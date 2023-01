El dirigente político Martín Yeza opinó que la oposición tiene que procesar sus debates de cara al año electoral para no repetir los errores del Frente de Todos. A su vez, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que “no conviene discutir mientras gobernás, porque eso te lleva a la parálisis”.

Vos apoyás a Cristian Ritondo como candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Ese apoyo es trasladable, a nivel nacional, a Patricia Bullrich?

Todavía no, ni a Patricia (Bullrich) ni a Horacio (Rodríguez Larreta), porque nosotros tenemos una candidata a presidente, que es María Eugenia Vidal. Aunque también me gustaría que vuelva Mauricio (Macri). Uno de mis deseos de fin de año fue que vuelva Mauricio Macri. Fue uno de mis tres pedidos para el 2023 en el brindis.

Claro que él entiende cuál es la mejor posición que tiene que tener en la cancha, y tengo la convicción de que tenemos un equipazo.

Larreta es un genio, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde hace años, y la ha convertido en un modelo de gestión. Patricia Bullrich tiene un liderazgo y un coraje impresionante, que ha puesto al PRO de pie después de la derrota de 2019.

María Eugenia reúne las mejores condiciones, tanto de Patricia como de Horacio. Es una mujer con coraje ya demostrado en su lucha contra el narcotráfico, como también demostró ser una mujer de gestión, con la tendencia al equilibrio fiscal de las empresas estatales, el equilibrio financiero de la Provincia, y el montón de obras que realizó.

Para el nivel de crisis profunda que tiene la Argentina desde hace años, con muchos argentinos que tienen el corazón roto por la política, creo que Juntos por el Cambio tiene que darse las discusiones que sean necesarias este año.

En el caso de que la ciudadanía confíe en nosotros como la fuerza que pueda realizar los cambios necesarios para la Argentina, dándole solvencia y solidez institucional, la discusión es este año, no repetir el error del Frente de Todos. No conviene discutir mientras gobernás, porque eso te lleva a la parálisis. El desafío no está en no tener discusiones, sino en qué momento tenerlas.

¿Creés que la exacerbación de las discusiones puede llevar al rompimiento de Juntos por el Cambio?

Creo que no, porque no pasó hasta ahora. Siempre existe la posibilidad, pero tengo la fe y la confianza de que eso no va a pasar. Si no podemos hacer que funcione bien nuestro propio partido político, no vamos a lograr que funcione bien esta Argentina que registra números catastróficos a nivel educativo, de pobreza, de exclusión social, de presión tributaria y de diseño del Estado. Como dice el dicho, antes de salir a arreglar el mundo, ordená tu habitación.

Alejandro Gomel (AG): ¿Creés que se puede bajar el nivel de confrontación dentro de la interna de Juntos por el Cambio? ¿Vamos a una interna muy polarizada?

Perdón por lo autorreferencial, pero voy a hablar desde mi experiencia. Llevo como intendente de Pinamar siete años de gestión. Desde que arranqué a hacer campaña, nunca hablé mal de nadie. Si hablé de otros, a lo sumo, era para decir algo como, “mi diferencia con tal persona es que piensa esto sobre este tema”.

Creo que el PRO tiene que salir de este cascarón “pre cambiemista”, esa etapa de “antikirchnerismo”. La mejor versión del PRO fue la del 2015. Todo tiene su etapa, pero el PRO y Juntos por el Cambio tienen que volver a proponerle una mirada a la sociedad.

Creo que el Estado argentino y los Estados federales han aumentado dramáticamente su burocracia. Es necesario recuperar la palabra “eficacia”, la noción de “equilibrio fiscal”. Algunos de los mejores años de gobierno del kirchnerismo, entre 2003 y 2006, el equilibrio fiscal y los superávits gemelos eran parte de una aspiración, y ahora nos explican que la emisión monetaria no genera inflación.

Estamos ante una degradación conceptual de la política, ante la cual tenemos que recuperar algunos ejes centrales. Primero, la necesidad de reformas que sean factibles. Segundo. la tendencia al equilibrio fiscal y a la eficiencia. Y en un tercer nivel, la distribución de la riqueza, y eso requiere serias reformas, nuevas regulaciones y desburocratización.

Están las perspectivas del litio y la minería, pero en Argentina no podés ni criar salmones. Se volvió un país completamente “invivible”.

AG: Algunos dicen que para avanzar hace falta salir de la confrontación Macri-Cristina. ¿Sería bueno que ambos den un paso al costado y dejen el lugar a los nuevos dirigentes, a los jóvenes como los de tu generación?

No, y te voy a decir por qué. Tengo amigos de mi generación que tienen ideas retrógradas. Un joven puede tener ideas antiguas, clásicas, o poco profundas sobre las cosas.

Cristina y Mauricio son personas que están en donde están porque entendieron la necesidad de mantenerse a la vanguardia todo el tiempo. Sería una subestimación creer que, por una mera cuestión generacional, ellos no representan lo que efectivamente representan en una parte importante de la ciudadanía.

Sí creo que hace falta una renovación generacional para que el modelo propuesto sea sostenible en el tiempo. Por el lado del kirchnerismo tenés a Wado de Pedro y toda una nueva generación que viene con él, con quienes discutiremos durante las siguientes décadas, seguramente, y atrás de él tendrán que venir otras generaciones. En el caso del PRO, lo mismo.

Mauricio es una persona que entiende la necesidad de construir liderazgo. Lo que define a un líder no es sólo que tenga clara su identidad y los valores que representa, sino también que entiendan que no son indispensables. Pero estamos en un momento muy delicado de la Argentina que requiere saber encontrar un equilibrio entre gente muy experimentada y que tenga la dosis necesaria de “locura” para generar transformaciones.

FM JL