los diputados podemos pedir una sesión especial para tratarlo y en nuestro caso juntar las 129 voluntades para el rechazo, que se liga a lo que está ocurriendo en la Justicia, en la que ya empiezan las cautelares favorables a la inconstitucionalidad de distintos aspectos, en particular del laboral, que ya tiene varios fallos que impugnan y que hacen que el decreto no sea vigente en este terreno. Allí el crecimiento de la oposición es permanente a todo este combo que llevó la inflación del 10% al 30% en muy pocos días, la pobreza del 40% al 60% aproximadamente y que licuó brutalmente el poder de compra de salarios y jubilaciones, en un esquema que te lleva los precios de las mercancías que comprás y los servicios a los niveles de Estados Unidos y Europa pero con salarios 10 veces más bajos.

El debate en el Congreso por el megaproyecto

Claudio Mardones: Está todo previsto para que posiblemente el martes de la semana que viene empiece el trabajo de esta Comisión, que es muy importante. Hay que pensar que dentro de lo que se esperaba que fuera un giro más ambicioso y que fuera directamente proporcional a los cambios que plantea el megaproyecto, otros dicen que mínimamente tendría que estar por Legislación Penal y por Salud. Pero Presupuesto será el punto clave de la discusión. ¿Cómo ve que impactará este planteo de los gobernadores luego de la reunión que tuvo Guillermo Montenegro con Guillermo Francos e Ignacio Torres? Dijeron que clarificarían ese aspecto, pero contábamos más temprano que eso parece que abre una instancia de negociación. ¿Cree que será la Comisión de Presupuesto la instancia para que empiecen las negociaciones de algunos cambios del megaproyecto o que directamente esto será un escenario de discusiones, tal como empezó, porque no habrá línea de negociación?

Hay un primer punto que es clave y son las facultades delegadas, que son las primeros artículos de la ley ómnibus. Si alguno le quiere aprobar las facultades delegadas, que renuncie a la Cámara de Diputados porque es cerrar con llave el Congreso, tirarla afuera y que durante cuatro años tengamos una monarquía, pero ni siquiera una monarquía parlamentaria sino que autocrática, en la que todo se decide en el Poder Ejecutivo. Ahí hay un primer punto de toque muy importante que, entre otros, involucra el tema de las jubilaciones. Si se le dan las facultades delegadas en el tema previsional, es el Gobierno el que puede decidir, según su libre decisión, si se aumenta, si no se aumenta, cuánto se aumenta, a quién se le aumenta y ese es un verdadero despropósito.

Lo mismo pasa frente a otros temas. Vos mencionabas el tema penal y es muy grave porque en la ley ómnibus se pretende instalar un cuasi estado de sitio permanente en el que tres personas, para hacer una protesta, tienen que pedir autorización al Ministerio de Seguridad y, a partir de ahí, con 48 horas de anticipación, el Ministerio decide si podés protestar o no. O sea, arbitrariamente podés decir que toda protesta en contra del Gobierno no se hace o es ilegal y toda manifestación de apoyo al Gobierno sí se hace y es legal. ¿Cómo vamos a permitir esto en Argentina? O se dan penas de cumplimiento efectivo para quien hace una protesta. El derecho a la protesta es una conquista que tiene la población desde finales de la dictadura militar, en la que ya empezamos a ganar la calle, en cuanto a manifestaciones. Es un derecho que se ejerció durante estos 40 años de gobiernos constitucionales. Este gobierno no puede ni podrá evitarlo, no creo que le den apoyo al paquete penal que, además, legaliza el gatillo fácil, es una fuerza para matar por parte de la fuerza de seguridad lo que quieren hacer, en donde le quieren prohibir a los familiares de las víctimas de gatillo fácil poder querellar a los victimarios. Por lo tanto, como todo esto es un combo que es una barbaridad y, entre otros aspectos, abarca también el problema pesquero que nombraste, que hasta los propios salieron a cuestionarlo, hasta sus aliados le dijeron "usted lo que está haciendo es un desastre".

El rol del Congreso durante la gestión de Javier Milei

Ni hablar del tema ambiental, liquidan la Ley de Bosques y permiten la deforestación a diestra y siniestra, sin ningún tipo de límites, con las consecuencias que esto tiene para el cambio climático y los ecosistemas locales. O la liquidación de la Ley de Glaciares, es algo como decir "vamos, minería. Piedra libre, hagan lo que quieran", que es lo que ellos tienen en la cabeza: esquemas de negocios en los que se benefician se mueven sin ninguna restricción. Alcanza con mirar lo que está pasando con los combustibles: nuestro país es productor de petróleo y gas, no tiene necesidad de cobrar internamente los precios internacionales como, por ejemplo, tiene Uruguay, que no le queda otra porque es un país importador. Todos los países productores tienen un precio diferencial para el mercado interno y aquí te dicen "tengamos el precio de exportación", algo que también aplican para la carne al decir "liberemos todo, que exporten". Entonces, supongamos que se dice "no, es muy caro". No compro" y no se compra porque tienen otro mercado al que exportarlo. Todo ese esquema que te dice que los precios se autorregulan es falso. No podés elegir si comprás los alimentos o no, los precios de las tarifas tampoco porque son mercados monopólicos. No se puede decir "no tengo gas" o "puedo, pero entonces no tengo el servicio", "no tengo luz", "no tengo agua, no pago la boleta porque es muy caro lo que me cobra y me voy al otro proveedor", si no hay otro proveedor, es monopólico. Te están instalando un esquema en el cual los precios son europeos y norteamericanos y los salarios son 10 veces menos, es una locura. Es por eso que está despertando la oposición, con los cacerolazos que vemos en todo el país, las marchas y esto explicará la masividad de la movilización que se realizará en el contexto del paro de la CGT del próximo 24 de enero.

Nuria Am: ¿Tuvieron posibilidad de reunirse con Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados?

Sí, nos reunimos previamente a todo esto y le manifestamos cuáles eran las comisiones que queríamos. Hasta ahora recibimos solamente un lugar en Presupuesto, que es lo que nos tocaba con la implementación del D'Hondt, pero la realidad es que utilizaron otro sistema, porque el D'Hondt era lo que se había votado en la Cámara. Reclamábamos tener al menos uno en cada comisión, pero aceptábamos si se hacía el D'Hondt para todo, pero no lo hicieron para todos. Hay monobloques que, como son aliados del Gobierno, les dieron lugares que no le correspondían por el D'Hondt. Entre otros, Espert, que es un monobloque. ¿Cuál es la lógica? Era otra cosa que queríamos que nos expliquen. ¿Cuál es el criterio para que a Espert, que es un monobloque y por D'Hondt no entraba a la Comisión de Presupuesto, le den la Presidencia de la Comisión de Presupuesto? Porque si el criterio es pluralidad política, entonces nos corresponde a nosotros también un lugar en cada una de las otras comisiones. Y si es D'Hondt, es D'Hondt para todos, no para algunos sí y para otros no.

Ahí hubo un criterio de arbitrariedad clara del que también le pediremos explicaciones a Menem porque tienen que explicar ellos, si no es "a los amigos todo y a los otros no porque son opositores". ¿Cuál es el criterio? De igual forma, el más perjudicado fue Unión por la Patria ,que le sacaron cinco miembros entre las cuatro comisiones que le correspondían según el D'Hondt. Se arrogó uno más La Libertad Avanza y los otros a bloques aliados, entre ellos, el de Espert.

Están procediendo muy irregularmente desde una lógica que es el neoliberalismo autoritario, en donde el Poder Ejecutivo decide y el resto se calla porque no quiere discutir. La idea de que no hay que discutir es la que vos imponés cuando hacés una arbitrariedad y yo no quiero que vos me denuncies la arbitrariedad. En este caso, quisieron imponerlo a Espert.

Todos los que creyeron que con maniobras podían evitar el descontento popular se equivocaron a lo largo de la historia. Eso pasó siempre con Onganía y con Fernando de la Rúa, que puso el estado de sitio y más que nunca la gente salió a protestar. Esto le pasará también a este gobierno porque está perjudicando a la gran mayoría de la población, a la clase media, a los trabajadores, a los que menos tienen. Muchos sectores que votaron a Milei se están arrepintiendo porque solo te jode la vida y están pasando a la protesta activa contra las políticas de este gobierno.

